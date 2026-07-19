Tomorrowland 2026 en vivo, día 3: line up del festival de música electrónica en Bélgica y transmisión online
Distintos artistas se presentarán en los 15 escenarios que estarán disponibles en el festival de música electrónica más importante del mundo
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Tomorrowland 2026 continúa este domingo 19 de julio con el tercer día de actividades de su primer fin de semana en Boom, Bélgica. El festival de música electrónica reúne durante la jornada a artistas de distintos estilos, distribuidos en varios escenarios y con presentaciones programadas desde las primeras horas de la tarde hasta la noche.
La actividad forma parte del primer bloque de fechas de la edición 2026, cuyo programa oficial contempla diferentes propuestas de house, techno, trance y otros géneros electrónicos. El cartel completo y los horarios se encuentran disponibles en el sitio oficial de Tomorrowland, donde los asistentes pueden consultar cada escenario y organizar su recorrido.
El domingo representa el cierre del primer fin de semana del festival, por lo que la programación concentra varias actuaciones en los escenarios principales. La organización mantiene un formato simultáneo, con sesiones que se desarrollan al mismo tiempo en distintas zonas del recinto.
Tomorrowland 2026: ¿Cómo y dónde ver en vivo hoy 19 de julio el Día 3 del festival?
La transmisión en vivo de Tomorrowland 2026 puede seguirse mediante las plataformas digitales oficiales del festival, que ofrecen cobertura de algunas de las presentaciones programadas durante la jornada. La disponibilidad de cada escenario depende de la señal habilitada por la organización.
Los seguidores también pueden consultar la programación mediante el sitio oficial de Tomorrowland Belgium, que concentra el line up y el timetable de la edición 2026. La página permite revisar los artistas, los escenarios y el orden de las presentaciones del domingo 19 de julio.
Además de la señal en video, One World Radio forma parte de la oferta digital de Tomorrowland y cuenta con contenidos relacionados con el festival y sesiones de artistas como Armin van Buuren, NERVO y Timmy Trumpet.
Line up del primer fin de semana de Tomorrowland 2026: Domingo 19 de julio
De acuerdo con el line up oficial de Tomorrowland para este domingo 19 de julio, estos son los artistas y proyectos que se presentarán durante el cierre del primer fin de semana del festival de Música en Bélgica:
- Alesso
- B Jones
- Calvin Harris
- Hannah Laing
- John Summit
- Karakals
- Kevin de Vries
- Malugi
- ALOK: Rave The World
- Aline Rocha
- Arielle Free
- Chase & Status (DJ Set)
- DJ Licious
- I Hate Models
- Jack Shore
- Neon
- Pegassi
- Adrenalize
- Digital Madness
- Isaac
- Pat B
- Rebelion
- Rooler
- Sub Zero Project
- The Saints
- The Z.
- TNT
- DJ FASTA
- Favella Som Sistema
- G-Lo
- Heaven Sam
- Jeronimø
- Karyo
- Noah
- Sako Glitch
- Sleazy Stereo
- Team Damp
- Tribal Kush
- Adrián Mills F2F SISU
- David Löhlein F2F Yasmin Regisford
- EMILIJA F2F Frederic.
- FUMI F2F HUJUS
- Hurts F2F ROW 1
- Klaps F2F Miamor
- Serafina F2F Zwilling
- Coco Bevan
- Dries Smet
- Foxed Up
- Godtripper
- Mell Tierra
- Mitched
- Nederhand
- Noaffection b2b OM3N
- YERUN
- [IVY]
- Arcando
- Exception
- LEVEL UP
- Liquid Stranger
- Malaa’s Alter Ego
- Nostalgix
- Punctual
- SABAI
- Seven Lions
- Subtronics
- Christian82
- CRISTINA TOSIO
- Dave Hang
- Delafino
- DJ Gee
- Felix Da Funk
- Le Windey
- Lunnas
- Marta Loe b2b Rebeca Ark
- Tania Moon
- Cyria (Hybrid)
- Fake Mood
- Helsloot
- MXGPU (Hybrid)
- Nico Morano b2b Xinobi
- Öona Dahl
- Sentin
- Amelie Lens
- Anetha
- Blondex
- Flour
- Øtta
- SHDW b2b ÜBERKIKZ
- VE/RA
- Avalon Emerson b2b Ben UFO
- Fafi Abdel Nour
- Ineffekt
- Job Jobse
- Massignan.y
- Sedef Adasï
- DJ Gigola
- DJ Tennis b2b Vintage Culture
- ELFIGO
- Hitty
- Oscar and the Wolf
- Poleen
- Re-Type
- Wade
- Afrojack
- Blasterjaxx
- Diètro
- Dimitri Vegas b2b Timmy Trumpet
- Gabry Ponte
- Gryffin
- Hypaton
- James Carter
- MATTN
- Viktor
- Vini Vici
- Yazzmin
- Effe Serieus
- Jerrooo
- Les Mecs Eclectics
- Tom Cosyns
- AdamK
- Da Tweekaz
- DJ GAB
- Krevix
- NORO$T
- Sam Hofman
- Sofía Cristo
Además, el programa oficial mantiene algunos espacios marcados como “SURPRISE” y “DISCOVERY”, cuyos participantes se revelan durante el desarrollo de la jornada.