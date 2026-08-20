Nairo Quintana lamenta el adiós que no pudo ser en la Vuelta a España: “Me enfoco en el Mundial”

El pedalista dejó claro que Montreal será su último gran reto en la actividad profesional después de 17 años.

Nairo Quintana | Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP.

Con dolor, Nairo Quintana conoció que no fue elegido por el Movistar Team para despedirse con honores en una Gran Vuelta. No fue tenido en cuenta por la dirección técnica y quedó fuera de la nómina. La determinación fue puramente deportiva, dejando su “último baile” para el Mundial en Canadá.

Es una ausencia sensible no para el equipo, sino para el país. Desde el punto de vista simbólico, deja mucho de qué hablar el hecho de que no tenga una Gran Vuelta en el último año de competencia. No podrá alzar su bandera justo en la competencia que ganó en 2016, poniéndose en la lista de ausencias sensibles.

Todo queda como la “despedida que no pudo ser”. Justo el boyacense comentó que era su gran objetivo, demostrándolo en algunas carreras que pudo asistir. Participó en la Vuelta a Burgos recientemente, así como en la Clásica de San Sebastián y el Tour de Suiza en el pasado mes de junio, sumando rodaje en sus piernas para competir al más alto nivel.

En diálogo con SportsCenter de ESPN, Quintana relató cómo recibió la noticia de ausencia en la Vuelta a España. Lo cierto es que está fijo para la ronda mundialista, además de su Gran Fondo que será en octubre y tendrá como sede a Cartagena. Aunque se nota golpeado por la noticia, no baja los brazos para tener un gran final de carrera.

La tristeza por no ir a la Vuelta a España

“Estoy un poco triste. Esperaba estar en la Vuelta. Las decisiones técnicas del equipo y sus necesidades llevaron a esa decisión de que yo no entrara. Queda seguirme preparando. Está previsto que me despida en Montreal con la camiseta de mi país”.

“Me llegó el comunicado de la parte técnica explicando lo que pasó. Son decisiones que uno, como trabajador, tiene que aceptar. Hay que seguir trabajando, porque quedan más competencias de aquí a fin de año. Estaré en Cartagena rodando en el Gran Fondo de Nairo”.

¿Cómo había sido su preparación?

“Estábamos entrenando en Andorra e hicimos dos carreras antes. La alineación cambió, porque no fue solamente a mí a quien le cambiaron los planes. No tengo 20 ni 25 años, como cuando viví los grandes éxitos, pero mi condición física está bien. Pude ganar una carrera este año y son cosas bonitas que se quedan. Estoy dentro de mis capacidades para buscar alguna etapa y actuaciones importantes. Sigo pedaleando y veremos cómo llego al Mundial”.

“Aparte del año que gané, fui dos veces líder. Es una carrera que siempre fue especial para mí. Ganar en Lagos de Covadonga fue especial. Me hubiese gustado cerrar el ciclo en la Vuelta a España, pero hay que entenderlo. El ciclismo ha cambiado y es otra historia. Es una empresa y tiene que sacar rentabilidad de todos sus trabajadores. Me enfoco en el Mundial, que es el último que correré después de 17 años”.

¿Qué le espera a Nairo Quintana?

“De momento, solamente tengo previsto el Mundial y el Gran Fondo de Nairo, que va a ser una fiesta deportiva para todos y con actividades familiares. Estaremos acompañados de importantes deportistas que estuvieron en los podios de mis grandes gestas. Además, estará mi amigo Carlos Vives, que siempre nos ha motivado con sus canciones”.

“El próximo año seguiré trabajando para el deporte y la niñez. Quiero desarrollar proyectos que ayuden a los deportistas colombianos en Europa para que lleguen a competir contra los mejores del mundo”.

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