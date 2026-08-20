¿Cuántos partidos podría recibir Yannick Bright por el golpe a Cavan Sullivan?

Yannick Bright perdió la cabeza al soltar un puñetazo a la cara de Cavan Sullivan en los últimos minutos del partido entre Philadelphia e Inter Miami

Yannick Bright le dio un puñetazo a Cavan Sullivan | Reuters

Inter Miami atraviesa un momento complicado después de acumular cuatro partidos consecutivos sin ganar, y la tensión quedó reflejada en el cierre del duelo del miércoles ante Philadelphia. En los últimos segundos, Yannick Bright protagonizó un altercado con Cavan Sullivan, juvenil de 16 años, después de una discusión que comenzó entre Quinn Sullivan e Ian Fray por una posible falta dentro del área.

Cavan intervino para defender a su hermano y sujetó a Bright de la camiseta a la altura del cuello, acción tras la cual el mediocampista de Inter Miami respondió con un golpe en el rostro. Ambos futbolistas fueron expulsados y se perderán al menos el siguiente encuentro, aunque Bright podría recibir un castigo adicional dependiendo de la resolución del comité disciplinario. Nota completa, aquí.