De ganar millones a un modesto salario: el inesperado sueldo de Chicharito con Atlético Dallas

Este esperado retorno del referente de ataque mexicano, traerá consigo una reducción de prácticamente estar ganando diez veces menos que lo cobrado en Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández fue presentado como la principal figura del Atlético Dallas, nueva franquicia de la USL Championship, con lo que volverá a las canchas después de un periodo de inactividad en el que se habló sobre un posible retiro. El delantero mexicano vivirá su segunda etapa en el fútbol de Estados Unidos, tras haber militado con LA Galaxy de la MLS entre 2020 y 2024, mientras que su nuevo equipo comenzará a competir en la máxima división de la United Soccer League a partir de la temporada 2027. Nota completa, aquí.