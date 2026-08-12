Firpo vs Diriangén en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Firpo Diriangén, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

L.A. Firpo y Diriangén FC se enfrentan este jueves por la fecha 3 de la Copa Centroamericana 2026, en un partido importante para la pelea del Grupo A que se disputará en el Estadio Nacional Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador. El conjunto salvadoreño necesita reaccionar después de comenzar con una derrota, mientras que los Caciques buscan recuperarse de su caída ante Alajuelense y sumar tres puntos que les permitan mantenerse en la lucha por avanzar a los cuartos de final.

Firpo inició su participación con una derrota ante Plaza Amador y todavía persigue no solamente sus primeros puntos de esta edición, sino también su primera victoria en la historia de la Copa Centroamericana. El único punto que los salvadoreños consiguieron anteriormente en la competencia fue producto del empate 1-1 frente a Comunicaciones en 2024, antes de encadenar cuatro derrotas consecutivas. Mauricio Cerritos convirtió el gol en su estreno de 2026, mientras que Mauro González y Styven Vázquez aparecen entre sus principales generadores de juego ofensivo.

Por su parte, Diriangén comenzó el torneo con una victoria y posteriormente perdió frente al vigente campeón Alajuelense, por lo que llega a esta jornada con tres puntos y la necesidad de volver a sumar. Los nicaragüenses ya marcaron cinco goles en la fase de grupos y su último tanto fue obra de Christian Reyes ante los Manudos. Además, el equipo intentará terminar con una racha de dos derrotas consecutivas como visitante en la Copa Centroamericana, después de haber permanecido invicto en sus primeras tres salidas en la historia de la competición.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Firpo vs Diriangén de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Firpo y Diriangén se disputará el jueves 13 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Nacional Las Delicias. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de El Salvador y Nicaragua. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Firpo vs Diriangén hoy

Ni Firpo ni Diriangén cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Marvin Solano y Alexander Vargas no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Lizandro Claros, Wilber Arizala, Marlon Cornejo; Michell Mercado, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Nelson Díaz; Víctor García y Styven Vásquez. DT: Melvin Solano.

Diriangén: Víctor Castro; Melvin Hernández, Christian Reyes, Jaquin Gargonia, Anyelo Velásquez; Matías Galvaliz, Jason Coronel, Harry Rojas; Lorenzo Orellano, Bruno Barja y Luis Coronel. DT: Alexander Vargas.

Antecedentes y últimos resultados del Firpo vs Diriangén

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Firpo y Diriangén a lo largo de su historia de manera oficial.

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