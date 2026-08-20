Decenas de jugadores de la NFL levantan la mano para estar en el torneo olímpico de flag football

La liga da a conocer que más de 200 jugadores de 25 países han levantado la mano para estar en el estreno olímpico de esta disciplina en LA28

Más de 200 jugadores de NFL quieren jugar flag football en LA28|INA FASSBENDER/AFP

En los últimos años, la NFL ha apostado por incrementar su presencia fuera de los Estados Unidos, tanto la presencia mediática como en la práctica del fútbol americano. Para este último, el flag football ha sido la bandera, al ser un deporte que comienza a ganar adeptos a lo largo y ancho del planeta. La inclusión del tochito como deporte de exhibición en los próximos Juegos Olímpicos pondrá al deporte ante los ojos del mundo y la NFL quiere sumarse a esos esfuerzos, a tal grado que decenas de sus jugadores han externado su deseo de participar.

“En cuanto a los Juegos Olímpicos, estamos analizando que los jugadores de la NFL puedan ir con sus países. Unos 200 jugadores de 25 países han dicho que están interesados en participar”, dio a conocer el jueves Brian Flinn, vicepresidente senior de flag football global de la NFL, en una rueda de prensa virtual.

El tema será tratado al finalizar la temporada 2026 de la liga, que arranca en par de semanas, y tendrá nueve partidos fuera de los Estados Unidos, un récord para el deporte de las tackleadas. Con el estreno de Francia y Australia. Con estas dos naciones, se eleva a nueve el total de países que han sido sede de la NFL, tras México, Canadá, Inglaterra, Brasil, Alemania, Irlanda y España.

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Previo a la temporada 2025, 106 jugadores de 36 países ajenos a Estados Unidos contaron con al menos un jugador en la NFL. Canadá lidera con 22, seguido de 19 de Nigeria. mientras que México contaba con Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez. Panamá también cuenta con dos, Jaylinn Hawkins y Darrell Baker Jr.

El crecimiento del flag se pudo ver en el último Mundial de la categoría, disputado del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania. Estados Unidos repitió como campeón de la rama varonil, pero perdieron en la fase regular por primera vez en 14 años, además de tener partidos definidos hasta los últimos instantes ante Japón y México. Italia fue finalista y consiguió su boleto para LA28, además de Canadá, que superó a México en el tercer lugar. En la rama femenil se dieron varias sorpresas más. Canadá terminó con el reinado de tres ediciones de Estados Unidos y estarán en la justa olímpica. México sumó el otro boleto al superar por apenas un punto a Gran Bretaña en el duelo por el bronce.

Se definieron así tres de los boletos para el torneo olímpico de cada rama, con los últimos boletos a disputarse en el verano del 2028, en los clasificatorios de Montreal y Orlando. Están programados para el mes de junio, en épocas en que la NFL tiene menos actividad y podría permitir a sus jugadores buscar el sitio para el torneo olímpico en flag football, que se jugará del 15 al 22 de julio.

Si bien solo hay seis equipos por rama en el torneo olímpico, en la NFL consideran que todos los procesos clasificatorios están ayudando a la globalización del flag y del mismo fútbol americano.

“Si analizas cómo el Comité Olímpico evalúa el periodo entre juegos, de cómo los equipos van del proceso de clasificación hasta el torneo olímpico, es bastante inclusivo. La celebración que se dio en Dusseldorf vio los resultados. Tendremos cinco torneos clasificatorios continentales para tener a los 10 equipos por rama que irán en Montreal para jugar por los boletos restantes. Si bien hay solo 6 equipos de cada rama en Los Angeles, el camino es mucho más inclusivo“, agregó Brian Flinn.

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El flag football crece también en los Estados Unidos, al tener cada vez más estructura deportiva. En 40 de los 50 estados de la Unión Americana se practica ya de manera organizada y está permitiendo que jugadoras reciban becas universitarias. Hay un total de 250 programas, entre los que lo disputan a nivel organización estudiantil y los que lo hacen como parte del programa atlético de las escuelas, y podría haber pronto un campeonato nacional de la NCAA.

“En la NCAA hay 250 programas en todas las divisiones de la NCAA con flag football femenil, tanto clubes como con becas. En enero de 2027 tendremos una votación y podríamos tener un campeonato nacional en la primavera de 2028. Hay mucho momentum en el deporte universitario y de preparatoria”, concluyó Flinn.

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