Boletos de cuartos del Mundial caen hasta 62% tras la eliminación de México, Brasil y Estados Unidos

Después de que México, Brasil y Estados Unidos se despidieran en Octavos de Final, los boletos para los cuartos de final del Mundial cayeron hasta un 62%

¿Cómo ha afectado la eliminación de México? | Reuters



La fiesta del fútbol entra en su recta final con solo ocho selecciones en competencia, entre ellas Argentina, que sigue con vida y busca defender su título. Sin embargo, la eliminación de equipos con gran convocatoria como Brasil, México y Estados Unidos en octavos de final provocó una caída de hasta 62% en el precio de los boletos para los cuartos de final, fase a la que tampoco lograron avanzar Portugal, Canadá y Colombia. Nota completa, aquí.