Clausura del Mundial 2026 en vivo, España vs Argentina: Los invitados de la FIFA llegan al estadio

¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026? Sede, artistas y medio tiempo

La ceremonia de Clausura del Mundial 2026 comenzará este domingo 19 de julio a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, 90 minutos antes de la final entre España y Argentina. La FIFA recomendó a los aficionados llegar con anticipación, ya que las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial, programado para las 13:00 horas.

El espectáculo previo al partido contará con Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed. También está prevista una aparición especial del actor Tom Cruise, mientras Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes de la salida de las selecciones. La producción, realizada junto con Balich Wonder Studio, repasará el desarrollo del torneo en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, la final tendrá el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una Copa del Mundo, con Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, bajo la dirección artística de Chris Martin. La ceremonia y el partido se realizarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, inmueble con capacidad para 80 mil 663 espectadores.