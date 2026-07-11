Jayden Adams: la tragedia que vivió en el Mundial 2026 antes de su inesperada muerte

El mediocampista sudafricano jugó la Copa del Mundo mientras enfrentaba un duro duelo familiar. Semanas después, el jugador perdió la vida, sin que aún se revelaran las causas de su fallecimiento

Adams jugó el Mundial con la tristeza a cuestas / Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

La muerte de Jayden Adams sacudió este sábado al fútbol internacional. El mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns falleció a los 25 años por una causa que todavía no ha sido confirmada por las autoridades, apenas unas semanas después de representar a su país en el Mundial 2026. Con el paso de las horas, su historia adquirió un tono aún más conmovedor al recordarse la tragedia familiar que había vivido durante el torneo.

El ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie, confirmó el fallecimiento del futbolista y pidió prudencia mientras continúa la investigación. La Policía informó que el cuerpo fue encontrado en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, y reiteró que la causa de la muerte permanece bajo investigación, por lo que solicitó evitar cualquier tipo de especulación.

Lo que pocos sabían durante la Copa del Mundo era que Adams disputó el torneo mientras atravesaba un profundo duelo. Su abuela, Marianna Adams, falleció el 17 de junio en un hospital de Stellenbosch, apenas horas antes de que Sudáfrica enfrentara a la República Checa en Atlanta. A pesar del golpe emocional, el mediocampista decidió mantenerse con la selección y fue titular en ese encuentro.

El dolor silencioso que acompañó a Jayden Adams en el Mundial

El funeral de su abuela se celebró mientras Adams permanecía concentrado con los Bafana Bafana en Norteamérica. Lejos de regresar a casa, optó por continuar con la selección y días después, participó en la victoria sobre Corea del Sur que aseguró una histórica clasificación de Sudáfrica a la ronda de eliminación directa del Mundial.

Durante el campeonato, Adams disputó los tres partidos de la fase de grupos, incluido el debut frente a México en el estadio Azteca. Aunque sobre el campo cumplía con su responsabilidad, quienes convivían con él comenzaron a notar que el mediocampista estaba más reservado de lo habitual. Más tarde se conoció que estaba lidiando con el reciente fallecimiento de su abuela.

Tras la eliminación de Sudáfrica frente a Canadá, también salió a la luz un video grabado en el vestuario. Mientras la mayoría de sus compañeros celebraba la histórica clasificación conseguida días antes, Adams permanecía sentado en silencio, aislado del festejo. La escena, que en ese momento pasó desapercibida, hoy refleja el peso emocional que cargaba durante la competición.

olha esse video dos jogadores da Africa do Sul comemorando no vestiario



no segundo 18 o Jayden Adams sentado sozinho, que loucura…



pic.twitter.com/FM91QOVLf4 https://t.co/fOaWtufgzV — Luís (@luisplomar) July 11, 2026

McKenzie destacó que el futbolista dio una muestra de enorme profesionalismo al decidir vestir la camiseta de su selección en medio del duelo familiar, una decisión que reflejó el compromiso y la calidad humana de un jugador que todavía tenía gran parte de su carrera por delante.

La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de condolencias desde distintos rincones del mundo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del mediocampista, mientras la Federación Sudafricana de Fútbol lamentó la pérdida de uno de los talentos más prometedores del país.

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