Clausura del Mundial 2026 en vivo, España vs Argentina: Los invitados de la FIFA llegan al estadio
Sigue todos los detalles de la Ceremonia de Clausura de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026
María Becerra, encargada de entonar el Himno de Argentina
María Becerra reveló en la previa de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que el pedido para que interpretara el Himno Nacional Argentino surgió hace unos días por parte de la Selección Argentina.
¡INVITADOS DE LUJO!
Una camada de campeones del mundo está presente en NY/Nueva Jersey. Ronaldo, uno de los máximos goleadores en la historia del Mundial, Robert Lewandowski, mundialista en Qatar 2022 y los campeones españoles Carles Puyol, Xavi Hernández, David Villa, Fernando Llorente e Iker Casillas.
¿Entrar al estadio una misión imposible? No para Tom Cruise
Tom Cruise, uno de los protagonistas de la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026 ya está en el Estadio de Nueva Jersey Nueva York para se parte de esta fiesta. ¿Qué nos tendrá deparado la FIFA y el comité organizador?
El baúl que traerá el Trofeo de la Copa del Mundo
El Baúl Trofeo Louis Vuitton. Diseñado para llevar la historia. El mayor premio del fútbol espera a su próximo campeón.
¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026? Sede, artistas y medio tiempo
La ceremonia de Clausura del Mundial 2026 comenzará este domingo 19 de julio a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, 90 minutos antes de la final entre España y Argentina. La FIFA recomendó a los aficionados llegar con anticipación, ya que las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial, programado para las 13:00 horas.
El espectáculo previo al partido contará con Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed. También está prevista una aparición especial del actor Tom Cruise, mientras Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes de la salida de las selecciones. La producción, realizada junto con Balich Wonder Studio, repasará el desarrollo del torneo en México, Estados Unidos y Canadá.
Además, la final tendrá el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una Copa del Mundo, con Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, bajo la dirección artística de Chris Martin. La ceremonia y el partido se realizarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, inmueble con capacidad para 80 mil 663 espectadores.
España vs Argentina, gran final del Mundial 2026: ¿A qué hora juegan el último partido de la Copa del Mundo?
La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará hoy, domingo 19 de julio, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde al partido 104 del calendario y definirá al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones.
El último partido del torneo tendrá como escenario el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. El inmueble, inaugurado en 2010 y con capacidad para 80 mil 663 espectadores, albergó cinco partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos antes de recibir el duelo por el título.
Final del Mundial 2026: ¿Dónde ver en vivo el España vs Argentina?
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina podrá verse en México a través de Canal 5 y Azteca 7, ambas señales de televisión abierta. Para quienes prefieran seguir el partido por internet, la transmisión estará disponible en ViX Premium.
Además, Claro Sports ofrecerá la cobertura completa mediante su tradicional minuto a minuto, con las acciones del encuentro, estadísticas en tiempo real, alineaciones, goles, crónica y las reacciones de los protagonistas tras la final.
¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO EN VIVO DE LA CLAUSURA DEL MUNDIAL 2026!
Después de un mes de actividad en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su último capítulo con la ceremonia de clausura, el espectáculo que antecede a la gran final del torneo. Millones de aficionados siguen desde el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey un evento que marca el cierre de la primera edición del Mundial con 48 selecciones y 104 partidos disputados.
La ceremonia reúne música, color y representaciones de las tres naciones anfitrionas, además de ofrecer un recorrido por los momentos que definieron el campeonato antes de conocer al nuevo monarca del fútbol mundial. Como es tradición, el espectáculo sirve para dar paso al partido más esperado del torneo y despedir una edición que dejó nuevas figuras, récords y una afición presente en cada sede.
En este minuto a minuto te llevaremos todos los detalles de la Clausura del Mundial 2026: desde la llegada de las autoridades e invitados especiales, las presentaciones musicales y el ambiente en las tribunas, hasta el protocolo previo al silbatazo inicial de la final entre España y Argentina, con actualizaciones en tiempo real de todo lo que ocurra en el el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey.