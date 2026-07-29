¡Oro con récord, plata y bronce en natación! Colombia sigue destacando en Santo Domingo 2026

Así fue la intensa jornada para la delegación colombiana, este martes, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sirena Rowe brilla en el certamen | Foto: IDRD

Un día impecable para la delegación colombiana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los nadadores cafeteros tuvieron un enorme desempeño, este martes, al lograr nuevas cosechas en una jornada bastante fructífera. Sara Rowe, Juan José Giraldo, así como los equipos en relevos, se llevaron los honores.

Rowe, en primer turno, demostró ser una verdadera “sirena” al quedarse con el título de los 50 metros libres, batiendo un récord en el certamen para asegurarse el boleto rumbo a los Juegos Panamericanos. Fue una verdadera locura su presentación.

Sirena Rowe se cuelga el oro en el estilo libre

Rowe, a sus 28 años, se hizo gigante y batió récord en los Juegos, obteniendo un registro de 24.89 para dejar con la plata a Celia Pulido (MEX) y Marina Spadoni (SAL). Batió la marca que ostentaba Isabella Arcila, en Barranquilla 2018, al haber marcado los 25.11 segundos.

“Me siento súper contenta. No solo haber establecido nuevo récord nacional, sino de Juegos, ha sido muy emocionante. Quiero muchísimo a mi Colombia y sentir que el pueblo me apoye, sin duda, me complace mucho. Intenté mantenerme tranquila, sabiendo que soy capaz, pensando en estrategia de prueba, algo que yo entreno mucho. De cierta forma se alinearon las estrellas y salió todo bien”, explicó después de recibir la medalla.

¡COMO UNA SIRENA 🧜‍♀️! Así fue que Sirena Rowe se llevó el oro en los 50 metros libres en Santo Domingo.



¡Imparable 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/iV2e6pdzKF — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) July 28, 2026

Plata colombiana en los relevos

La delegación colombiana, en la prueba de relevos 4×200 metros en estilo libre, también dejó un final positivo. Solo se vio superada por México, que llegó a los 7:15:60 en el tiempo total. Por su parte, el cuarteto ‘Tricolor’ coronó la prueba casi seis segundos después (7:21.48).

El equipo conformado por Sebastián Camacho, Juan Manuel Morales, David Arias y Simón Bermúdez cerró colgándose el metal plateado, el cual cerró la maratónica jornada del martes en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Las conquistas de bronce

En el caso del bronce, Juan José Giraldo firmó la tercera mejor actuación en la final de 100 metros de pecho masculino. El cronómetro de su desempeño marcó 1:01.80, muy cercano de los 1:01.39 de México (Andrés Puente) y 1:00.80 de Xavier Ruiz.

Así mismo, el cuarteto colombiano en los relevos 4×200 metros de estilo libre femenino sobresalió. Samantha Banos, Mariana Cabezas, Stefanía Gómez y Jasmín Pistelli firmaron los 8:27.48 para adjudicarse la medalla de bronce. México fue el gran vencedor de la prueba (8:15.21), seguido de Venezuela con la plata (8:23.14).

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