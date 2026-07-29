La MLS busca liberar la inversión de sus clubes para competir a nivel internacional

Publicado por Redacción Claro Sports

La MLS analiza flexibilizar su tope salarial para dar mayor libertad de inversión y fortalecer a sus clubes en torneos internacionales

La MLS prepara una revolución salarial que cambiaría el mercado de fichajes.
La MLS prepara una revolución salarial. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La MLS analizará una propuesta para modificar de manera significativa sus reglas de plantillas y avanzar hacia un sistema de tope salarial más abierto. El proyecto buscaría reducir varias restricciones sobre la inversión de los clubes, aunque mantendría el límite de jugadores designados y los incentivos para contratar futbolistas jóvenes.

La iniciativa será discutida por la Junta de Gobernadores antes del Juego de Estrellas ante la Liga MX. Una mayor flexibilidad permitiría a los equipos con más recursos reforzarse con mayor libertad y elevar su competitividad en torneos como la Concacaf Champions Cup, aunque también podría ampliar la diferencia respecto a las franquicias con menor capacidad económica. LEE LA NOTA COMPLETA

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