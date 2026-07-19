Tomorrowland 2026 en vivo, día 3: line up del festival de música electrónica en Bélgica y transmisión online

Distintos artistas se presentarán en los 15 escenarios que estarán disponibles en el festival de música electrónica más importante del mundo

Este es el line up del tercer día del Tomorrowland | @tomorrowland

Tomorrowland 2026 continúa este domingo 19 de julio con el tercer día de actividades de su primer fin de semana en Boom, Bélgica. El festival de música electrónica reúne durante la jornada a artistas de distintos estilos, distribuidos en varios escenarios y con presentaciones programadas desde las primeras horas de la tarde hasta la noche.

La actividad forma parte del primer bloque de fechas de la edición 2026, cuyo programa oficial contempla diferentes propuestas de house, techno, trance y otros géneros electrónicos. El cartel completo y los horarios se encuentran disponibles en el sitio oficial de Tomorrowland, donde los asistentes pueden consultar cada escenario y organizar su recorrido.

El domingo representa el cierre del primer fin de semana del festival, por lo que la programación concentra varias actuaciones en los escenarios principales. La organización mantiene un formato simultáneo, con sesiones que se desarrollan al mismo tiempo en distintas zonas del recinto.

Tomorrowland 2026: ¿Cómo y dónde ver en vivo hoy 19 de julio el Día 3 del festival?

La transmisión en vivo de Tomorrowland 2026 puede seguirse mediante las plataformas digitales oficiales del festival, que ofrecen cobertura de algunas de las presentaciones programadas durante la jornada. La disponibilidad de cada escenario depende de la señal habilitada por la organización.

Los seguidores también pueden consultar la programación mediante el sitio oficial de Tomorrowland Belgium, que concentra el line up y el timetable de la edición 2026. La página permite revisar los artistas, los escenarios y el orden de las presentaciones del domingo 19 de julio.

Además de la señal en video, One World Radio forma parte de la oferta digital de Tomorrowland y cuenta con contenidos relacionados con el festival y sesiones de artistas como Armin van Buuren, NERVO y Timmy Trumpet.

Line up del primer fin de semana de Tomorrowland 2026: Domingo 19 de julio

De acuerdo con el line up oficial de Tomorrowland para este domingo 19 de julio, estos son los artistas y proyectos que se presentarán durante el cierre del primer fin de semana del festival de Música en Bélgica:

Alesso

B Jones

Calvin Harris

Hannah Laing

John Summit

Karakals

Kevin de Vries

Malugi

ALOK: Rave The World

Aline Rocha

Arielle Free

Chase & Status (DJ Set)

DJ Licious

I Hate Models

Jack Shore

Neon

Pegassi

Adrenalize

Digital Madness

Isaac

Pat B

Rebelion

Rooler

Sub Zero Project

The Saints

The Z.

TNT

DJ FASTA

Favella Som Sistema

G-Lo

Heaven Sam

Jeronimø

Karyo

Noah

Sako Glitch

Sleazy Stereo

Team Damp

Tribal Kush

Adrián Mills F2F SISU

David Löhlein F2F Yasmin Regisford

EMILIJA F2F Frederic.

FUMI F2F HUJUS

Hurts F2F ROW 1

Klaps F2F Miamor

Serafina F2F Zwilling

Coco Bevan

Dries Smet

Foxed Up

Godtripper

Mell Tierra

Mitched

Nederhand

Noaffection b2b OM3N

YERUN

[IVY]

Arcando

Exception

LEVEL UP

Liquid Stranger

Malaa’s Alter Ego

Nostalgix

Punctual

SABAI

Seven Lions

Subtronics

Christian82

CRISTINA TOSIO

Dave Hang

Delafino

DJ Gee

Felix Da Funk

Le Windey

Lunnas

Marta Loe b2b Rebeca Ark

Tania Moon

Cyria (Hybrid)

Fake Mood

Helsloot

MXGPU (Hybrid)

Nico Morano b2b Xinobi

Öona Dahl

Sentin

Amelie Lens

Anetha

Blondex

Flour

Øtta

SHDW b2b ÜBERKIKZ

VE/RA

Avalon Emerson b2b Ben UFO

Fafi Abdel Nour

Ineffekt

Job Jobse

Massignan.y

Sedef Adasï

DJ Gigola

DJ Tennis b2b Vintage Culture

ELFIGO

Hitty

Oscar and the Wolf

Poleen

Re-Type

Wade

Afrojack

Blasterjaxx

Diètro

Dimitri Vegas b2b Timmy Trumpet

Gabry Ponte

Gryffin

Hypaton

James Carter

MATTN

Viktor

Vini Vici

Yazzmin

Effe Serieus

Jerrooo

Les Mecs Eclectics

Tom Cosyns

AdamK

Da Tweekaz

DJ GAB

Krevix

NORO$T

Sam Hofman

Sofía Cristo

Además, el programa oficial mantiene algunos espacios marcados como “SURPRISE” y “DISCOVERY”, cuyos participantes se revelan durante el desarrollo de la jornada.

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