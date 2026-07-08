¿México será sede del Mundial 2038? Qué necesita para obtener el aval de la FIFA

La experiencia organizativa de 2026, la infraestructura deportiva y el ambiente de la afición podrían impulsar una nueva candidatura de México ante la FIFA

México sueña con albergar un cuarto Mundial / Yuri Cortez / AFP

El Mundial 2026 terminó para la selección mexicana, pero el país ya comienza a mirar hacia el futuro. Aunque la FIFA aún no define la sede del Mundial 2038, México aparece entre los candidatos con mayores posibilidades gracias al legado que dejó como coanfitrión junto con EE.UU. y Canadá.

El éxito organizativo de 2026 fortaleció la imagen de México ante la FIFA. Las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey respondieron a las exigencias del torneo, mientras que la afición mexicana volvió a destacar por el ambiente que creó dentro y fuera de los estadios. Las zonas de aficionados, la gastronomía y la hospitalidad fueron parte de los aspectos mejor valorados por miles de visitantes internacionales.

¿Qué necesita México para ser sede del Mundial 2038?

Para que México sea sede del Mundial 2038, el país deberá cumplir varios requisitos. El primero será que la FIFA mantenga la rotación de sedes que permite a la Concacaf volver a presentar una candidatura, luego de que los Mundiales de 2030 y 2034 fueran asignados a Europa, África y Asia.

Otro punto será conservar y modernizar la infraestructura utilizada en 2026. Además de mantener en óptimas condiciones estadios, aeropuertos, hoteles y centros de entrenamiento, México tendría que ampliar el número de sedes disponibles para responder a las necesidades de una Copa del Mundo que podría crecer en tamaño si la FIFA aprueba una futura expansión a 64 selecciones.

La capacidad de los estadios también será determinante. La FIFA establece que un inmueble debe contar con al menos 40,000 espectadores para albergar partidos mundialistas. Actualmente, México tiene al menos nueve estadios que superan esa cifra: el Estadio Azteca, BBVA, Akron, Olímpico Universitario, Jalisco, Cuauhtémoc, Universitario, Ciudad de los Deportes y Victoria. Sin embargo, varios requerirían renovaciones para cumplir con todos los estándares internacionales en tecnología, seguridad, hospitalidad y operación.

Quizá, la alternativa más sólida sería repetir una candidatura regional encabezada por EE.UU., con México como socio principal e incluso con la participación de otros países de Centroamérica y el Caribe. El modelo implementado en 2026 demostró que Norteamérica tiene la capacidad para organizar un torneo de gran escala y repartir la carga logística entre varias naciones.

La competencia tampoco será sencilla. Oceanía podría impulsar una candidatura con Australia y Nueva Zelanda, mientras que países como China o India entrarían en la conversación si cambian las condiciones dentro de la Confederación Asiática. Aun así, México cuenta con una ventaja difícil de igualar: la experiencia de haber organizado tres Copas del Mundo y una afición que convirtió el torneo de 2026 en una auténtica celebración del fútbol.

Si el país mantiene vigente el legado de 2026, continúa invirtiendo en infraestructura y conserva el ambiente que cautivó a aficionados de todo el mundo, tendrá argumentos sólidos para convencer a la FIFA. De lograrlo, México podría convertirse en el primer país de la historia en albergar cuatro ediciones de la Copa del Mundo.

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