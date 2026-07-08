Odegaard amenaza a Inglaterra: “Hemos demostrado al mundo que somos un buen equipo”

El capitán noruego aseguró que su selección ya se adaptó a las condiciones del Mundial 2026 y confía en competir de tú a tú ante Los Tres Leones

Odegaard quiere ‘congelar’ a Los Tres Leones. | Reuters.

La selección de Noruega se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026. Antes del compromiso, el capitán Martin Odegaard aseguró que el conjunto escandinavo afronta el reto con confianza, convencido de que puede seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo.

El mediocampista del Arsenal reconoció que el duelo será una prueba exigente, especialmente porque muchos de los futbolistas noruegos militan en la Premier League y conocen bien a varios integrantes del conjunto inglés. Sin embargo, consideró que ese factor no será suficiente para definir el resultado.

“Muchos de nosotros jugamos en Inglaterra y conocemos muy bien a esos jugadores. Hemos competido contra ellos muchas veces, pero debemos analizar al rival como siempre lo hacemos y creer en nosotros mismos. Hemos demostrado al mundo que somos un buen equipo y en el fútbol cualquier cosa puede pasar”, declaró el capitán noruego.

Odegaard también habló sobre las condiciones climáticas que han acompañado el Mundial 2026. El volante admitió que el calor representó un desafío para una selección poco acostumbrada a esas temperaturas, aunque aseguró que la adaptación ha sido positiva después de permanecer varios días en territorio estadounidense.

“Somos de Noruega y no estamos acostumbrados a este tipo de clima, pero llegamos temprano y ahora ya estamos adaptados. En un partido sufrimos algunos calambres, pero fuera de eso todo ha ido bien. Ya no es un problema importante para nosotros”, explicó.

Al referirse al nivel del rival, Odegaard destacó especialmente a Declan Rice, a quien describió como uno de los futbolistas más completos del futbol actual. El capitán señaló que el mediocampista inglés puede influir tanto en defensa como en ataque, aunque dejó claro que el verdadero desafío será enfrentar al colectivo dirigido por Inglaterra.

Finalmente, el jugador del Arsenal confirmó que algunos integrantes del plantel presentaron ligeras molestias físicas derivadas de los cambios de temperatura y el uso constante del aire acondicionado, aunque descartó que exista preocupación en el grupo. “Algunos compañeros se han sentido un poco enfermos, pero no es nada importante y esperamos que todos estén listos para el sábado”, concluyó, confiado en que Noruega pueda seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

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