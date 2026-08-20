Borussia Dortmund vs Bayern en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la Supercopa de Alemania 2026

Este encuentro entrega el primer título de la temporada y es la antesala al inicio de un nuevo ciclo en la Bundesliga.

Borussia Dortmund y Bayern disputan el primer título de la temporada.

Antes de que la Bundesliga se ponga en marcha, hay que conocer al supercampeón del país. La Supercopa de Alemania es el certamen entre los dos mejores equipos de la temporada anterior, así que el encuentro será entre el Borussia Dortmund y el Bayern. Ambos conjuntos vienen de realizar una interesante pretemporada para poner a prueba sus proyectos reforzados en el mercado de fichajes.

Horario y dónde ver Borussia Dortmund vs Bayern, partido de la Supercopa de Alemania 2026

Este encuentro se jugará en el Signal Iduna Park de Dortmund este sábado, 21 de agosto. Los horarios y las señales de televisión disponibles para ver este encuentro en el continente americano varían. Es necesario que los televidentes consulten las guías de programación de los cableoperadores y los servicios de streaming.

México: Fox, 12:30 p.m.

Fox, 12:30 p.m. Colombia: ESPN y Disney+, 1:30 p.m.

ESPN y Disney+, 1:30 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): FuboTV, USA Network y Telemundo, 2:30 p.m.

FuboTV, USA Network y Telemundo, 2:30 p.m. Centroamérica (Costa Rica): Telemundo, 12:30 p.m.

Telemundo, 12:30 p.m. Argentina: Disney+, 3:30 p.m.

Alineaciones probables de Borussia Dortmund vs Bayern

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Inacio, Guirassy y Karetsas. D.T.: Niko Kovac.

Bayern: Neuer; Stanicic, Upamecano, Tah, Brown; Pavlovic, Kimmich, Saibari; Olise, Kane y Luis Díaz. D.T.: Vincent Kompany.

Antecedentes y últimos resultados de Borussia Dortmund vs Bayern

Borussia Dortmund

15.08.2026 | Borussia Dortmund 2-2 Roma.

09.08.2026 | Arsenal (5) 2-3 (4) Borussia Dortmund.

01.08.2026 | Tokyo 0-1 Borussia Dortmund.

29.07.2026 | Cerezo Osaka 1-0 Borussia Dortmund.

25.07.2026 | Fortuna Dusseldorf 2-1 Borussia Dortmund.

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Bayern

18.08.2026 | Heidenheim 2-4 Bayern.

15.08.2026 | Bayern 3-1 Leipzig.

07.08.2026 | Bayern 2-1 Aston Villa.

04.08.2026 | Jeju 1-2 Bayern.

30.07.2026 | Rotach-Egern 0-15 Bayern (sí, quince).

Pronósticos y momios: ¿quién es el favorito de Borussia Dortmund vs Bayern y cuánto paga?

Los sitios de juegos le están dando un gran favoritismo al Bayern para quedarse con el partido en el tiempo reglamentario. Caliente MX está ofreciendo una cuota de 4,40 por la victoria del Borussia Dortmund, un empate marca 4,35 y el triunfo del máximo campeón de Alemania otorga 1,66. Estos valores pueden cambiar en cualquier momento, pero son una medida previa de los que podría ocurrir.

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