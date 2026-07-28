Chicharito revela la razón por la que decidió fichar con Atlético Dallas de la USL

El delantero mexicano aseguró que Texas lo siente como su casa, ya que fue la ciudad que lo recibió después de su paso por Chivas

Chicharito suma una nueva aventura en el fútbol | https://www.atleticodallas.com/

Javier ‘Chicharito’ Hernández explicó que su decisión de fichar con el Atlético Dallas estuvo relacionada con la propuesta deportiva y personal que le presentó la nueva franquicia de la United Soccer League. El delantero mexicano, de 38 años, se convirtió en el primer refuerzo de un proyecto que comenzará a competir en 2027.

En sus primeras declaraciones como futbolista del club texano, Hernández señaló que la posibilidad de participar desde el inicio en la construcción del equipo tuvo un peso importante. El atacante consideró que se trata de una propuesta distinta para afrontar la etapa final de su carrera profesional.

“Poder ser parte de este proyecto tan ambicioso, tan profundo y también creo que tan inesperado, a mí me llamó mucho la atención”, expresó el exjugador de Chivas. Chicharito añadió que su prioridad es disfrutar sus últimos años como futbolista, rodeado de personas con buenos valores y dentro de una institución que busca generar oportunidades.

“Yo de verdad quiero pasar mi mis últimos años como futbolista disfrutando, estando con gente con buenos valores y que podamos poner al servicio muchísimas oportunidades, que eso es lo que este club quiere hacer”, comentó para el club.

El delantero también destacó las conversaciones que sostuvo con Matt Valentine y Sam Morton, dueños de la franquicia, a quienes identificó como las personas encargadas de encabezar la nueva franquicia. Hernández explicó que conocer su visión y los objetivos del equipo fue determinante para aceptar un contrato por dos años.

Texas, un hogar para Chicharito tras su salida de Chivas

Además del proyecto deportivo, Dallas tuvo un significado personal en la decisión del futbolista mexicano. Hernández reveló que la ciudad lo recibió después de terminar su contrato en México, debido a que su pareja cuenta con una casa en la zona y ambos pudieron pasar una etapa prolongada en Texas.

“Dallas se ha vuelto naturalmente un lugar que se siente como casa”, aseguró Chicharito. El delantero recordó que fue la primera ciudad que lo acogió tras su salida de Chivas, situación que fortaleció su relación con el lugar antes de recibir la propuesta para incorporarse al Atlético Dallas.

Hernández comenzará su participación con el club durante 2027, cuando tenga 39 años. El mexicano afrontará esta etapa después de una trayectoria con el Guadalajara, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y LA Galaxy, además de su paso por la selección mexicana.

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