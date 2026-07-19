Tour de Francia 2026, etapa 15: lo mejor de Isaac del Toro hoy 19 de julio

Revive los mejores momentos de Isaac del Toro en la etapa 15 del Tour de Francia 2026, un recorrido de 183,9 km entre Champagnole y Plateau de Solaison

Isaac del Toro, Tadej Pogačar y los grandes favoritos del Tour de Francia 2026 afrontan una de las jornadas más exigentes de la segunda semana de competencia. La etapa 15 de La Grande Boucle presenta un recorrido de 183.9 kilómetros con más de 4,000 metros de desnivel positivo y un desafiante final en el Plateau de Solaison, un puerto de categoría Especial donde la montaña promete marcar diferencias entre los aspirantes a la clasificación general. Con los equipos preparando sus estrategias, cada ataque puede ser determinante en la pelea por el maillot amarillo y las posiciones de privilegio.

El ciclista mexicano llega a esta cita como uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia, dispuesto a demostrar nuevamente que puede competir al máximo nivel junto a las figuras de la élite mundial. Mientras Tadej Pogačar busca defender su posición y los rivales intentan recortar diferencias, la alta montaña se convierte en el escenario ideal para una batalla llena de intensidad, resistencia y estrategia. Revive los mejores momentos de una etapa clave del Tour de Francia 2026 por Claro Sports.

¿Cuál es el recorrido de hoy 19 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 15 del Tour de Francia 2026 promete ser uno de los grandes desafíos de la segunda semana de competición. Con 183,9 kilómetros entre Champagnole y el inédito final en alto del Plateau de Solaison, la jornada marcará el cierre del segundo bloque de la carrera antes del esperado día de descanso. El recorrido, con 4.098 metros de desnivel positivo, llevará al pelotón desde el macizo del Jura hasta los Alpes de la Alta Saboya en una batalla de alta montaña que puede sacudir la clasificación general.

Aunque los primeros 130 kilómetros presentan un terreno quebrado y exigente, la verdadera selección llegará en los últimos 55 kilómetros, donde aparecen los grandes obstáculos del día. La ruta incluye cuatro puertos puntuables: la Côte des Rousses (3ª categoría), el duro Col de la Croisette (1ª categoría), con rampas de hasta el 13%, y la explosiva Côte du Mont (3ª categoría), antes del estreno del Plateau de Solaison. El puerto final, de categoría especial, será el gran protagonista con sus 11,3 kilómetros al 9,1% de pendiente media, una subida que castiga desde el inicio con cuatro kilómetros cercanos al 11% y que llevará a los favoritos hasta una espectacular meseta caliza situada a 1.500 metros de altitud.

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