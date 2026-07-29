La MLS busca liberar la inversión de sus clubes para competir a nivel internacional

La MLS analiza flexibilizar su tope salarial para dar mayor libertad de inversión y fortalecer a sus clubes en torneos internacionales

La MLS prepara una revolución salarial. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La MLS analizará una propuesta para modificar de manera significativa sus reglas de plantillas y avanzar hacia un sistema de tope salarial más abierto. El proyecto buscaría reducir varias restricciones sobre la inversión de los clubes, aunque mantendría el límite de jugadores designados y los incentivos para contratar futbolistas jóvenes.

La iniciativa será discutida por la Junta de Gobernadores antes del Juego de Estrellas ante la Liga MX. Una mayor flexibilidad permitiría a los equipos con más recursos reforzarse con mayor libertad y elevar su competitividad en torneos como la Concacaf Champions Cup, aunque también podría ampliar la diferencia respecto a las franquicias con menor capacidad económica. LEE LA NOTA COMPLETA

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