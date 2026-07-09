Wimbledon 2026 tendrá nueva campeona: Karolina Muchova y Linda Noskova van por la historia

Con este cruce, el torneo tendrá una campeona checa por tercera vez en las últimas cuatro ediciones, tras quedar fuera Coco Gauff y Marta Kostyuk

Karolina Muchova y Linda Noskova por el título | Reuters

Wimbledon 2026 tendrá una final femenil inédita después de unas semifinales que dejaron definidos los nombres de Karolina Muchova y Linda Noskova como las dos aspirantes al título. El torneo ya tenía asegurada una nueva campeona, debido a que ninguna de las semifinalistas había levantado antes el trofeo en el All England Club.

El cambio en el cuadro femenil marcó una edición distinta, ya que las cuatro semifinalistas llegaron por primera vez a esta instancia en Wimbledon, por lo que habrá una nueva reina por décima edición consecutiva, pues ninguna jugadora repite título desde el doblete de Serena Williams en 2015 y 2016.

Karolina Muchova fue la primera en conseguir su lugar en la final tras derrotar a Coco Gauff en un partido que se resolvió en tres sets. La checa se impuso por 6-2, 1-6 y 7-6(10), luego de levantar un punto de partido en contra durante el desempate definitivo.

El duelo entre Muchova y Gauff tuvo cambios de ritmo desde el marcador. La checa dominó el primer set por 6-2, la estadounidense respondió con un 6-1 en el segundo parcial y todo se definió en un match tiebreak. En ese cierre, Muchova tomó ventaja con un mini break y dejó una de las jugadas del partido al lanzarse de cabeza para salvar una pelota cruzada de Gauff, acción que le permitió mantenerse con vida antes de cerrar su pase a la final.

Gauff, campeona del US Open 2023 y Roland Garros 2025, buscaba su primera final en Wimbledon, pero no pudo sostener la ventaja en los momentos de cierre. Muchova, novena del ranking WTA, convirtió su avance en su segunda final de Grand Slam, después de la que disputó en Roland Garros 2023.

Linda Noskova vence a Marta Kostyuk y completa una final checa en Wimbledon

Linda Noskova completó la final checa al vencer a Marta Kostyuk por 6-4 y 6-4 en la segunda semifinal femenil. La jugadora de 21 años firmó su primera final de Grand Slam y confirmó el dominio de República Checa en el cuadro femenil de Wimbledon 2026.

Noskova llegó a esta ronda después de superar en cuartos de final a Elise Mertens por 6-3 y 7-5, resultado que le permitió alcanzar la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam. Antes de Wimbledon, la checa también había mostrado resultados en césped, incluido el título en Berlín.

La final entre Muchova y Noskova también asegura que República Checa vuelva a celebrar un título femenil en Wimbledon, después de las coronas recientes de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024. Con este cruce, el torneo tendrá una campeona checa por tercera vez en las últimas cuatro ediciones.

Muchova y Noskova jugarán por su primer título de Grand Slam en la final femenil de Wimbledon 2026, programada para el sábado 11 de julio en la Cancha Central del All England Club. El partido cerrará una edición en la que el cuadro femenil cambió de protagonistas y dejó una final sin antecedentes entre dos tenistas que buscan entrar al historial del torneo.

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