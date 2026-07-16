La contaminación que tiene en vilo la final del Mundial obliga a posponer el debut de Lewandowski

La mala calidad del aire obliga a cancelar el Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps que estaba programado para la tarde del jueves 16 de julio en el Soldier Field

Se suspende el Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps | AFP, GETTY IMAGES VIA AFP

La mala calidad del aire en el norte de los Estados Unidos tiene en vilo a la final del Mundial, más porque el jueves 16 de julio acaba de ver una suspensión de un partido de fútbol: el posible debut de Robert Lewandowski con el Chicago Fire ante Vancouver Whitecaps.

El primer partido de la Major League Soccer desde que paró la liga a finales de mayo por el Mundial pudo ser el estreno del delantero polaco tras dejar al Barcelona, pero se posterga debido al humo que cubre a la ciudad de Chicago y otras regiones del sur de Canadá y norte de los Estados Unidos.

“El Chicago Fire FC anunció hoy que el partido de esta noche contra el Vancouver Whitecaps FC en el Soldier Field se ha reprogramado para el martes 6 de octubre, debido a la mala calidad del aire en el área de Chicago a causa del humo de los incendios forestales”, lee el comunicado del equipo, que además canceló el concierto posterior que tenían programado, pero la decisión se tomó priorizando la salud y la seguridad de los aficionados, los jugadores, el personal y todos los involucrados en el evento.

Panorámica de Chicago el jueves 16 de julio | SCOTT OLSON / Getty Images via AFP

“Compartimos la decepción de nuestros aficionados, especialmente dada la ilusión que rodeaba nuestro primer partido tras la pausa por la Copa Mundial de la FIFA y la expectativa de dar la bienvenida a más de 40.000 aficionados al Soldier Field”, dijo Dave Baldwin, directivo del Chicago Fire, a través de un comunicado. “Con un partido estelar contra Vancouver, el esperado debut en casa de Robert Lewandowski y el concierto posterior al partido de Two Friends, se preveía una noche especial en Soldier Field. Si bien sabemos que esta decisión es decepcionante, la salud y la seguridad son primordiales. Agradecemos la comprensión de nuestros aficionados y esperamos darles la bienvenida de nuevo pronto“.

La calidad del aire en Chicago era superior a los 300 AQI la tarde del jueves, considerado como ‘condiciones de emergencia’. Bajo esas condiciones, las autoridades recomiendan no salir a toda la población y cuidar a personas que pudieran ser más sensibles.

¿Se puede suspender la final del Mundial por la contaminación?

El jueves, las condiciones en Chicago eran considerablemente peores a las de Nueva York , región donde se disputará la final de la Copa del Mundo el día domingo. El pronóstico del clima indica que la Gran Manzana tenía entre 80 y 100 puntos AQI el jueves, e iría disminuyendo el viernes. Se espera además que llueva en Nueva York el fin de semana previo al partido, lo que ayudaría todavía más a limpiar el aire de la región.

De momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto, pero la calidad del aire y el clima, con una posible amenaza de tormenta, serán tema de conversación previo al juego entre Argentina y España.

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