¡Maldini al rescate de Italia! La leyenda toma el control deportivo de la Azzurra

Paolo Maldini fue nombrado director técnico de la Federación Italiana y presidente del Club Italia tras la tercera ausencia consecutiva del país en una Copa del Mundo

Paolo Maldini | Piero Cruciatti / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Italia ha recurrido a uno de los mayores símbolos de su historia para intentar reconstruir una selección sumida en una crisis de resultados. La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este sábado el nombramiento de Paolo Maldini como nuevo director técnico federativo y presidente del Club Italia, un cargo desde el que supervisará el proyecto deportivo de la selección absoluta y las categorías juveniles.

Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, confirmó el acuerdo con el histórico defensor y explicó que Leonardo, exentrenador del Inter y del AC Milan, trabajará a su lado como asesor. El proyecto tendrá una duración inicial de cuatro años y contempla el camino hacia la próxima Eurocopa y la Copa del Mundo de 2030.

“Maldini siempre fue mi objetivo. Pensé que podía ser la persona adecuada para supervisar el sector técnico de la FIGC, que no implica solamente a la selección mayor, sino a toda la estructura de las selecciones juveniles”, declaró Malagò en el comunicado de la Federación.

El dirigente italiano también detalló que las conversaciones se desarrollaron durante las últimas dos semanas y que fue el propio Maldini quien planteó incorporar a Leonardo al nuevo equipo de trabajo.

“En dos semanas hablamos de todos los proyectos, entrando en los detalles, y Paolo inmediatamente me dijo que estaría feliz de involucrar a Leonardo como asesor, porque el trabajo es mucho, exigente y desafiante”, agregó.

Paolo Maldini asume la reconstrucción de Italia

La Azzurra quedó fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva después de perder ante Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje rumbo a 2026, una eliminación que extendió una ausencia mundialista iniciada después de Brasil 2014.

Italia tampoco clasificó a Rusia 2018, tras caer frente a Suecia en la repesca, ni a Qatar 2022, cuando Macedonia del Norte la eliminó con un gol de Aleksandar Trajkovski en tiempo añadido. La derrota ante Bosnia confirmó una tercera ausencia consecutiva, ahora en una edición ampliada a 48 selecciones.

“Son dos caras de la misma moneda. Hay un compromiso de cuatro años que debe llevarnos de aquí a 2030, al próximo Mundial, pasando por una Eurocopa”, explicó Malagò sobre el trabajo conjunto de Maldini y Leonardo.

Como presidente del Club Italia, Maldini tendrá participación en la coordinación de las selecciones nacionales y en la estructura que conecta a los equipos juveniles con la absoluta. Su responsabilidad ya no estará limitada a la gestión de un club, sino a la planificación técnica de una federación que busca recuperar su lugar en las principales competencias internacionales.

Maldini, una carrera ligada al Milan y a la selección de Italia

Paolo Maldini desarrolló toda su carrera profesional como futbolista en el AC Milan. Debutó en 1985 y permaneció en el primer equipo hasta su retiro en 2009, con 902 partidos oficiales y más de dos décadas como uno de los referentes defensivos del club italiano.

Durante su etapa como jugador conquistó siete títulos de Serie A y cinco Champions League. También ganó una Copa Italia, cinco Supercopas de Italia, cinco Supercopas de Europa, dos Copas Intercontinentales y un Mundial de Clubes, formando parte de diferentes generaciones campeonas del conjunto rossonero.

Su relación con la selección italiana comenzó en 1988, cuando debutó con 19 años. Maldini disputó 126 partidos con la Azzurra y participó en cuatro Copas del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Fue titular en sus 23 encuentros mundialistas y capitán en 13 de ellos.

En Italia 1990 alcanzó las semifinales y terminó en el tercer lugar después de la eliminación ante Argentina en tanda de penales. Cuatro años más tarde volvió a quedarse cerca del título: Italia llegó a la final de Estados Unidos 1994, pero perdió frente a Brasil desde los once pasos tras un empate sin goles.

Maldini también fue subcampeón de la Eurocopa 2000 y se retiró de la selección después de la eliminación ante Corea del Sur en 2002. Pese a los intentos para convencerlo de regresar, mantuvo su decisión y no formó parte del equipo que conquistó la Copa del Mundo de Alemania 2006.

De los despachos del Milan a la dirección técnica de Italia

Después de su etapa como futbolista, Maldini regresó al Milan en funciones directivas. En 2018 se incorporó a la estructura deportiva del club y posteriormente asumió como director técnico, participando en la reconstrucción de un equipo que volvió a conquistar la Serie A en la temporada 2021-22.

Su etapa en la directiva rossonera terminó en 2023. Ahora, tres años después, Maldini vuelve al fútbol desde un puesto ejecutivo con una responsabilidad distinta: dirigir la estructura técnica de las selecciones italianas y encabezar un proyecto que tiene como objetivo devolver a la Azzurra a una Copa del Mundo en 2030.

Te puede interesar