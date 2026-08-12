Alianza vs UMECIT en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Alianza UMECIT, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Alianza FC y UMECIT FC se enfrentan este jueves por la fecha 3 de la Copa Centroamericana 2026, en un duelo panameño que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos en el Grupo C. El Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá será escenario del primer enfrentamiento internacional entre estos dos clubes, que además comparten la necesidad de empezar a sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

Alianza afrontará apenas su segundo encuentro en su primera participación en la Copa Centroamericana. El equipo panameño debutó con una ajustada derrota por 2-1 frente a Saprissa en Costa Rica, donde Jamal Garcés convirtió el primer gol del club en la historia de la competencia. Ahora tendrá la oportunidad de buscar sus primeros puntos ante otro debutante y en un escenario conocido: será el primer duelo entre dos equipos que disputan por primera vez el torneo desde el San Francisco FC vs Tauro FC de 2024.

Por su parte, UMECIT también buscará cambiar el rumbo de su estreno internacional y tendrá en Andrés Palmezano a una de sus principales cartas ofensivas. El futbolista registra siete participaciones en remates en esta edición, producto de cuatro disparos y tres pases que terminaron en intentos de sus compañeros. El encuentro también ampliará el historial de cruces entre clubes panameños en la Copa Centroamericana: en dos de los tres antecedentes se impuso el equipo local, un dato que agrega otro ingrediente a un partido en el que los dos necesitan reaccionar.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alianza vs UMECIT de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Alianza y UMECIT se disputará el jueves 13 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Rommel Fernández. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alianza vs UMECIT hoy

Ni Alianza ni UMECIT cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Jair Palacios y Julio Infante no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alianza: Jean Ambuila; Denzel Spencer, Adoldo Machado, Jhon Marquínez, Yeison Ortega; Alvin Mendoza, John Asprilla, Reyniel Perdomo, Ricardo Mitre; Ansony Frías y Gabriel Chiari. DT: Jair Palacios.

UMECIT: Celino Hinojosa; Javier Murillo, Emmanuel Chanis, Nicholas Anderson, Ronaldo Ford; Andrés Palmezano, Ober Almanza, Dwann Oliveira; Hiberto Peralta, Alberto Saldaña y Emmanuel Gómez. DT: Julio Infante.

Antecedentes y últimos resultados del Alianza vs UMECIT

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alianza y UMECIT:

25 de julio de 2026 | Alianza 0-0 UMECIT | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 4 de abril de 2026 | UMECIT 1-1 Alianza | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de enero de 2026 | Alianza 2-1 UMECIT | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de noviembre de 2025 | UMECIT 1-3 Alianza | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 18 de agosto de 2025 | Alianza 2-0 UMECIT | Torneo Apertura 2025

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