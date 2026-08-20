América prepara experiencia especial para sus aficionados con el Abono Fest en el Estadio Banorte

El club azulcrema prepara una jornada especial para sus seguidores con actividades, recorridos y beneficios exclusivos dentro del renovado Estadio Banorte

América consentirá a sus aficionados más fieles | Imago7

El América prepara una jornada especial para acercarse a su afición y reconocer a quienes forman parte de su comunidad de abonados. El próximo domingo 23 de agosto se realizará el Abono Fest, un evento pensado para que los seguidores azulcremas puedan vivir una experiencia diferente dentro del renovado Estadio Banorte.

La actividad forma parte de los beneficios del AmePass, el abono anual del club que incluye todos los partidos del América como local, además de los encuentros de Liguilla del Apertura 2026 y Clausura 2027. De acuerdo con la institución, este esquema representa un ahorro estimado de hasta 60 por ciento frente a la compra individual de boletos.

El Abono Fest será una oportunidad para que los aficionados conozcan más de cerca el inmueble y formen parte de una experiencia exclusiva dentro del estadio. La celebración se llevará a cabo en el Estadio Banorte en un horario de 10:00 a 18:00 horas y estará abierta tanto para abonados actuales como para seguidores interesados en integrarse a la comunidad azulcrema.

Un día especial para los aficionados del América

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en distintas actividades dentro del estadio, incluyendo tours guiados en grupos reducidos para conocer los nuevos espacios del inmueble y vivir de cerca algunos lugares que forman parte de la experiencia de ser abonado.

Además, quienes estén interesados en adquirir el AmePass tendrán la posibilidad de conocer las localidades disponibles y observar la vista desde los asientos antes de elegir la zona que más se adapte a sus preferencias.

El evento también contará con un ambiente familiar en una de las zonas exclusivas del Estadio Banorte, donde habrá música, dinámicas y regalos para los asistentes. Los aficionados también podrán tomarse fotografías con Agui, Avi y Celeste, entre otras sorpresas preparadas por el club.

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¿Cómo asistir al Abono Fest del América?

Para formar parte del evento será necesario realizar un registro previo. El club informó que los interesados deberán completar el proceso correspondiente antes de acudir al Estadio Banorte. Además, el inmueble contará con estacionamiento, aunque con cupo limitado.

Los abonados actuales y aquellos aficionados que adquieran el AmePass durante el evento recibirán un kit de bienvenida. También tendrán acceso a beneficios adicionales como descuentos en mercancía oficial y experiencias exclusivas relacionadas con el equipo.

Con esta iniciativa, América busca fortalecer el vínculo con sus seguidores y ofrecer una forma distinta de vivir la identidad azulcrema. El Abono Fest no solo servirá para presentar las ventajas del AmePass, sino también para que los aficionados conozcan y disfruten el Estadio Banorte desde una nueva perspectiva.

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