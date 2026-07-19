España vs Argentina, en vivo: caos en los accesos del Estadio Nueva York/Nueva Jersey
España y Argentina disputan la final del Mundial 2026, con Lionel Messi y Lamine Yamal como figuras de un duelo por la Copa del Mundo
Argentina busca defender la corona de Qatar
Argentina llegó al Mundial 2026 como campeona vigente y ganó sus tres encuentros de la fase de grupos frente a Argelia, Austria y Jordania. Posteriormente eliminó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, con varios partidos definidos durante los minutos finales o en tiempo extra. La Albiceleste intenta convertirse en la primera selección que consigue un bicampeonato mundial desde Brasil en 1958 y 1962.
España vuelve a una final después de 16 años
España disputa su primera final mundialista desde Sudáfrica 2010, cuando conquistó el título tras vencer a Países Bajos. La selección dirigida por Luis de la Fuente comenzó el Mundial con un empate ante Cabo Verde y después superó a Arabia Saudita y Uruguay. En las eliminatorias dejó fuera a Austria, Portugal, Bélgica y Francia para instalarse nuevamente en el partido por el campeonato.
Argentina perfila su alineación para enfrentar a España
A falta del anuncio oficial por parte de la AFA, Lionel Scaloni apunta a mantener la base que llevó a la Albiceleste hasta la final. Emiliano “Dibu” Martínez estaría en la portería, con Lionel Messi y Julián Álvarez como referentes ofensivos en busca del bicampeonato mundial.
Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Alineación confirmada de España
Luis de la Fuente no se guarda nada para el partido por el título y envía al campo a la base que llevó a España hasta la final del Mundial 2026. Rodri portará el gafete de capitán, mientras que Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal encabezarán el ataque en busca de la segunda estrella para La Roja.
Alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
Una falla en el sistema retrasa el acceso de los medios
Algunos representantes de los medios de comunicación tardaron cerca de tres horas en ingresar al estadio debido a una falla en el sistema utilizado para revisar las acreditaciones. El problema provocó largas filas y saturó los accesos, aunque la organización informó posteriormente la apertura de dos puertas adicionales, medida que comenzó a agilizar el ingreso al inmueble.
Personalidades del fútbol acuden a la final del Mundial
Futbolistas, entrenadores y exjugadores de las selecciones de España y Argentina llegan para ser testigos de la final de la Copa del Mundo 2026. Personalidades como Ronaldo, Lewandowski, Casillas, Puyol, Xavi y más estarán presentes para ver la definición de la justa veraniega.
Las tormentas afectaron la preparación de España
España no pudo completar con normalidad su última práctica debido a las tormentas eléctricas que alcanzaron Nueva Jersey. Luis de la Fuente había definido esa sesión como una de las más importantes antes del partido, pues estaba destinada a trabajar los detalles tácticos de la final. El cuerpo técnico tuvo que modificar la planificación y trasladar parte de las actividades a espacios protegidos.
Temperatura cercana a los 27 grados
El pronóstico para la hora del partido contempla una temperatura aproximada de 27 grados Celsius, cielo con periodos soleados y viento ligero. También se espera una humedad menor a la registrada durante las tormentas del sábado, lo que podría favorecer el desempeño de los futbolistas. Aun así, los cuerpos técnicos deberán controlar la hidratación por el horario vespertino y el esfuerzo acumulado durante el torneo.
¿Qué significa una calidad del aire moderada?
Una clasificación moderada indica que la mayoría de las personas puede realizar actividades al aire libre sin restricciones importantes. Sin embargo, quienes padecen asma, enfermedades respiratorias o sensibilidad al humo deben vigilar síntomas como tos, irritación o dificultad para respirar. Los aficionados que pertenezcan a grupos vulnerables pueden reducir la exposición prolongada antes de ingresar al estadio.
Mejora la calidad del aire antes de la final
Las tormentas registradas en Nueva York y Nueva Jersey ayudaron a dispersar parte del humo procedente de los incendios forestales de Canadá. Los pronósticos anticipan una calidad del aire moderada, con una ligera presencia de bruma, pero sin condiciones de riesgo generalizado para la mayoría de los asistentes. Las autoridades mantendrán el monitoreo porque la dirección del viento podría modificar la concentración de partículas durante el día.
Las revisiones también alcanzan a invitados y figuras del fútbol
Los controles no se limitan a los aficionados con boleto, pues personalidades, dirigentes y exfutbolistas también deben pasar por los filtros instalados por los cuerpos de seguridad. Reportes desde el estadio señalaron que Jürgen Klopp fue uno de los invitados sometidos a las revisiones reforzadas. La medida busca controlar todos los accesos y evitar que alguna persona ingrese sin la acreditación correspondiente.
El transporte representa uno de los retos del día
El New York New Jersey Stadium está rodeado por autopistas y grandes zonas de estacionamiento, por lo que el traslado desde Manhattan requiere una planeación previa. Las opciones de transporte público pasan principalmente por Secaucus Junction y los servicios especiales hacia Meadowlands. La elevada demanda, las revisiones y los cierres viales pueden aumentar los tiempos de recorrido antes y después del partido.
El estadio vuelve a recibir una final con Messi
Lionel Messi regresa al mismo escenario donde Argentina perdió la final de la Copa América Centenario de 2016 contra Chile. Después de aquella derrota, el delantero anunció temporalmente su retiro de la selección argentina, decisión que modificó semanas más tarde. Diez años después, Messi vuelve al inmueble para disputar otra final, ahora con la posibilidad de conquistar su segundo Mundial consecutivo.
Un operativo preparado para más de 82 mil aficionados
El estadio tiene una capacidad aproximada de 82 mil 500 espectadores, por lo que las autoridades diseñaron un operativo que contempla revisiones en los accesos, vigilancia en los estacionamientos y restricciones en distintos caminos cercanos. El dispositivo también incluye presencia policial en las estaciones de transporte y en los puntos utilizados por las delegaciones. La final fue considerada un evento de máxima atención por la cantidad de asistentes, invitados internacionales y funcionarios que estarán en el palco.
La seguridad provoca largas filas en los accesos
Los controles de seguridad instalados en el New York New Jersey Stadium han provocado filas y tiempos de espera prolongados para trabajadores, invitados, medios de comunicación y aficionados. La presencia del presidente estadounidense Donald Trump obligó a reforzar las revisiones con personal del Servicio Secreto y otras agencias locales y federales. Las autoridades recomendaron acudir con varias horas de anticipación, debido a que cada persona debe superar controles individuales antes de entrar al inmueble.
La fotografía de Messi con Lamine Yamal
Una fotografía tomada en 2007 durante una campaña solidaria del Barcelona muestra a Lionel Messi junto a Lamine Yamal cuando el futbolista español todavía era un bebé. La imagen volvió a circular antes de la final por el enfrentamiento entre dos jugadores formados en el club catalán. Casi dos décadas después de aquella sesión, ambos aparecen como las principales figuras ofensivas de sus selecciones.
Primera final entre los campeones de Europa y América
El partido reúne al campeón vigente de la Eurocopa y al campeón vigente de la Copa América por primera vez. España llegó al Mundial después de dominar el torneo europeo, mientras Argentina conservó la base que conquistó el título continental y la Copa del Mundo de Qatar. La coincidencia convierte a la final en una especie de Finalissima, pero con la Copa del Mundo como premio.
La Finalissima que no pudo jugarse
España y Argentina estaban programadas para enfrentarse en marzo de 2026 como campeones de la Eurocopa y la Copa América. El partido debía disputarse en Lusail, pero la situación de seguridad en la región y la falta de acuerdo para encontrar otra sede provocaron su cancelación. Meses después, ambas selecciones terminaron encontrándose en un escenario de mayor importancia: la final de la Copa del Mundo.
España ganó por goleada el último amistoso
El encuentro más reciente entre españoles y argentinos terminó con una victoria de España por 6-1 el 27 de marzo de 2018 en el estadio Metropolitano de Madrid. Lionel Messi no participó en aquel amistoso debido a una molestia física, por lo que la final de Nueva Jersey será su primer enfrentamiento ante España desde 2010. Los planteles y entrenadores han cambiado desde entonces, pero aquel resultado permanece como referencia dentro del historial.
Solo se enfrentaron una vez en un Mundial
El único partido anterior entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se disputó en Inglaterra 1966. Argentina ganó por 2-1, con dos goles de Luis Artime, mientras que Pirri marcó para España. Sesenta años después, ambas selecciones vuelven a encontrarse en el torneo, pero ahora con el título mundial en juego.
Un historial con igualdad de resultados
España y Argentina presentan un balance equilibrado en sus enfrentamientos directos, con seis victorias para cada selección y dos empates. La mayoría de esos encuentros fueron amistosos, por lo que la final de 2026 tendrá una dimensión distinta a cualquier antecedente reciente. Ninguno de los dos equipos posee una ventaja histórica amplia que permita establecer un dominio en la serie.
¿Cómo están los momios de la gran final y qué selección paga más? España o Argentina
De acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx para el resultado durante los 90 minutos, España aparece con +128, el empate con +192 y Argentina con +260. Al tener la cuota positiva más baja, la selección española parte como favorita dentro de este mercado.
Estos momios representan probabilidades aproximadas, sin descontar el margen de la casa, de 43.86% para el triunfo de España, 34.25% para el empate y 27.78% para la victoria argentina. La suma supera el 100% debido a la comisión incluida por la casa de apuestas.
Una apuesta de 100 pesos por España dejaría una ganancia de 128 pesos y un cobro total de 228. El empate entregaría 192 pesos de utilidad y 292 en total. Argentina es la selección que paga más: una apuesta de 100 pesos produciría 260 de ganancia y una devolución total de 360 pesos, siempre que gane dentro de los 90 minutos.
España vs Argentina: ¿Quién es favorito para ser campeón del Mundo, según la IA?
El análisis previo coloca a España como ligera favorita por su funcionamiento colectivo, la presión en campo contrario y el rendimiento de su defensa. La selección europea llegó invicta a la final y registró seis partidos sin recibir gol durante sus primeros ocho encuentros. Además, su victoria por 2-0 sobre Francia mostró capacidad para controlar a un rival con recursos ofensivos.
Argentina presenta argumentos para modificar cualquier pronóstico. El equipo de Scaloni superó situaciones de desventaja ante Inglaterra, cuenta con jugadores acostumbrados a partidos eliminatorios y tiene a Messi como conductor. La Albiceleste también busca convertirse en la primera selección que gana dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962.
A partir de los resultados del torneo, el comportamiento defensivo y los momios disponibles, la estimación de la IA concede a España un 56% de posibilidades de levantar la Copa y a Argentina un 44%. Para los 90 minutos, el pronóstico es una victoria española por 2-1, aunque el margen entre ambos equipos permite considerar un tiempo extra.
¿A qué hora juega España vs Argentina y dónde ver hoy 19 de julio de 2026?
La final comenzará a las 13:00 horas de la Ciudad de México, 15:00 horas de Nueva Jersey, 16:00 de Argentina y 21:00 de España. La ceremonia de clausura está programada para las 11:30 horas del centro de México, 90 minutos antes del silbatazo inicial.
En México, España vs Argentina podrá verse por Canal 5, Las Estrellas, TV Azteca y TUDN, además de la transmisión por internet mediante ViX. La cobertura previa comenzará antes del partido con información desde el estadio, alineaciones confirmadas y los actos de clausura del torneo.
En caso de que el marcador permanezca empatado después de los 90 minutos, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos. Si la igualdad continúa, el campeón del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de penales.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del España vs Argentina, final del Mundial 2026!
España y Argentina disputan este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026, en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium. El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
La selección española llegó al último partido después de un inicio con empate ante Cabo Verde y una ruta ascendente en las eliminatorias. El conjunto de Luis de la Fuente dejó fuera a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, rival al que derrotó 2-0 en las semifinales. Argentina, vigente campeona, ganó sus tres partidos de la fase de grupos y eliminó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró su lugar en la final después de remontar ante Inglaterra. Anthony Gordon adelantó al conjunto europeo, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles del 2-1, ambos después de intervenciones de Lionel Messi. Argentina jugará su segunda final consecutiva y buscará conquistar su cuarto campeonato.
España, por su parte, intentará levantar la segunda Copa del Mundo de su historia, después del título obtenido en Sudáfrica 2010. La atención estará centrada en Lamine Yamal y Lionel Messi, dos futbolistas formados en el Barcelona que representan generaciones distintas y que tendrán funciones determinantes en la creación ofensiva de sus selecciones.