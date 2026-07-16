Mundial 2026: ¿A qué hora inicia el medio tiempo, cuánto dura y qué artistas estarán en el show?

La final del Mundial 2026 tendrá un histórico show de medio tiempo de 30 minutos con Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS durante el España vs Argentina

Los artistas que se presentan en el medio tiempo de la final | Reuters

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina incorporará una modificación inédita para el torneo: un espectáculo musical durante el descanso del encuentro, con un formato similar al utilizado en otros eventos deportivos internacionales. Será la primera vez que una Copa del Mundo tenga un show de estas características entre los dos tiempos de la final.

El partido por el título comenzará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. Debido al tiempo reglamentario, las pausas de hidratación y la compensación añadida por el árbitro, el descanso podría comenzar aproximadamente entre las 13:50 y las 14:00 horas.

La presentación musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos, pero el medio tiempo completo se extenderá hasta cerca de media hora. Ese periodo contempla la instalación del escenario, la actuación de los artistas, el retiro de la estructura y el regreso de los jugadores al terreno de juego.

Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS encabezarán el espectáculo, mientras que Burna Boy, Gustavo Dudamel, Coldplay y el coro PS22 también participarán en la producción. El show contará con la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay, y será realizado en colaboración con Global Citizen.

Final del Mundial 2026: ¿A qué hora inicia y cuánto dura el medio tiempo?

El silbatazo inicial del España vs Argentina está programado para las 13:00 horas del centro de México, equivalentes a las 15:00 horas de Nueva York, las 16:00 de Buenos Aires y las 21:00 de Madrid. Si el primer tiempo se desarrolla sin interrupciones prolongadas, el espectáculo podría iniciar cerca de las 13:50 horas; sin embargo, no existe una hora exacta, debido al tiempo agregado y a las posibles pausas de hidratación.

Aunque la actuación será de aproximadamente 11 minutos, el descanso alcanzará cerca de 30 minutos. La ampliación respecto a los 15 minutos habituales permitirá montar y desmontar un escenario sobre la cancha, además de preparar las condiciones técnicas necesarias para la transmisión internacional.

Mundial 2026: estos son los artistas que estarán en el medio tiempo de la final de la Copa del Mundo

La FIFA y Global Citizen confirmaron como figuras principales a Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS. Los cuatro artistas compartirán el escenario durante el primer show de medio tiempo realizado en una final mundialista y serán acompañados por diferentes invitados a lo largo de la presentación.

También están contempladas las participaciones de Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus junto con Coldplay. Chris Martin se encargó de la dirección artística del espectáculo, mientras que Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted intervienen en la producción.

El cartel del medio tiempo no debe confundirse con el de la ceremonia de clausura previa al partido. Ese evento comenzará alrededor de las 11:30 horas del centro de México y tendrá actuaciones de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson, además de apariciones de Tom Cruise e IShowSpeed.

Habrá show de medio tiempo en la final del Mundial | FIFA

¿Dónde ver en vivo el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

En México, el espectáculo podrá seguirse como parte de la transmisión de la final. Azteca 7 ofrecerá gratis la clausura, el partido y la ceremonia de premiación, además de contar con señal mediante el sitio de TV Azteca y sus aplicaciones móviles.

La cobertura también estará disponible por Canal 5, Las Estrellas, TUDN y ViX. La plataforma de streaming cuenta con la transmisión de los partidos del torneo, mientras que las señales de televisión abierta y de paga acompañarán el encuentro por el campeonato y su espectáculo de medio tiempo.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026 y qué equipos juegan?

La final se disputará el domingo 19 de julio de 2026, a partir de las 13:00 horas del centro de México, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Será el partido número 104 del torneo y pondrá fin a la primera Copa del Mundo organizada con 48 selecciones.

España y Argentina serán las selecciones que disputen el título. El conjunto español clasificó después de derrotar 2-0 a Francia en semifinales, mientras que Argentina remontó para imponerse 2-1 a Inglaterra. La Albiceleste buscará el bicampeonato y su cuarta Copa del Mundo, mientras que la Roja intentará obtener su segundo campeonato después del logrado en Sudáfrica 2010.

Te puede interesar