España vs Argentina, en vivo: caos en los accesos del Estadio Nueva York/Nueva Jersey

¿Cómo están los momios de la gran final y qué selección paga más? España o Argentina

De acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx para el resultado durante los 90 minutos, España aparece con +128, el empate con +192 y Argentina con +260. Al tener la cuota positiva más baja, la selección española parte como favorita dentro de este mercado.

Estos momios representan probabilidades aproximadas, sin descontar el margen de la casa, de 43.86% para el triunfo de España, 34.25% para el empate y 27.78% para la victoria argentina. La suma supera el 100% debido a la comisión incluida por la casa de apuestas.

Una apuesta de 100 pesos por España dejaría una ganancia de 128 pesos y un cobro total de 228. El empate entregaría 192 pesos de utilidad y 292 en total. Argentina es la selección que paga más: una apuesta de 100 pesos produciría 260 de ganancia y una devolución total de 360 pesos, siempre que gane dentro de los 90 minutos.