¿México puede dejar Concacaf y unirse a Conmebol? Esto dicen los estatutos de FIFA

Los rumores del apoyo hacia Gianni Infantino por un presunto cambio de Federación están sustentados reglamentariamente, pero no dejan de ser lejanos

Reglamentos permitirían traslado de México a la Conmebol | Imago7

En medio de las versiones que apuntan a que el respaldo de la Federación Mexicana de Fútbol tendría relación con una supuesta promesa de Gianni Infantino para que México deje la Concacaf y se incorpore a la Conmebol, también han surgido dudas sobre la viabilidad real de un cambio de confederación.

De acuerdo con los estatutos de la FIFA, una asociación sí puede trasladarse de una confederación a otra, aunque únicamente en circunstancias excepcionales y con la autorización del Consejo del organismo. Además, cualquier eventual acuerdo condicionado a respaldo político entraría en conflicto con los principios de gobernanza establecidos por la propia FIFA. De comprobarse una situación de ese tipo, se abrirían cuestionamientos sobre los procedimientos y la conducción institucional del organismo. Nota completa, aquí.