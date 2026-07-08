Balogun rompe el silencio: “Quiero pedirles perdón…”
El delantero estadounidense, Folarin Balogun, quien estuvo envuelto en la polémica porque le perdonaron la suspensión ante Bélgica, ha hablado tras quedar fuera del Mundial
Estados Unidos quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 a manos de Bélgica, quienes lograron imponerse 4-1 a los de Mauricio Pochettino en un encuentro que, previamente estuvo marcado por un episodio en donde la FIFA, tras la llamada del presidente Donald Trump, hizo que Infantino le levantara el encuentro de suspensión a su delantero estrella, Folarin Balogun.