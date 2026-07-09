Francia vs Marruecos: resumen, goles y resultado de los cuartos de final, Mundial 2026

Bienvenidos al Francia vs Marruecos

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Francia vs Marruecos! La Copa del Mundo 2026 entra en una etapa decisiva con este duelo de cuartos de final en el Estadio Boston, donde dos selecciones con argumentos muy distintos buscan un lugar entre las cuatro mejores del torneo.

Francia llega con paso perfecto y con Kylian Mbappé como líder de una generación que quiere volver a pelear por el título. Del otro lado aparece Marruecos, que ya no puede ser visto como sorpresa después de lo hecho en Qatar 2022 y de su sólido camino en esta edición. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor del España vs Bélgica.