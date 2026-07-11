Jordan Pickford ‘desbanca’ a Peter Shilton

El portero del Everton, elegido en ‘Sky Sports’ como el segundo mejor portero inglés de la historia, fue clave en clasificación para cuartos de final ante México

Pickford tuvo una destacada actuación ante México | Reuters

Los ha habido mejores, pero no mucho más particulares. Jordan Pickford es, desde hace varios años, indiscutible en los Three Lions. Con sus pros y sus contras, y sobre todo una personalidad como pocas, el guardameta del Everton, de 32 años, se ha erigido en uno de los pilares de la Selección inglesa. Tanto con Gareth Southgate, con quien debutó en la Absoluta allá por 2017, como ahora con Thomas Tuchel. Pero es que, para importante número de aficionados ingleses, ya es mucho más que un gran portero. Nota completa, aquí.