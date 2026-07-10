Jáminton Campaz, por temor, no pudo regresar a Colombia por las amenazas de las que es víctima

El extremo de la Selección Colombia Jáminton Campaz rompió el silencio tras ser protagonista de la eliminación del Mundial 2026.

Jáminton Campaz y su mensaje tras la eliminación de Colombia | REUTERS/Albert Gea

Había una voz que todos los colombianos querían escuchar. Después de esa jugada al minuto 114 del tiempo extra entre Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los grandes señalados por la eliminación ‘tricolor’ fue Jáminton Campaz.

Después de un saque largo de Camilo Vargas, Daniel Muñoz fue presionar a Granit Xhaka y logró forzar el error del número 10 de la selección de Suiza. El balón quedó rebotando dentro del área para que lo tomara Jáminton Campaz y quedará mano a mano con Gregor Kobel.

Acto seguido, el extremo de Rosario Central se dispuso para rematar, pero su disparo se fue completamente por encima del arco de los suizos. Esa acción desaprovechada pudo haber sido el gol del triunfo de Colombia y la no presencia de una tanda de penales que tantas tristezas le ha traído al combinado ‘cafetero’.

Las declaraciones de Jáminton Campaz

Con ese contexto, los aficionado colombianos han criticado masivamente la definición del popular ‘Bicho’. La Selección Colombia volvió a casa en la madrugada de este jueves 9 de julio desde Vancouver, Canadá. Momento que aprovechó Jáminton Campaz para pronunciarse mediante sus redes sociales.

El mensaje de Jáminton Campaz | Captura de pantalla

Con unas palabras bastante emotivas, orgulloso por haber cumplido el sueño de jugar un Mundial, anotar en el torneo, pero con la frustración de los sucedido. Agradeció a los hinchas, compañeros, cuerpo técnico y familiares que estuvieron cerca a su proceso ante y después del campeonato mundial.

Sin embargo, tras la desafortunada jugada se han colado mensajes de odio e irrespeto hacía el futbolista y su familia. Por eso, Campaz termina su mensaje con un “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

Sin poder regresar al país

Además de toda esa situación, se pudo conocer por medio de su circulo familiar que Campaz tenía pensado pasar vacaciones en Ibagué junto a ellos tras el Mundial. No obstante, por temor a esas amenazas que ha venido recibiendo, el jugador decidió no tomar vuelo rumbo a su destino inicial.

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