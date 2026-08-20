La selección mexicana femenil de voleibol busca su boleto a Los Angeles 2028 en República Dominicana

El panorama no será fácil para el equipo tricolor pues estarán República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, además de Estados Unidos y Canadá como los rivales más fuertes

La selección mexicana femenil de voleibol de sala entrará en acción este viernes en el Campeonato Continental NORCECA, en Santo Domingo para buscar el único boleto disponible para Los Angeles 2028, aunque el panorama no será fácil para el equipo tricolor pues estarán República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, además de Estados Unidos y Canadá como los rivales más fuertes.

República Dominicana estará como anfitrión y con el respaldo de alcanzar recientemente su séptimo título consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de llegar como tricampeón del NORCECA.

En el certamen participarán ocho equipos divididos en dos grupos en el A estará Estados Unidos, Canadá, México y Trinidad y Tobago, mientras en el B estarán República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Costa Rica.

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El primer partido de la ronda preliminar de México será el viernes contra Canadá, posteriormente jugarán ante Estados Unidos y el último será contra Trinidad y Tobago para que los líderes de cada sector disputen las Semifinales.

México llega a República Dominicana con el quinto lugar que lograron en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo y con la ilusión de seguir en el camino que las acerque de nuevo a una justa olímpica luego de 60 años de ayuno.

La última ocasión que México subió al podio en el Continental NORCECA fue con un bronce en la edición disputada en 1981 en calidad de anfitrión.

Además del boleto olímpico, el NORCECA también otorgará tres plazas para el Mundial de 2027 que se realizará entre Estados Unidos y Canadá, ahí será la segunda oportunidad de obtener alguna de las tres plazas para la justa veraniega, pues la última será con los últimos tres cupos por medio del ranking que cierra en junio de 2028.

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