PSG vs Aston Villa en vivo: ¡Arranca el partido en Salzburgo!

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Supercopa de Europa 2026!

Paris Saint-Germain y Aston Villa inauguran la temporada continental con la disputa de la Supercopa de la UEFA 2026, torneo que enfrenta a los campeones de la Champions League y la Europa League. El partido se celebra este miércoles 12 de agosto en la Arena Salzburgo de Austria, donde los dos clubes buscarán levantar su segundo trofeo en la historia de la competencia.

El PSG llega como favorito tras conquistar la Champions League ante el Arsenal y con la posibilidad de defender el trofeo obtenido en 2025. Sin embargo, el conjunto de Luis Enrique tuvo una preparación condicionada por el regreso tardío de varios mundialistas y cayó 3-0 ante el Mallorca en su amistoso más reciente. El club francés mantuvo la base de su plantilla y reforzó sus filas con Lucas Digne y Maghnes Akliouche, por lo que buscará imponer su posesión y profundidad ofensiva desde el inicio.

El Aston Villa afronta el partido como campeón de la Europa League, después de vencer 3-0 al Freiburg en la final, pero llega en pleno proceso de renovación. El equipo de Unai Emery perdió piezas importantes como Morgan Rogers, Youri Tielemans y el propio Digne, aunque incorporó a João Gomes y Alejandro Garnacho, entre otros futbolistas. Los ingleses registraron dos triunfos y tres derrotas durante la pretemporada y vienen de caer 2-1 frente al Bayern Múnich, por lo que su orden defensivo y capacidad para atacar los espacios serán determinantes ante el campeón de Europa.