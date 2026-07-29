BTS rechaza postularse a los Grammy 2027: este es el anuncio que sacude al Army

BTS decidió no postular su música a los Grammy 2027 como protesta por la nueva categoría de pop asiático, una postura que recibió el respaldo del Army

La banda rechaza las nuevas categorías del galardón | Reuters

BTS tomó una decisión que modificará una de las carreras más esperadas rumbo a los premios Grammy 2027. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook anunciaron que no presentarán su música para que sea considerada en la próxima edición, pese al impacto alcanzado por su regreso discográfico.

La determinación fue comunicada este miércoles 29 de julio mediante mensajes compartidos simultáneamente en las historias de Instagram de los siete integrantes. En sentido estricto, BTS no rechazó una nominación ya concedida, sino que renunció voluntariamente a participar en el proceso previo para obtenerla.

La postura significa que el álbum Arirang y sus canciones no serán enviados durante el periodo oficial de inscripción. Las reglas establecen que una obra que no sea registrada formalmente no puede aparecer en las boletas ni ser considerada para una nominación, aunque cumpla con el periodo de elegibilidad.

El anuncio adquirió mayor peso porque BTS había regresado en marzo con su primer disco grupal después de casi cuatro años y tras la conclusión del servicio militar de sus integrantes. El grupo decidió colocar su postura sobre la clasificación de la música por encima de la posibilidad de competir por el premio que todavía no ha ganado.

¿Por qué BTS rechazó la nominación a los Grammy 2027?

El mensaje difundido por los músicos fue breve, pero fijó claramente su argumento. BTS señaló que espera que la música pueda ser escuchada y valorada por lo que representa, “más allá de regiones o idiomas”, además de agradecer el respaldo permanente del Army y de quienes han acompañado su carrera.

La decisión llegó después de que la Recording Academy anunciara cinco categorías para la edición de 2027, entre ellas Mejor Interpretación de Música Pop Asiática. El apartado reconocerá trabajos vinculados con mercados asiáticos, incluidos el K-pop, J-pop y C-pop, siempre que utilicen de manera significativa uno o más idiomas asiáticos.

La Academia sostiene que el nuevo premio busca ampliar la representación y ofrecer más espacios para artistas, compositores y productores. Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la organización, explicó que la categoría pretende reconocer la escala, identidad e influencia internacional alcanzada por el pop asiático.

Sin embargo, parte del público interpretó la modificación de otra manera. El temor es que una categoría exclusiva termine separando a los artistas asiáticos y reduzca sus posibilidades de competir en premios generales, como Álbum del Año, Grabación del Año o Canción del Año. BTS no acusó directamente a la Academia, pero su referencia a las divisiones regionales y lingüísticas fue tomada como una respuesta a ese debate.

El retiro también resulta significativo por la historia del grupo en la ceremonia. BTS suma cinco nominaciones oficiales, incluidas las obtenidas por “Dynamite”, “Butter”, “My Universe” y “Yet to Come”, además de su participación en el álbum Music of the Spheres de Coldplay. Hasta ahora, el septeto no ha conseguido llevarse un gramófono.

BTS protesta contra los Grammy 2027: ¿Cuál ha sido la reacción del Army?

La respuesta del Army comenzó a extenderse después de la publicación de los mensajes. Una parte de los seguidores consideró que BTS tomó el control de su propia narrativa y celebró que la decisión fuera comunicada directamente por los siete integrantes y no únicamente mediante su agencia o compañía discográfica.

Entre las reacciones aparecieron mensajes de orgullo y apoyo, así como comentarios que señalaron que la ausencia de BTS representa una pérdida para los propios premios. Los seguidores interpretaron el movimiento como una defensa de la música sin fronteras y del derecho de los artistas asiáticos a competir fuera de espacios regionales.

También surgieron opiniones que cuestionaron si la categoría podría convertirse en una barrera racial o cultural. Aunque la Recording Academy afirma que busca inclusión, los críticos consideran que agrupar en un mismo apartado expresiones procedentes de Corea del Sur, Japón, China y otros mercados puede reducir escenas musicales diferentes a una sola etiqueta geográfica.

Por ahora, la Academia no ha respondido públicamente a la decisión del grupo. La ventana de inscripción permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, pero el comunicado de los integrantes indica que no habrá un cambio de postura. Los nominados serán anunciados el 16 de noviembre de 2026, por lo que BTS no deberá aparecer entre los candidatos si su música no es postulada por alguna entidad autorizada.

¿Qué son los Grammy?

Los premios Grammy son reconocimientos entregados por la Recording Academy de Estados Unidos a trabajos musicales publicados dentro de un periodo determinado. A diferencia de galardones definidos por votaciones del público, los nominados y ganadores son elegidos por miembros de la industria, entre ellos intérpretes, productores, compositores e ingenieros.

El proceso comienza cuando artistas, miembros acreditados o compañías registradas presentan grabaciones, canciones, discos y videos. Después de revisar su elegibilidad y colocarlos en las categorías correspondientes, los miembros votantes participan en una primera ronda para determinar nominados y en otra para elegir a los ganadores.

La primera ceremonia se realizó el 4 de mayo de 1959 y desde entonces los Grammy se han convertido en uno de los reconocimientos con mayor exposición dentro de la industria musical. La edición número 69 se celebrará el 7 de febrero de 2027 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión por ABC, Disney+ y Hulu.

La ausencia voluntaria de BTS abrirá una discusión que acompañará el proceso durante los próximos meses. El grupo no solo renunció a competir con uno de sus lanzamientos más esperados, sino que cuestionó la forma en que una institución occidental clasifica la música producida fuera del mercado angloparlante.

Te puede interesar