¡FIFA no encuentra qué más monetizar! Ya está a la venta el pasto de la final del Mundial 2026

El pasto del estadio MetLife de Nueva Jersey será fragmentado para repartirse entre cientos de fanáticos que quieran un pedazo del Mundial 2026

FIFA vende el pasto donde se dispute la final del Mundial 2026 | Reuters

La final del Mundial 2026 todavía no se disputa, pero la FIFA ya puso a la venta un exclusivo recuerdo para los aficionados. Desde este sábado 11 de julio, la tienda oficial del organismo ofrece un fragmento del pasto del MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede del partido del 19 de julio que definirá al nuevo campeón del mundo.

El inmueble recibirá el encuentro más importante de la Copa del Mundo que organizarán de manera conjunta México, Canadá y Estados Unidos. Esta edición hizo historia al convertirse en la primera que contó con tres países como anfitriones del torneo más importante del fútbol.

La FIFA, encabezada por Gianni Infantino, informó que cada pieza tendrá unas dimensiones de 17.5 por 17.5 por 17.5, aunque no aclaró si las medidas corresponden a pulgadas, centímetros o milímetros. El precio del artículo asciende a 450 dólares y solo estará disponible para compradores con una dirección de envío en Estados Unidos o Europa, ya que no habrá distribución hacia otras regiones.

Cada fragmento del terreno de juego permanecerá encapsulado en acrílico de alta densidad e incluirá un dispositivo USB con una película de autenticidad. Además, el producto contará con una caja de exhibición de alta calidad, equipada con tapa abatible y acabados en barniz UV localizado para resaltar su presentación.

El organismo rector del fútbol mundial garantiza que el césped formará parte de la superficie donde se disputará la final del Mundial 2026. Por esa razón, las entregas del artículo comenzarán una vez que concluya el partido por el campeonato en el MetLife Stadium.

Esta iniciativa no representa una novedad para la FIFA. El organismo ya comercializó anteriormente trozos del pasto del mismo estadio tras la final del Mundial de Clubes del año pasado, duelo en el que el Chelsea F.C. se impuso al Paris Saint-Germain F.C. para quedarse con el título.

Te puede interesar: