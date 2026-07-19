Messi queda con vía libre en la lucha por la Bota de Oro de la MLS

La posible salida de Hugo Cuypers a Monterrey dejaría al argentino y a Petar Musa como principales goleadores del torneo

Messi tiene un competidor menos por el galardón en la MLS | Imago7

Lionel Messi podría quedar al frente de la lucha por la Bota de Oro de la MLS 2026 ante la inminente salida de Hugo Cuypers rumbo a Rayados de Monterrey. El delantero belga era uno de los máximos anotadores de la temporada junto al argentino y al croata Petar Musa, pero su posible llegada a la Liga MX modificaría la carrera por el título de goleo. Cuypers, de 29 años, dejaría al Chicago Fire después de registrar 44 goles en todas las competiciones desde su llegada en 2024.

Antes de acercarse a un acuerdo con Monterrey, Cuypers recibió una propuesta del St. Louis City SC, aunque eligió continuar su carrera en México, de acuerdo con el periodista Tom Bogert. Su salida también se produce después del fichaje de Robert Lewandowski por Chicago, operación que inicialmente planteaba la posibilidad de verlos juntos en el ataque. El belga incluso había cedido al delantero polaco el dorsal de centro delantero, pero ambos podrían marcharse sin disputar un partido como compañeros. LEE LA NOTA AQUÍ.

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