PSG vs Aston Villa en vivo: ¡Arranca el partido en Salzburgo!
Los campeones de la Champions y la Europa League se enfrentan en Salzburgo para definir al primer monarca continental de la campaña
¡Arranca el partido!
PSG 0-0 Aston Villa | Minuto 1 | El PSG pone en marcha el partido con su saque de salida insignia: un envío largo directo a la banda, jugada preparada y característica de Luis Enrique.
PSG 0-0 Aston Villa | Suena el himno de la UEFA en el estadio mientras los jugadores de ambos equipos permanecen formados sobre el terreno de juego antes del inicio de la final.
PSG 0-0 Aston Villa | Los jugadores salen al terreno de juego para cumplir con el protocolo de la UEFA antes del inicio de la final de la Supercopa de Europa.
PSG 0-0 Aston Villa | Los jugadores de ambos equipos ya esperan en el túnel de vestuarios para salir al campo y disputar la final de la Supercopa de Europa.
João Palhinha acepta al Villa, pero Bayern rechaza la fórmula
João Palhinha habría acordado sus condiciones personales con Aston Villa, pero Bayern Munich rechazó una propuesta de préstamo con opción de compra. El conjunto alemán pretende un traspaso permanente de entre 25 y 30 millones de euros, mientras que Villa intenta evitar una inversión inmediata de esa magnitud.
Negociaciones por Aaron Wan-Bissaka
Villa abrió conversaciones con West Ham por Aaron Wan-Bissaka, valorado en aproximadamente 25 millones de libras. Unai Emery busca competencia para Matty Cash y considera al exdefensor del Manchester United una alternativa tras descartarse otros candidatos para el lateral derecho.
Matteo Ruggeri tiene acuerdo con Aston Villa y espera el examen médico
Aston Villa alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid por Matteo Ruggeri a cambio de 25 millones de euros más 1.5 en variables. El lateral italiano también habría aceptado las condiciones personales y viajará a Inglaterra para realizar las pruebas médicas; únicamente faltan la firma y el anuncio oficial.
Liverpool presiona por Bradley Barcola
Bradley Barcola aparece como uno de los principales objetivos de Liverpool para reconstruir su ataque después de la salida de Mohamed Salah. Arsenal también sigue al internacional francés, pero la valoración del PSG, cercana a 145 millones de libras, ha impedido que las conversaciones avancen hacia una oferta definitiva
Mika Godts ya habría aceptado al PSG
Mika Godts llegó a un acuerdo personal para firmar con el PSG hasta 2031 o 2032, según declaraciones de su representante recogidas por la prensa neerlandesa. El obstáculo continúa siendo Ajax, que solicitaría cerca de 60 millones de euros por el extremo belga de 21 años, autor de 25 goles y 27 asistencias en 113 partidos con el club
Acuerdo por Zion Suzuki, pero saldría cedido
PSG alcanzó un acuerdo con Parma por Zion Suzuki por aproximadamente 35 millones de euros, incluidos bonos. El guardameta japonés firmaría por cinco temporadas, aunque el plan inicial sería prestarlo inmediatamente, con Juventus como destino probable. La cesión aún no está cerrada.
Ferran Torres está cerca del PSG
PSG tendría un acuerdo verbal con Barcelona para fichar a Ferran Torres por 50 millones de euros más cinco en variables. El atacante español todavía debe superar los exámenes médicos y firmar su contrato, pero los reportes colocan la operación en su fase final. Luis Enrique lo considera una alternativa para cubrir la salida de Gonçalo Ramos y actuar como extremo o delantero centro.
Garnacho desaparece de la convocatoria definitiva
Alejandro Garnacho había vuelto a entrenar después de sufrir una lesión facial en el amistoso contra BG Pathum United, pero la hoja oficial confirmó que no aparece entre los titulares ni entre los suplentes. Su ausencia elimina una de las principales opciones de desequilibrio y velocidad que Emery podía utilizar desde la banda.
El curioso regreso de Hemmings a una historia ligada con Salzburgo
George Hemmings tuvo su primera titularidad con el primer equipo del Aston Villa precisamente contra el Salzburgo, en enero de 2026. Villa remontó un 0-2 y ganó aquel encuentro 3-2; poco más de seis meses después, el canterano vuelve a ser titular en una final disputada en el estadio del mismo club austriaco.
Madjo pasó de estar bloqueado por FIFA a jugar la final
El fichaje internacional de Brian Madjo había sido bloqueado por las normas de FIFA sobre transferencias de menores. Aston Villa apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y recibió autorización apenas una semana antes del encuentro; sin esa resolución, el atacante habría tenido que esperar hasta cumplir 18 años en enero de 2027.
Tres debuts oficiales en una misma final
Maghnes Akliouche juega su primer partido con el PSG, mientras que João Gomes y Brian Madjo disputan sus primeros minutos oficiales con Aston Villa. La Supercopa, por tanto, no solamente entrega el primer título continental de la temporada: también funciona como escenario de presentación para tres titulares recién incorporados.
No habrá tiempos extra
Si el marcador termina empatado después de los 90 minutos, la final pasará directamente a la tanda de penaltis. El reglamento no contempla tiempos extra, un detalle relevante porque el PSG ganó mediante penaltis tanto la Supercopa de 2025 como la final de la Champions 2026.
Omar Abdulkadir Artan será el árbitro de la Supercopa
El somalí Omar Abdulkadir Artan, de 34 años, dirigirá la final. Es árbitro internacional desde 2018, fue elegido mejor silbante masculino de la CAF en 2025 y estaba convocado para el Mundial 2026, pero no pudo participar porque se le negó la entrada a Estados Unidos. Su designación forma parte del acuerdo de cooperación entre UEFA y CAF.
Un eclipse antes del partido
Los aficionados presentes en el estadio podrán observar un fenómeno poco habitual antes de una final: un eclipse solar parcial previsto alrededor de las 20:15 horas, 45 minutos antes del inicio. UEFA recomendó utilizar protección ocular adecuada para contemplarlo.
Salzburgo recibe su primera gran final
La Arena Salzburgo, casa del FC Salzburg, tendrá una capacidad de 28 mil 500 espectadores para el partido. Será la primera final principal de clubes organizada por UEFA en este escenario, aunque el inmueble recibió tres encuentros de la Eurocopa 2008. También será la decimocuarta sede de la Supercopa desde que el torneo dejó Mónaco.
Luis Enrique puede entrar en un grupo exclusivo
Luis Enrique ganó la Supercopa como entrenador del Barcelona en 2015 y del PSG en 2025, además de conquistarla como jugador azulgrana en 1997. Si vence al Aston Villa será apenas el tercer técnico con tres o más títulos, después de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola
La asignatura pendiente de Unai Emery
Emery es el entrenador más exitoso de la Europa League con cinco títulos, pero perdió las tres Supercopas que disputó. Cayó con Sevilla ante Real Madrid en 2014 y Barcelona en 2015, además de perder con Villarreal frente al Chelsea en 2021. Salzburgo le ofrece una cuarta oportunidad de conquistar el trofeo.
Emery vuelve a enfrentar a su antiguo club
Unai Emery dirigió al PSG entre 2016 y 2018 y ahora intenta derrotarlo en una final europea. El entrenador reconoció al equipo francés como favorito y calificó a Luis Enrique como “el mejor entrenador” del momento, aunque aseguró que el partido representa una oportunidad para medir el crecimiento del Aston Villa
La controversia por los vestidores
PSG solicitó a UEFA un espacio adicional después de considerar demasiado pequeño el vestidor visitante de la Arena Salzburgo. El organismo permitió que los franceses utilizaran también la habitación destinada habitualmente a los árbitros, una decisión tomada durante las horas previas al partido, según reportó TalkSPORT.
Lucas Digne puede debutar contra su antiguo equipo
Una de las historias de la final corresponde a Lucas Digne, quien dejó el Aston Villa para regresar al PSG diez años después de su primera etapa en París. El lateral disputó 182 partidos con el conjunto inglés y podría jugar sus primeros minutos oficiales tras volver al club francés precisamente frente a sus antiguos compañeros.
El Villa pierde a uno de sus grandes fichajes
Johan Manzambi quedó descartado por una lesión de rodilla sufrida antes de incorporarse al Aston Villa. El mediocampista suizo llegó después de ser elegido revelación de la Europa League 2025-26, pero tendrá que esperar para realizar su debut oficial con el conjunto de Birmingham.
Dibu Martínez, Watkins y Konsa no viajaron
Unai Emery confirmó que Emiliano Martínez, Ollie Watkins y Ezri Konsa no viajaron a Salzburgo porque terminaron su participación en el Mundial el 19 de julio y recibieron cuatro semanas de vacaciones. El entrenador explicó que afrontará la final con los jugadores que comenzaron la pretemporada y con varios jóvenes.
PSG vs Aston Villa, Supercopa UEFA 2026: alineaciones confirmadas
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery; Maghnes Akliouche, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.
Aston Villa: Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; John McGinn, João Gomes, Boubacar Kamara, George Hemmings; Emiliano Buendía y Brian Madjo.
McGinn y Watkins compartieron el liderato goleador
John McGinn y Ollie Watkins terminaron como máximos anotadores del Aston Villa en la Europa League, con cinco goles cada uno. Watkins también realizó 14 disparos a portería, el segundo total más alto entre todos los jugadores del torneo. Sin embargo, el delantero no viajó a Salzburgo porque todavía cumple su periodo de descanso tras el Mundial.
Aston Villa, mejor ataque y mejor defensa de la Europa League
El campeón inglés terminó la Europa League con 31 goles, la mayor cifra de la competencia. También ocupó el quinto lugar en posesión con 53.6% y fue segundo en precisión de pases con 86.5%, estadísticas que muestran que no depende exclusivamente del contragolpe.
Asimismo, consiguió nueve porterías a cero, más que cualquier otro equipo del torneo, y sus guardametas acumularon 55 atajadas, también la cifra más alta. El equipo registró 204 entradas y 542 recuperaciones, ubicándose cuarto y quinto, respectivamente, en esos apartados.
Pacho, el líder defensivo de Europa
Willian Pacho encabezó la Champions con 105 recuperaciones de balón, seguido por Nuno Mendes, quien consiguió 87. Vitinha terminó cuarto con 80, por lo que tres jugadores del PSG aparecieron entre los cuatro mejores de la competencia en este apartado. Pacho también fue el parisino con más minutos disputados: 1,560.
Kvaratskhelia, el jugador de la Champions
Khvicha Kvaratskhelia fue elegido mejor jugador de la Champions League 2025-26 después de registrar 10 goles y seis asistencias en 16 apariciones. El georgiano disputó 1,141 minutos, recorrió 124.17 kilómetros y alcanzó una velocidad máxima de 33.7 kilómetros por hora.
El ataque más productivo de la Champions
PSG fue el equipo con más goles en la Champions League 2025-26, al convertir 45 anotaciones. Superó al Bayern Múnich, que terminó con 43, y tuvo una diferencia considerable sobre Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, los siguientes clubes de la clasificación ofensiva.
Inglaterra puede acercarse a España
Los clubes españoles lideran el historial de la Supercopa con 17 títulos, seguidos por los ingleses con 10 y los italianos con nueve. Una victoria del Aston Villa elevaría la cuenta de Inglaterra a 11, mientras que el triunfo del PSG le daría a Francia apenas su segundo campeonato en la competencia.
La Champions tiene ventaja histórica
Los campeones de la Copa de Europa o Champions League han ganado 30 de las primeras 50 ediciones de la Supercopa, equivalente al 60%. El dato favorece al PSG, aunque el Aston Villa busca convertirse en el primer campeón de la Europa League que levanta el trofeo desde el Atlético de Madrid.
Aston Villa conquistó Europa ante el Barcelona
La única Supercopa del Aston Villa llegó contra el Barcelona. Los ingleses perdieron 1-0 en el Camp Nou, pero remontaron con un 3-0 en Villa Park después del tiempo extra. Gary Shaw, Gordon Cowans y Kenneth McNaught marcaron para completar el 3-1 global. Aunque se trató de la edición de 1982, los partidos se disputaron el 19 y el 26 de enero de 1983.
La remontada que le dio al PSG su primera Supercopa
PSG conquistó el título de 2025 después de estar 2-0 abajo frente al Tottenham hasta el minuto 85. Lee Kang-in y Gonçalo Ramos empataron el encuentro antes de que los franceses ganaran 4-3 en penaltis. Aquel trofeo convirtió al PSG en el primer representante de Francia que ganó la Supercopa.
PSG quiere igualar una hazaña del Real Madrid
El conjunto parisino busca convertirse en el segundo club de la era moderna que conquista dos Supercopas consecutivas. Real Madrid es el único que lo consiguió desde que la final dejó su sede permanente en Mónaco, al ganar las ediciones de 2016 y 2017.
Los dos clubes buscan su segundo título
PSG y Aston Villa tienen una Supercopa de Europa en sus vitrinas. El conjunto francés conquistó el trofeo en 2025, mientras que el club de Birmingham lo ganó en su única participación anterior, correspondiente a la edición de 1982. El vencedor de Salzburgo se convertirá en bicampeón del torneo.
PSG vs Aston Villa en vivo, Supercopa UEFA 2026: ¿Dónde ver y a qué hora se juega el partido por el primer título de la temporada?
El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por televisión a través de TNT Sports, mientras que HBO Max ofrecerá la transmisión mediante streaming. Claro Sports tendrá la cobertura en línea con las acciones, el resultado y los goles del partido.
La final se disputará a un solo partido y no habrá tiempos extra si el marcador termina empatado después de los 90 minutos. De acuerdo con el reglamento de la UEFA, el campeón se definirá directamente mediante una tanda de penaltis. La Arena Salzburgo albergará por primera vez una final de clubes organizada por el organismo europeo.
¿Cómo llegan el PSG vs Aston Villa al duelo de la Supercopa UEFA 2026?
El PSG se clasificó como campeón de la Champions League después de superar al Arsenal en una final definida mediante penaltis. El equipo parisino también eliminó a rivales como Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich durante su camino hacia el título, con una propuesta basada en la posesión, la presión alta y la movilidad de sus atacantes.
La pretemporada del conjunto dirigido por Luis Enrique fue corta. El PSG comenzó a trabajar con una plantilla reducida debido al descanso concedido a sus mundialistas y disputó solamente dos amistosos: perdió 3-0 frente al Mallorca y empató 1-1 contra el Manchester United. El estado físico de sus figuras representa una de las principales dudas antes de la final.
Aston Villa obtuvo su lugar tras vencer 3-0 al Freiburg en la final de la Europa League, resultado con el que conquistó su primer torneo continental desde 1982. Unai Emery vuelve a enfrentarse al PSG, club que dirigió entre 2016 y 2018, y tratará de aprovechar su experiencia en eliminatorias europeas para neutralizar al campeón de la Champions.
El cuadro de Birmingham disputó seis encuentros de preparación. Consiguió victorias ante Walsall, Indonesia XI y BG Pathum United, pero perdió contra Porto, Real Sociedad y Bayern Múnich. Su derrota más reciente fue por 2-1 ante el campeón alemán, partido en el que mostró dificultades para contener los ataques por las bandas.
Estos clubes ya se enfrentaron en los cuartos de final de la Champions League 2024-25. El PSG ganó 3-1 en París, perdió 3-2 en Birmingham y avanzó con un marcador global de 5-4. Aquella eliminatoria mostró la capacidad del Aston Villa para competir contra los franceses, pero también la efectividad parisina para resolver los momentos decisivos.
¿Quién gana la final de la Supercopa UEFA 2026, PSG vs Aston Villa, según la IA?
El pronóstico de la inteligencia artificial coloca al PSG como favorito para ganar la final, principalmente por la calidad y profundidad de su plantilla, su experiencia reciente en partidos por el título y la continuidad del proyecto de Luis Enrique. Sin embargo, su corta preparación y la condición física de varios titulares podrían equilibrar el encuentro.
Aston Villa tiene argumentos para generar peligro mediante transiciones rápidas, jugadas a balón parado y la capacidad táctica de Unai Emery. La proyección es una victoria del PSG por 2-1, aunque una final cerrada o incluso una definición por penaltis resultan posibles si el equipo inglés logra limitar la circulación de Vitinha y João Neves.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Supercopa de Europa 2026!
Paris Saint-Germain y Aston Villa inauguran la temporada continental con la disputa de la Supercopa de la UEFA 2026, torneo que enfrenta a los campeones de la Champions League y la Europa League. El partido se celebra este miércoles 12 de agosto en la Arena Salzburgo de Austria, donde los dos clubes buscarán levantar su segundo trofeo en la historia de la competencia.
El PSG llega como favorito tras conquistar la Champions League ante el Arsenal y con la posibilidad de defender el trofeo obtenido en 2025. Sin embargo, el conjunto de Luis Enrique tuvo una preparación condicionada por el regreso tardío de varios mundialistas y cayó 3-0 ante el Mallorca en su amistoso más reciente. El club francés mantuvo la base de su plantilla y reforzó sus filas con Lucas Digne y Maghnes Akliouche, por lo que buscará imponer su posesión y profundidad ofensiva desde el inicio.
El Aston Villa afronta el partido como campeón de la Europa League, después de vencer 3-0 al Freiburg en la final, pero llega en pleno proceso de renovación. El equipo de Unai Emery perdió piezas importantes como Morgan Rogers, Youri Tielemans y el propio Digne, aunque incorporó a João Gomes y Alejandro Garnacho, entre otros futbolistas. Los ingleses registraron dos triunfos y tres derrotas durante la pretemporada y vienen de caer 2-1 frente al Bayern Múnich, por lo que su orden defensivo y capacidad para atacar los espacios serán determinantes ante el campeón de Europa.