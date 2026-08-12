Xavi Hernández toma el mando de Países Bajos y firma hasta el Mundial de 2030

El español sustituirá a Ronald Koeman y firmó hasta el Mundial de 2030; la KNVB apuesta por una filosofía ligada históricamente al fútbol neerlandés

Xavi vuelve al banquillo: dirigirá a Países Bajos rumbo al Mundial 2030

Xavi Hernández está de regreso en los banquillos. La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó este miércoles al entrenador español como nuevo seleccionador de Países Bajos, con un contrato que se extenderá hasta la Copa del Mundo de 2030. El exentrenador del Barcelona sustituirá a Ronald Koeman y comenzará así su primera experiencia al frente de una selección nacional.

La designación pone fin a varias semanas de búsqueda después de que Koeman decidiera no renovar su contrato tras la eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026. La Oranje quedó fuera frente a Marruecos en los dieciseisavos de final después de una tanda de penales, resultado que marcó el cierre de la segunda etapa del neerlandés como seleccionador.

Xavi, de 46 años, permanecía sin dirigir desde que terminó su etapa con el Barcelona en 2024. Su llegada también representa una decisión poco habitual para la federación neerlandesa, que durante décadas apostó principalmente por entrenadores nacionales. El español será el primer seleccionador extranjero de Países Bajos desde el austriaco Ernst Happel, quien llevó al equipo hasta la final del Mundial de Argentina 1978.

Xavi destaca su conexión con el fútbol de Países Bajos

La relación entre Xavi y la escuela neerlandesa fue uno de los puntos que destacó el propio técnico después de hacerse oficial su nombramiento. El español recordó la influencia que tuvieron figuras como Johan Cruyff, Rinus Michels, Louis van Gaal y Frank Rijkaard durante su formación como futbolista y posteriormente como entrenador.

“Siento una conexión especial con el fútbol neerlandés. Se podría decir que, en cierto modo, soy un hijo del fútbol holandés”, explicó Xavi en sus primeras palabras después de aceptar el cargo. El entrenador señaló también que comparte principios relacionados con la posesión del balón, la iniciativa y una propuesta ofensiva, elementos que la KNVB pretende mantener durante el nuevo ciclo.

Nigel de Jong, director de fútbol de alto rendimiento de la KNVB, explicó que la federación buscaba un entrenador cuya idea pudiera ajustarse a la identidad que pretende desarrollar la selección. El directivo destacó la experiencia acumulada por Xavi como jugador y entrenador, así como su formación bajo técnicos vinculados con la escuela neerlandesa.

¿Patrick Kluivert acompañará a Xavi?

Uno de los nombres que podría integrarse al proyecto es Patrick Kluivert, exdelantero de Países Bajos y antiguo compañero de Xavi en el Barcelona. Reportes de la prensa neerlandesa lo colocan entre las opciones para convertirse en asistente, aunque la KNVB señaló que la conformación definitiva del cuerpo técnico se anunciará durante las próximas semanas.

Xavi adelantó que pretende contar con presencia neerlandesa dentro de su equipo de trabajo para combinar su metodología con personas que conozcan a los futbolistas, la cultura y el entorno de la selección. Por ello, el resto del organigrama será uno de los primeros puntos que deberá resolver antes de comenzar formalmente su trabajo.

El español tendrá además un antecedente particular con Koeman. En noviembre de 2021 tomó el lugar del neerlandés en el Barcelona y, cinco años después, vuelve a convertirse en su sucesor, ahora al frente de Países Bajos. Durante su paso por el conjunto catalán, Xavi conquistó LaLiga y la Supercopa de España en la temporada 2022-23.

La nueva etapa comenzará en septiembre con la UEFA Nations League, competencia en la que Países Bajos tendrá como primer rival a Alemania el 24 de septiembre. A partir de entonces comenzará un proyecto que tendrá como horizonte el Mundial de 2030 y en el que Xavi buscará trasladar su idea de juego a una selección cuya historia futbolística estuvo vinculada con varias de las figuras que marcaron su propia formación.

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