Chucky Lozano sigue sin contar para el San Diego FC de cara al regreso de la MLS

La directiva sigue buscando dar salida al jugador, quien jugó por última vez en noviembre y es el cuarto mejor pagado de toda la liga tras Messi, Son y De Paul

Chucky Lozano sigue borrado por el San Diego FC, que busca venderle | Imago7

Hirving Lozano jugó por última vez el 29 de noviembre del 2025, cuando el San Diego FC cayó en la antesala de la final de la Major League Soccer. Cuando el calendario cambió a 2026, el equipo anunció que le descartaba para la temporada, el desenlace de una relación que se fracturó cuando fue separado del equipo en la recta final de la fase regular. No se concretó una salida al ser uno de los jugadores mejor pagados del soccer, y sigue sin contar para el equipo.

El martes 14 de julio, el director deportivo Tyler Heaps habló previo al reinicio de la MLS y admitió que buscarán fichar un extremo este mercado, pero eso no significa que Lozano tenga la oportunidad de volver a la plantilla: sigue apartado, lo que ya le costó ir a su tercer Mundial.

“Lozano es alguien con quien hemos tratado de encontrar una solución con sus representantes. Nuestra postura no ha cambiado: sigue sin entrenar con el grupo“, aseguró Heaps, quien dijo que el objetivo es que varios jugadores salgan, incluyendo Lozano, quien tendría que colaborar ya que es el cuarto salario más grande en la MLS. Según publicó el sindicato de jugadores de la liga, el ‘Chucky’ cobra 9.33 millones de dólares esta temporada, solo por detrás de Messi, Son y Rodrigo de Paul.

“Mucho depende de él y la decisión de si quiere seguir jugando fútbol. Trabajaremos con él para ver su futuro”, agregó Heaps.

El directivo aseguró que quieren concluir el capítulo del primer jugador franquicia en la historia del San Diego y hay ofertas, pero no se ha concretado la salida.

“Quería que se resolviera la ventana anterior, pero no depende completamente de nosotros. Tratamos de trabajar con él y sus representantes. Hemos tenido interés, le hemos dado seguimiento cuando se presentaron negociaciones. Todo depende del tiempo. Como muchos de estos acuerdos, hay días en los que no tienes nada y luego llega algo y tienes que actuar rápido. Tratamos de contactar a sus representantes y a él cuando surge algo. Esperamos que se resuelva pronto”.

El San Diego FC no tuvo la mejor primera vuelta en 2026, al tener menos dinero disponible al tener a un jugador que cobra casi 10 millones de dólares sin jugar. Previo al Mundial, sumaron solo 17 puntos en los primeros 15 partidos. Se ubican en la décima posición de la Conferencia Oeste, a tres puntos del noveno, el Galaxy de Los Angeles, que jugaría el Play In ante el octavo, Minnesota United.

El equipo vuelve a la actividad el miércoles 22 de julio, cuando visiten al Colorado Rapids. El sábado 25 regresan al Snapdragon Stadium para medirse al FC Dallas y jugarán el 1 de agosto en Minnesota, el último compromiso antes de la Leagues Cup, en la que visitarán al América en el Estadio Azteca, además de que recibirán a Tijuana y Puebla.

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