Gerardo Torrado deja Tigres en buenos términos

Carlos Emilio González confirmó que Torrado se despidió del plantel antes de dejar el club

Gerardo Torrado se va de Tigres en pleno Apertura 2026 de Liga MX | Imago7

Gerardo Torrado terminó su etapa en Tigres después de desempeñarse como director deportivo desde el Clausura 2024, pero su salida se produjo en buenos términos con la institución. Carlos Emilio González, presidente del club, confirmó que el exfutbolista acudió a las instalaciones para despedirse del plantel y de la directiva antes de concluir formalmente su relación con los felinos.

“La verdad es que Gerardo estuvo aquí hace un rato, se vino a despedir, nos dimos un abrazo y siempre es difícil. Cuando un profesional tiene que salir de una institución, pues, es difícil. A mí me cuesta tomar este tipo de decisiones, a mí me cuesta hablar con la persona pero Gerardo lo tomó muy bien”, explicó González al referirse a la forma en la que Torrado recibió la decisión.

El dirigente añadió que Torrado entendió el momento que atraviesa la institución y pidió despedirse personalmente de los jugadores. “La verdad, lo que nos dijo fue lo mismo que le dijo hoy a los muchachos, que es gente de fútbol, entiende los tiempos, entiende las cosas. Y lo que me pidió es venirse a despedir de los muchachos, y por supuesto que le dijimos que sí; vino, habló con ellos, les dio un abrazo y se fue. Yo creo que partimos en los mejores términos y estamos deseándole lo mejor para él. Sabemos que le va a ir muy, muy bien y nosotros tenemos que continuar adelante en nuestro camino de reconstrucción, hacia adelante”, comentó.

González también reconoció públicamente el trabajo realizado por Torrado durante su paso por el club. “Quiero darle reconocimiento a Gerardo por todo el esfuerzo, los años que le dedicó a Tigres, la pasión que le puso, tuvo oportunidad de venir ya y despedirse y se lo agradecemos, es un caballero y una persona muy profesional en esta industria”, señaló.

La salida de Torrado forma parte de una modificación en la estructura deportiva de Tigres. Su lugar será ocupado por Víctor Manuel Vucetich, quien asumirá formalmente como vicepresidente deportivo y tendrá control total de esa área hasta 2027. De acuerdo con González, las conversaciones con el entrenador comenzaron meses atrás y el movimiento no fue una decisión tomada de manera inmediata.

“Pues sí, la verdad es que esta plática con el profe Vucetich tiene varios meses, hemos estado platicando con él. Sentíamos que era una persona que le iba a agregar mucho a la organización y en los últimos días, ustedes se han dado cuenta que nos hemos hemos alargado el tiempo, porque queríamos tomarnos todo el tiempo necesario para encontrar al entrenador. De manera conjunta, la verdad es que tomamos la decisión que hoy les presentamos”, detalló el presidente felino.

MÁS INFORMACIÓN: Víctor Manuel Vucetich llega a Tigres como vicepresidente deportivo y asumirá como DT interino

Vucetich también tendrá inicialmente funciones como entrenador interino, mientras la institución continúa con la búsqueda del técnico definitivo. “De manera conjunta, tomamos la decisión que hoy les presentamos. Nos reunimos, no todos físicamente, pero sí yo estaba en esa reunión físicamente. Tomamos la decisión de que la mejor combinación en este momento era traernos al profe Vuce como vicepresidente deportivo”, explicó González, quien señaló que el objetivo será continuar con el proceso de reconstrucción del club sin apresurar la elección del próximo entrenador.

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