Noruega vs Inglaterra, en vivo Mundial 2026: ¡Inglaterra empata el juego!

Análisis Inglaterra vs Noruega: un duelo con goles, presión ofensiva y Haaland como protagonista

El duelo entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 enfrenta a dos selecciones con tendencias ofensivas importantes. Los números apuntan a un partido con generación de oportunidades para ambos equipos, con Noruega marcando en 11 de sus últimos 12 encuentros y una Inglaterra que suele encontrar el gol en la parte final de los partidos.

La presencia de Erling Haaland y Harry Kane será uno de los principales focos del encuentro. El delantero noruego ha registrado al menos dos tiros al arco en todos sus partidos del Mundial, mientras que el capitán inglés ha conseguido al menos un disparo a portería en cada compromiso del torneo, confirmando su influencia en el ataque.

El balón parado también puede ser un factor determinante. Noruega ha conseguido tres o más tiros de esquina en todos sus partidos de la Copa del Mundo, mientras que los encuentros de Inglaterra han tenido al menos ocho córners totales, una estadística que refleja el volumen ofensivo de ambos conjuntos.

En el aspecto disciplinario, Noruega llega con una tendencia de control al registrar menos de dos tarjetas en todos sus partidos del Mundial. Inglaterra buscará imponer su experiencia en fases finales, mientras que los noruegos intentarán mantener su histórica participación con Haaland como principal referencia ofensiva.