La Copa Claro por Colombia llega por primera vez a los 32 departamentos del país y beneficiará a más de 5.200 niños, niñas y jóvenes

Claro Colombia inicia la octava edición de la Copa Claro por Colombia, la más grande desde la creación del programa.

Copa Claro 2026 | Claro Colombia.

Claro Colombia inicia la octava edición de la Copa Claro por Colombia, la más grande desde la creación del programa, con la participación de 5.280 niños, niñas y jóvenes y presencia, por primera vez, en los 32 departamentos del país y Bogotá. La iniciativa integra educación, tecnología y deporte para fortalecer habilidades para la vida y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

La inauguración que se realizó en Villavicencio, Meta, marca el comienzo de la edición más grande desde la creación del programa. En esta versión la Copa reunirá a miles de participantes del programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia y comunidades vulnerables que disfrutarán una experiencia que trasciende las canchas y fortalece las habilidades para la vida.

Desde su primera edición, más de 20.000 niños, niñas y jóvenes han participado en la Copa Claro por Colombia, un programa que combina competencias deportivas con procesos de formación y acceso al conocimiento mediante la plataforma gratuita Aprende con Claro con la cual se fortalecen las competencias digitales y educativas de miles de participantes y sus familias.

Adicional, una evaluación independiente realizada por KPMG evidencia el impacto del programa. El 96% de los participantes afirma que Aprende con Claro contribuyó a mejorar su aprendizaje y desempeño académico, el 90% reconoce un fortalecimiento de sus capacidades para trabajar en equipo, el 73% asegura haber mejorado la organización de sus responsabilidades, y el 71% considera que la iniciativa aporta a reducir la brecha digital.

La Copa Claro por Colombia estará dirigida a niños, niñas y adolescentes entre los 11 y 16 años, quienes participarán en las categorías Constructores (11 a 13 años) y Promotores (14 a 16 años).

Más allá de los resultados deportivos, la Copa Claro por Colombia se desarrolla bajo la metodología Fútbol por la Paz de la Fundación Fútbol con Corazón, un modelo pedagógico que utiliza el deporte como una herramienta para fortalecer competencias ciudadanas y socioemocionales. A través de esta metodología, los participantes aprenden a resolver conflictos mediante el diálogo, construir acuerdos colectivos y promover principios como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la honestidad.

Entre las características que hacen única esta experiencia se encuentra la promoción de espacios de convivencia y participación equitativa, donde el trabajo colaborativo y la construcción de consensos son tan importantes como el resultado de cada partido. De esta manera, el fútbol se convierte en un vehículo para impulsar habilidades que acompañarán a los participantes dentro y fuera de la cancha.

“En Claro creemos que la tecnología, la educación y el deporte tienen el poder de abrir oportunidades y transformar realidades. La Copa Claro por Colombia es una muestra de cómo estas herramientas pueden contribuir al desarrollo de miles de niños, niñas y jóvenes, brindándoles espacios para aprender, crecer y fortalecer sus proyectos de vida”, señaló Maria Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad Claro Colombia.

La fase nacional de la competencia se extenderá hasta noviembre, cuando los mejores equipos del país se reúnan en la gran final, que se realizará entre el 21 y el 25 de noviembre en Barranquilla, para celebrar el talento deportivo de los participantes y también los aprendizajes y valores construidos durante el proceso.

La Copa Claro por Colombia 2026 es organizada por Claro, en alianza con Fútbol con Corazón.

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