Francia vs Marruecos: resumen, goles y resultado de los cuartos de final, Mundial 2026
El conjunto francés se convirtió en el primer semifinalista de la justa después de vencer por 2-0 al cuadro marroquí en Boston
¡FINAL DEL JUEGO! Francia avanza a las semifinales del Mundial 2026
¡SE ACABÓ! El árbitro señala el final del encuentro y Francia se convierte en el primer semifinalista del Mundial 2026. El conjunto galo supera a Marruecos con los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Marruecos queda eliminado de la competencia después de un partido en el que buscó reaccionar en la segunda mitad, pero no pudo superar a la defensa francesa. El equipo francés ahora espera rival, que saldrá del duelo entre España y Bélgica. Aquí la crónica.
¡Bono evita el tercero!
Minuto 90+4 | Francia 2-0 Marruecos | ¡Bono evita el tercero de Francia! Jean-Philippe Mateta aparece dentro del área y saca un remate que parecía terminar en el fondo de la portería, pero el arquero marroquí responde con una gran atajada con el pie. Yassine Bono mantiene con vida a Marruecos en los últimos minutos del encuentro, aunque Francia continúa con la ventaja y cerca de asegurar su pase a las semifinales.
Minuto 90 | Francia 2-0 Marruecos | El cuarto árbitro señala que se agregarán seis minutos en Boston. Francia está muy cerca de sellar su clasificación y convertirse en el primer semifinalista del Mundial 2026. En caso de mantener la ventaja, el conjunto francés se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre España y Bélgica, que se disputará este viernes 10 de julio.
Minuto 88 | Francia 2-0 Marruecos | ¡Barcola vuelve a generar peligro para Francia! El atacante recibe por la izquierda y prueba con un disparo de derecha al primer poste, buscando sorprender a Yassine Bono. El portero marroquí responde con una buena intervención y manda el balón al tiro de esquina. En el cobro, Jean-Philippe Mateta gana por arriba, pero su cabezazo se marcha desviado y no encuentra portería.
Minuto 86 | Francia 2-0 Marruecos | Francia responde con un nuevo cambio para administrar la ventaja en los minutos finales. Sale Jules Koundé y entra Malo Gusto para ocupar el sector defensivo. El conjunto francés está a cuatro minutos del final del tiempo regular de convertirse en el primer semifinalista del Mundial 2026, mientras Marruecos busca una reacción de último momento.
Minuto 85 | Francia 2-0 Marruecos | Marruecos realiza una nueva modificación en busca de cambiar el rumbo del partido. Sale del campo Chemsdine Talbi y su lugar será ocupado por Amine Sbai. El conjunto marroquí sigue buscando acercarse en el marcador ante Francia, que mantiene la ventaja y trata de controlar los últimos minutos del encuentro.
Minuto 85 | Francia 2-0 Marruecos | ¡Avisa Neil El Aynaoui! Marruecos vuelve a generar peligro en una jugada a balón parado. El tiro de esquina desde la izquierda llega al primer poste, donde El Aynaoui se anticipa a la defensa francesa y conecta un cabezazo. El remate busca el primer palo, pero el balón termina pegando por fuera de la red. Francia mantiene la ventaja, aunque Marruecos insiste en busca del descuento.
Minuto 84 | Francia 2-0 Marruecos | ¡Azzedine Ounahi prueba de media distancia! El mediocampista marroquí saca un disparo de derecha que va directo al centro de la portería, pero la gran cantidad de jugadores dentro del área dificulta la visión de Mike Maignan.El arquero francés reacciona a tiempo y consigue rechazar el balón para evitar cualquier peligro. Marruecos sigue buscando el descuento en los minutos finales.
Minuto 82 | Francia 2-0 Marruecos | Marruecos tendrá una nueva oportunidad a balón parado. Hakimi ejecuta el tiro libre con un centro al área que Jules Koundé logra despejar para alejar el peligro. En la segunda jugada, Hakimi recibe una falta de Adrien Rabiot, por lo que el conjunto marroquí tendrá otra pelota parada cerca del área francesa para intentar descontar.
Minuto 80 | Francia 2-0 Marruecos | Barcola entra con intensidad y de inmediato muestra su velocidad por el sector izquierdo. El atacante francés gana profundidad, mete una diagonal al área y obliga a la defensa marroquí a enviar el balón al tiro de esquina; Francia juega el córner en corto y vuelve a mover la pelota de un lado a otro para controlar el ritmo. Finalmente llega un centro buscando a Mateta, pero Yassine Bono se queda con el balón sin problemas.
Mbappé sale del campo
Minuto 77 | Francia 2-0 Marruecos | El partido se detiene por unos instantes debido a que Kylian Mbappé queda tendido en el centro del campo tras una acción en la que se duele. El capitán francés será sustituido, aunque en principio no parece tratarse de una lesión de gravedad. Didier Deschamps mueve sus piezas y manda al campo a Jean-Philippe Mateta en lugar de Mbappé. Además, Désiré Doué también deja el terreno de juego para darle entrada a Bradley Barcola.
Minuto 73 | Francia 2-0 Marruecos | Marruecos realiza dos modificaciones buscando cambiar la dinámica del partido y encontrar una reacción ofensiva. Salen del campo Salah-Eddine y Brahim Díaz, mientras que ingresan Zakaria El Ouahdi y Gessime Yassine. El equipo marroquí necesita descontar en el marcador ante Francia y apuesta por piernas frescas para generar más peligro en los últimos metros.
Minuto 72 | Francia 2-0 Marruecos | ¡Cerca el autogol de Francia! Marruecos genera peligro con un centro desde la izquierda que buscaba a Soufiane Rahimi dentro del área, pero Dayot Upamecano aparece antes para intentar cortar la jugada. Sin embargo, el defensor francés no logra despejar de buena manera, termina rebanando el balón y por poco lo manda a su propia portería. Francia se salva de un descuento marroquí.
Minuto 70 | Francia 2-0 Marruecos | Nos vamos a la pausa de hidratación en Boston y Francia aprovecha el momento para realizar una modificación. Didier Deschamps mueve sus piezas con la salida de Manu Koné, quien deja su lugar a Warren Zaïre-Emery. El cuadro francés mantiene la ventaja en el marcador y busca administrar el ritmo del partido ante un Marruecos que necesita reaccionar para volver a meterse en la eliminatoria.
¡GOOOOOOL DE FRANCIA, GOL DE DEMBÉLÉ!
Minuto 66 | Francia 2-0 Marruecos | ¡Gooooool de Francia! ¡Apareció Ousmane Dembélé! El atacante del PSG amplía la ventaja con un disparo de derecha colocado al poste. El segundo golpe de los franceses llega en pocos minutos: Mbappé habilita con un toque de tacón, Dembélé conduce y define con un remate raso que Bono alcanza a tocar, pero no logra evitar que termine en las redes.
Minuto 65 | Francia 1-0 Marruecos | Con el gol de Mbappé, Marruecos tiene que adelantar líneas y buscar el empate que le permita mantenerse con vida en la eliminatoria. Francia ahora tendrá más espacios para atacar y buscar liquidar el partido con la velocidad de sus delanteros.
Minuto 63 | Francia 1-0 Marruecos | Tenemos la primera tarjeta amarilla del partido y es para Issa Diop de Marruecos. El defensor llega fuerte a la disputa sobre Kylian Mbappé y corta el avance del atacante francés, pero recibe la amonestación por la entrada. El zaguero marroquí pone un alto al autor del gol, quien ya había marcado el 1-0 para Francia en Boston. Marruecos deberá cuidar las entradas de sus defensores con el marcador en contra.
¡GOOOOOOOL DE FRANCIA, GOOOOOOL DE MBAPPÉ!
Minuto 60 | Francia 1-0 Marruecos | ¡Gooooool de Francia! ¡Gooooool de Mbappé! Kylian aparece nuevamente para marcar diferencia y pone el 1-0 en Boston ante Marruecos. El delantero francés llega a ocho anotaciones en el Mundial 2026 y se mantiene como uno de los máximos goleadores del torneo. El capitán de Francia recibe en la zona izquierda del área, se acomoda ante la marca de Issa Diop y saca un potente disparo de derecha buscando el ángulo izquierdo de Yassine Bono. El remate va pegado al poste y deja sin oportunidad al guardameta marroquí.
¡Mbappé por encima del arco!
Minuto 56 | Francia 0-0 Marruecos | ¡Mbappé deja escapar una clara oportunidad! Michael Olise protagoniza una gran acción individual por el centro del campo, recibe de espaldas al arco, supera la marca de dos defensores y habilita a Kylian por el costado izquierdo. El delantero francés remata por encima de la portería, aunque la jugada ya estaba invalidada por posición adelantada de Mbappé.
Minuto 55 | Francia 0-0 Marruecos | ¡Désiré Doué prueba de media distancia! El futbolista francés recibe espacio y decide sacar un disparo de derecha desde fuera del área, buscando sorprender al portero marroquí. Yassine Bono responde con algunas dificultades, pero logra contener el remate en dos tiempos. Francia sigue buscando abrir el marcador, aunque Marruecos mantiene el empate sin goles.
Minuto 53 | Francia 0-0 Marruecos | Francia intenta mover el balón de lado a lado para encontrar espacios ante una defensa marroquí que se mantiene ordenada en campo propio. Ousmane Dembélé prueba por el sector derecho, pero pierde la pelota ante la marca rival; Marruecos responde de inmediato con una transición encabezada por Chemsdine Talbi, aunque Dayot Upamecano aparece atento en la cobertura, corta el avance y manda el balón hacia la banda para evitar mayor peligro.
Minuto 49 | Francia 0-0 Marruecos | Manu Koné queda tendido sobre el césped después de un contacto con Azzedine Ounahi en la disputa del balón. El árbitro detiene el partido por unos instantes para revisar el estado del mediocampista francés, aunque la acción no pasa a mayores y el juego puede reanudarse sin mayores problemas. Francia conserva la posesión e intenta volver a tomar ritmo en campo rival.
¡Inicia el segundo tiempo!
Minuto 46 | Francia 0-0 Marruecos | ¡Arranca el segundo tiempo! Continúa el marcador sin goles en Boston, veremos quién se lleva el triunfo esta tarde y el primer boleto a semifinales. Mueve el conjunto francés, que de inmediato va con el pelotazo largo para intentar presionar en zona alta.
Medio tiempo | Francia 0-0 Marruecos | El encuentro se juega con mucha intensidad, pero sin excesos. Francia ha cometido seis faltas por cinco de Marruecos, en un duelo limpio que no registra tarjetas. La posesión está prácticamente dividida, con una ligera ventaja para los africanos (51%-49%), reflejo de un partido muy disputado en el mediocampo.
Medio tiempo | Francia 0-0 Marruecos | Además de generar mayor peligro, Francia también ha mostrado una circulación de balón más limpia, con 92% de efectividad en sus pases, frente al 88% de Marruecos. Los galos también han forzado tres tiros de esquina, mientras que los africanos solo cobraron uno en los primeros 45 minutos.
Medio tiempo | Francia 0-0 Marruecos | El marcador sigue intacto, aunque el trámite favorece a Francia. Los dirigidos por Didier Deschamps acumulan 13 remates y cuatro disparos al arco, pero se han encontrado con una defensa marroquí bien organizada. Marruecos apenas generó un intento, aunque logró equilibrar la posesión con un 51%, manteniendo vivo el sueño de la clasificación.
Descanso en Boston: Francia y Marruecos no se hacen daño
Medio tiempo | Francia 0-0 Marruecos | Termina la primera parte en el Estadio Boston con empate sin goles. Francia tuvo mayor iniciativa con la velocidad de Mbappé, Dembélé y Doué, pero Marruecos sostuvo el orden defensivo, cerró espacios y logró resistir los momentos de presión. Todo queda abierto para el segundo tiempo en esta llave de cuartos de final del Mundial 2026.
Minuto 45+3 | Francia 0-0 Marruecos | De nueva cuenta Ousmane Dembélé intenta meterse al área y sacar rivales para abrirse un espacio para disparar pero Marruecos está muy bien ordenado en el fondo y no permite que el balón de oro pueda hacerles daño antes de llegar al descanso.
Minuto 45 | Francia 0-0 Marruecos | Digne se cansa de no poder entrarle a Marruecos y le mete un zapatazo que se mueve extrañamente y la estrella en el travesaño. El silbante añade cinco minutos más a este primer tiempo.
Minuto 42 | Francia 0-0 Marruecos | Hay que decirlo claramente, hoy Marruecos no lo va perdiendo gracias a su guardameta pero tampoco han ofrecido nada ofensivamente y solo parece cuestión de tiempo para que los subcampeones del mundo se adelanten y controlen el marcador
Minuto 39 | Francia 0-0 Marruecos | El Aynaoui pierde la pelota en el medio campo y se ve obligado a hacerle falta pero el silbante le perdona la cartulina amarilla y los franceses la reclaman.
Minuto 36 | Francia 0-0 Marruecos | Boooonooooooo vuelve a salvar su arco. Doue comanda un 3-2 de Francia y después de no soltar el pase, mete un disparo abajo y cruzado pero ahí aparece el guardameta nacido en Canadá para mantener el cero en su meta.
Minuto 35 | Francia 0-0 Marruecos | Ounahi intenta ponerle un balón filtrado a Brahim, que es el que sigue queriendo más de los marriquis, pero atrás está bien parado Francia y se quedan con la pelota.
Minuto 32 | Francia 0-0 Marruecos | luego de la pausa de hidratación Dembelé toma la pelota, se interna y mete un tiro buscando el segundo poste pero la pelota se va apenas a un costado del arco. Francia insiste en ganarlo lo antes posible, antes de llegar al medio tiempo.
Falla de Mbappé
Minuto 27 | Francia 0-0 Marruecos | Noooooooooooooooooooooooooo, Mbappé. El delantero galo cobra la pena máxima y se topa con un Bono que ha tenido un Mundial espectacular y le tapa al que intenta ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Vamos a la pausa de hidratación.
Penalti para Francia
Minuto 25 | Francia 0-0 Marruecos | Contragolpe a toda velocidad y Mbappé se mete al área, tira una bicicleta y es bajado con falta por Mazraoui. pena máxima para Francia.
Minuto 24 | Francia 0-0 Marruecos | Primera escalada de Hakimi que llega hasta línea final pero ahí le rechazan la pelota antes de que intente meterse al a´rea y acaba en un tiro de esquina que no encontró ningún rematador para empujarla.
Minuto 21 | Francia 0-0 Marruecos | Centro desde el tiro de esquina y en el centro del área se alza Rabiot pero el remate del centrocampista galo se va muy arriba y Francia insiste para abrir el marcador lo antes posible. Marruecos, inesperadamente, está muy encerrado.
Minuto 18 | Francia 0-0 Marruecos | Gran jugada colectiva de Francia que termina con un centro de Doue a segundo palo y ahí llega Dembélé para rematar de cabeza y el balón se escapa a epnas a unso centimetros del arco de Marruecos.
Minuto 15 | Francia 0-0 Marruecos | Brahim se escapa una vez más e intenta una pared que es cortada con una falta de Digne y Marruecos tiene un tiro libre peligroso que puede capitalizar en el área de Francia.
Minuto 13 | Francia 0-0 Marruecos | Marriecos se lanza al ataque pero de nuevo Brahim queda muy solo arriba y pide una fakta cuando pierde la pelota pero el silbante pide que siga el juego y de inmediato viene la cotra de Francia que termina sin peligro en el arco de Bono tras la jugada de Mbappé
Minuto 10 | Francia 0-0 Marruecos | Doue toma la pelota fuera del área y no lo piensa dos veces para buscar el disparo de larga distancia pero ahí se encuentra con el pecho de un rival y el balón sale rechazado a saque de manos para Marruecos.
Minuto 8 | Francia 0-0 Marruecos | Tras los primeros embates de Francia, ahora Marruecos se hace dueño de la pelota y la empieza a pasear para matarle el ímpetu a su rival. Los galos poco a poco empiezan a hacer más alta la presión para recuperar la pelota.
Minuto 5 | Francia 0-0 Marruecos | Atajadón de Bono. Upamecano llega solo para rematar conj la cabeza tras el tiro de esquina y en el fondo aparece el guardameta de Marruecos para evitar el gol. Francia quiere ganarlo lo ante sposible y ya tuvo un par de acciones de gol apenas en los primeros cinco minutos.
Minuto 4 | Francia 0-0 Marruecos | Olise le deja la pelota a Mbappé y el 10 recorta hacia el centro para meter un disparo pero atrás aparece Bono con una gran atajada para mandarla a tiro de esquina y salvar su portería del primero
Minuto 3 | Francia 0-0 Marruecos | Brahim arranca desde el fondo y empieza a sacarse rivales de encima pero de pronto se ve solo contra el mundo y tiene que retrasar la pelota para evitar perderla en los primeros minutos.
Inicia el partido en Boston
Minuto 1 | Francia 0-0 Marruecos | Silbatazo inicial en la cancha de los Patriotas de Nueva Inglaterra y arranca el duelo con el tradicional pelotazo para regalar la pelota por parte de Marruecos y ahora Francia ya sale desde el fondo.
Arranca la ceremonia de los himnos
Todo está listo en el Estadio Boston. Comienza la ceremonia protocolaria con la interpretación de los himnos nacionales de Francia y Marruecos, en la antesala de un duelo que definirá al primer semifinalista del Mundial 2026. Los jugadores ya se encuentran formados sobre el terreno de juego, mientras las tribunas lucen un gran ambiente con miles de aficionados de ambas selecciones.
El alargue está latente
Si el partido se mantiene igualado después de los primeros minutos, la presión puede empezar a jugar en contra del favorito. Deschamps sabe que Marruecos puede sentirse cómodo sin la posesión. Francia deberá tener paciencia para no partirse. La selección marroquí llega con el arco en cero en su último partido y con una defensa que suele crecer en eliminatorias.
Se acerca el silbatazo inicial
Ambiente mundialista en las gradas. La mezcla de aficionados franceses y marroquíes le da un color especial al partido. El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del España vs Bélgica. Francia quiere disputar otra semifinal mundialista y sostener su condición de candidata al título. Marruecos busca repetir, e incluso superar, la gesta de Qatar 2022, cuando se convirtió en el primer equipo africano semifinalista.
Duelo de jugadorazos
Achraf Hakimi tendrá una prueba de alto voltaje por su sector. Su duelo ante Barcola o Mbappé puede marcar el partido. Michael Olise puede ser otro factor diferencial para Francia entre líneas, sobre todo si Marruecos defiende cerca de su área. Ounahi llega en gran momento y será clave para conectar el mediocampo marroquí con los atacantes.
Así llegan ambas selecciones
Marruecos viene de vencer 3-0 a Canadá, con doblete de Azzedine Ounahi y gol de Soufiane Rahimi. Francia superó a Paraguay por la mínima en octavos, en un partido cerrado que resolvió Mbappé desde el punto penal. Se espera un duelo táctico, con Francia intentando acelerar por bandas y Marruecos buscando transiciones con Brahim Díaz y Hakimi.
Marruecos, con nada que perder
Didier Deschamps mantiene una estructura reconocible: orden, paciencia y ataques veloces cuando encuentra espacios. Mohamed Ouahbi ha insistido en que Marruecos ya no es una sorpresa. Su equipo llega con confianza y ambición. Francia ha mostrado una virtud importante en este Mundial: sabe manejar los segundos tiempos y golpear en momentos clave.
Con sabor a revancha
El antecedente mundialista favorece a Francia: en Qatar 2022 ganó 2-0 con goles de Theo Hernández y Kolo Muani. Para Marruecos, este partido tiene aroma de revancha, pero también de confirmación: quiere demostrar que ya pertenece a la élite.
Las claves del encuentro
Francia apuesta por velocidad por fuera con Dembélé y Barcola, dos futbolistas que pueden romper cualquier defensa. Marruecos necesitará una noche de concentración absoluta para cerrar espacios y evitar que Mbappé corra con ventaja.
Los hombres a seguir
Kylian Mbappé vuelve a ser el gran foco de atención. El capitán francés marcó el penal decisivo ante Paraguay en octavos. Del lado marroquí, Yassine Bounou aparece como una de las piezas clave para resistir la presión francesa.
Francia, con paso perfecto
El Estadio Boston será escenario de una revancha mundialista: Francia y Marruecos vuelven a cruzarse tras la semifinal de Qatar 2022. Francia llega con cinco victorias en cinco partidos y quiere mantener su paso perfecto rumbo a semifinales. Marruecos busca otra página histórica: ya eliminó a Canadá y ahora quiere tumbar a una de las favoritas al título.
Alineaciones Francia vs Marruecos: así juegan los cuartos de final del Mundial
Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.
Marruecos: Bono, Hakimi, Diop, Salah Eddine, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannouss y Talbi.
Francia vs Marruecos: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a semifinales, según la IA?
La IA coloca a Francia como favorita por el momento de Mbappé, la profundidad de su plantel y su capacidad para resolver partidos cerrados. Marruecos, sin embargo, tiene argumentos para competir: orden defensivo, transiciones rápidas y un portero como Bounou, clave en duelos de eliminación directa.
¿Dónde ver Francia vs Marruecos hoy 9 de julio de 2026?
El partido inicia a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En México se podrá ver por Canal 5, Azteca 7 y El Nueve, además de ViX Premium y aztecadeportes.com.
Bienvenidos al Francia vs Marruecos
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Francia vs Marruecos! La Copa del Mundo 2026 entra en una etapa decisiva con este duelo de cuartos de final en el Estadio Boston, donde dos selecciones con argumentos muy distintos buscan un lugar entre las cuatro mejores del torneo.
Francia llega con paso perfecto y con Kylian Mbappé como líder de una generación que quiere volver a pelear por el título. Del otro lado aparece Marruecos, que ya no puede ser visto como sorpresa después de lo hecho en Qatar 2022 y de su sólido camino en esta edición. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor del España vs Bélgica.