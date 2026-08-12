Antigua GFC vs Marathón en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Antigua Marathón, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Marathón se enfrentan este jueves por la fecha 3 de la Copa Centroamericana 2026, en un partido determinante para las aspiraciones de ambos en el Grupo B que se disputará en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala. El conjunto colonial llega con la obligación de reaccionar después de un comienzo sin puntos, mientras que el Monstruo Verde buscará conseguir su primera victoria en la competencia y dar un paso importante en la pelea por avanzar a los cuartos de final.

Antigua GFC atraviesa una situación complicada después de caer 2-0 ante Real Estelí y necesita aprovechar la localía para mantenerse con vida. El conjunto guatemalteco puede aferrarse a sus antecedentes en el Pensativo, donde evitó la derrota en cinco de sus siete partidos históricos por Copa Centroamericana, aunque cuatro terminaron en empate. Además, Antigua registra 18 recuperaciones de pelota en campo rival durante la edición 2026, la segunda cifra más alta del torneo, una muestra de la presión que intenta ejercer lejos de su propio arco.

Por su parte, Marathón buscará conseguir su primera victoria como visitante en la historia de la Copa Centroamericana. El equipo hondureño viene de rescatar un empate 0-0 frente a Herediano en Costa Rica, resultado con el que obtuvo su primer punto y también registró su primera portería a cero fuera de casa en la competencia. Ahora intentará aprovechar la necesidad de Antigua para conseguir un triunfo que mejore su panorama en el Grupo B, con José Aguilera como uno de sus jugadores destacados tras registrar cinco entradas y cinco despejes en el estreno frente al conjunto costarricense.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua vs Marathón de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Antigua GFC y Marathón se disputará el jueves 13 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Pensativo. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Guatemala y Honduras. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua vs Marathón hoy

Ni Antigua GFC ni Marathón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mauricio Tapia y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Antigua: Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, José Rosales, Camilo Mora; Kevin López, Agustín Maziero y José Fajardo. DT: Mauricio Tapia.

Marathón: Jonathan Rougier; Nataniel Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera; Yairo Moreno, Tomás Sorto, Brian Farioli; Carlos Pérez, Nicolás Messiniti y Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua vs Marathón

Será la segunda ocasión en la que se enfrenten Antigua y Marathón a lo largo de su historia de manera oficial.

4 de noviembre de 2020 | Marathón 1 (4)-(3) 1 Antigua GFC | Octavos de Final Liga Concacaf 2020

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