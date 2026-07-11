Noruega vs Inglaterra, en vivo Mundial 2026: ¡Inglaterra empata el juego!
Marcador al momento: Noruega 1-0 Inglaterra, gol de Schjelderup al 35′ : ¿Quién gana el partido del Mundial 2026?
RUGIDO DE LOS TRES LEONES
Noruega 1-0 Inglaterra. | Min 45+3 | Justo al final del primer tiempo, Inglaterra despertó. Tras el gol de Bellingham, Harry Kane se anima de larga distancia con un tiro raso que el portero noruego detiene en dos tiempos.
Noruega 1-0 Inglaterra. | Min 45+1 | GOOOOOOOOOOOOOOOL DE BELLINGHAM. Jude Bellingham reaaciona justo antes de que concluya el primer tiempo. Siempre del lado izquierdo, O’Reilly desborda, saca un pase raso hacia Bellingham que entre tres disparo de media vuelta para marcar el gol del empate.
Noruega 1-0 Inglaterra. | Min 45 | Se agregan cuatro minutos al primer tiempo justo en el momento en el que Gordon se ahogó y no supo qué hacer teniendo el balón en el callejón del área del lado izquierdo.
LA QUE SE ACABA DE COMER SORLOTH
Noruega 1-0 Inglaterra. | Min 44 | No puede ser, era un 2 vs 1 entre Sorloth y Haaland. El jugador del Atlético de Madrid condujo el balón demás, nunca se la pasó al del Manchester City y la defensa de Inglaterra bajó para quitarle el balón. Noruega perdona.
¡Así fue el gol de Noruega!
Noruega 1-0 Inglaterra. | Min 42 | Aquí les dejo el video del gol de Noruega.
Noruega 1-0 Inglaterra. | Min 40 | Inglaterra está desconcertado. Doble disparo de Noruega, primero de Sorloth y después de Odegaard que generan un peligro que hace unos minutos no veíamos. El gol vino a cambiar todo el partido y los Tres Leones no terminan por volver al juego.
GOOOOOOOOOL
Noruega 1-0 Inglaterra. | Min 38 |En una confusión total, Noruega se va adelante en el marcador. Parecía que en el medio campo había una falta sobre Harry Kane, jugada en la que recupera el balón el conjunto noruego lo abren hacia la posición de Andreas Schjelderup, quien parecía iba a buscar a Haaland en el centro del área, pero el balón fue hacia la portería de Pickford quien se confía, quita la mano porque creía que se iba a ir por la línea final… pero termina sacando el balón de las redes. El VAR revisó y dio por bueno el gol noruego.
¡CABEZAZO DE HAALAND A LA MANOS DE PICKFORD!
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 35 | Primer toque de balón con la cabeza de parte de Erling Haaland y pone a temblar a la defensa de Inglaterra pues saltó más que ellos y pudo rematar… aunque su cabezazo fue a las manos de Pickford.
¡STONES CASI LE REGALA EL BALÓN A HAALAND!
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 34 | De esto pide su limosna Haaland. Stones se equivoca dentro del área y dejó el balón solito en el área de Inglaterra. Jordan Pickford, quien sí estaba bien metido en el partido a diferencia de su compañero, sale de su área chica para agarrar el balón con las dos manos y acabar con el peligro.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 32 | Por otra parte, Jordan Pickford se convierte en el jugador inglés con más partidos mundialistas en la historia de la selección de los Tres Leones con 18.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 31 | Hasta este momento, Haaland no ha tenido contacto con el balón. La postura de Noruega está colocando al atacante del Manchester City muy lejos de las acciones de peligro y del contacto con el balón.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 29 | Disparo violento de Harry Kane en el cobro de falta que pasa por encima del travesaño de Noruega.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 28 | Primera vez de Jude Bellingham frente al arco y… es detenido con falta, la segunda del juego de parte de Noruega, se viene balón parado para el cuadro nórdico.
Vuelven los equipos tras hidratarse
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 26 | Luego del término del ‘primer cuarto’ Noruega e Inglaterra reanudan las hostilidades en Miami bajo una temperatura de 33 grados, ojo con eso.
¡PELIGRO EN EL ÁREA DE NORUEGA!
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 24 | Justo antes de la pausa de hidratación, se comenzó a ‘romper’ el muro de Noruega con un par de centros primero del costado izquierdo, el segundo un recentro en el área de parte de Madueke que apenas es desviado por el portero. La defensa se encargar de despejar el esférico. Esto ha sido lo más importante del juego al momento.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 22 | Inglaterra ahora camina. Se estrella una y otra vez contra el muro vikingo. El costado izquierdo de Inglaterra con Gordon y O’Reilly es la clave o, al menos, el lugar donde Inglaterra trata de atacar como en esta ocasión que sacaron un centro por dicho costado… que botó en el área y nadie pudo empujar.
¡Bellingham!
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 20 | Centro de Gordon al área donde se encuentra Jude que no puede rematar de cabeza. El balón pasa hasta Madueke que no puede detenerlo escapándosele por la línea final.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 18 | En 18 minutos, no les había mencionado a Bellingham. El jugador del Real Madrid se ubica en una zona que está bastante congestionada. Trata de botarse o abrirse para tener contacto con el balón. Por el contrario, Gordon es una llave para que Inglaterra trate de atacar al desbordar y mandar centros al área.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 16 | Cuando Inglaterra tiene el balón de frente al arco noruego, se pueden observar las dos líneas defensivas de los nórdicos. Cuatro defensores, cinco medios y solo Haaland para atacar. Mientras les comento esto, Gordon estaba a punto de desbordar pero la línea de cuatro defensores actuó bien para regalar el primer tiro de esquina del juego.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 14 | Noruega camina en el terreno de juego, no se le ve intenciones de cambiar el ritmo, pero eso sí, mantiene el control del esférico. Buscan un error de parte de la defensiva inglesa para buscar a Haaland y Odegaard.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 12 | Kristoffer Ajer realiza una gran barrida en la entrada del área de Noruega que impide una incursión dentro de ella de parte de Nico O’Reilly.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 10 | Inglaterra trata de arriesgarse más pero se encuentra con un equipo de Noruega muy bien parado en el terreno de juego.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 7 | Cambio de juego de Inglaterra que Madueke recibió de buena forma, pero se encontraba en posición inadecuada. Noruega sacará con su portero en busca de generar la primera de peligro en el arco inglés
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 6 | Intento de pase filtrado de Noruega. En dos ocasiones, el balón cruzó el campo hacia una área bien vigilada por la defensa y el portero de Noruega. Ahora es momento de los Vikingos que buscan a Haaland para ‘ofender’ la meta inglesa.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 4 | Inglaterra en estos momentos, está en el territorio de Noruega. Si bien no empieza a generar peligro, sí mantiene la posesión del balón. Ahora retroceden y el esférico le llega al propio Pickford, cambiando de sector para atacar.
Intento de centro de Madueke
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 2 | Madueke trató de desbordar y al ver que no iba a ganar sacó un intento de centro que pasa muy desviado del área y de la portería noruega.
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 1 | El portero de Noruega toca la pelota por primera ocasión luego de una recuperación del balón de su equipo que se apoya en él para sacar a sus 10 compañeros en busca del área rival.
Minuto de silencio
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 0 | Se guardó un minuto de silencio en memoria de Jayden Adams, futbolista sudafricano que disputó este Mundial, pero perdió la vida este sábado.
¡EL ESFÉRICO SE MUEVE Y LA TIERRA SE DETIENE!
Noruega 0-0 Inglaterra. | Min 0 | Luego del protocolo del partido ya conocido durante este Mundial… el balón sale del círculo central y el partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra comienza.
Himnos Nacionales
En este momento, se interpretan los Himnos Nacionales de Noruega e Inglaterra
¡Las selecciones de Noruega e Inglaterra ya están en la cancha!
Ambas selecciones ingresan al terreno de juego para escuchar los Himnos Nacionales antes de su duelo de cuartos de final
Los equipos ya están en los túneles
Kane liderando a Inglaterra y Odegaard como el capitán de Noruega están a punto de saltar al terreno de juego para la ceremonia protocolaria previa al inicio del juego.
Los ingleses sueñan con la final
Así está el ambiente de la afición inglesa para este duelo contra Noruega… ¿podrán llegar a la final del Mundial?
Análisis Inglaterra vs Noruega: un duelo con goles, presión ofensiva y Haaland como protagonista
El duelo entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 enfrenta a dos selecciones con tendencias ofensivas importantes. Los números apuntan a un partido con generación de oportunidades para ambos equipos, con Noruega marcando en 11 de sus últimos 12 encuentros y una Inglaterra que suele encontrar el gol en la parte final de los partidos.
La presencia de Erling Haaland y Harry Kane será uno de los principales focos del encuentro. El delantero noruego ha registrado al menos dos tiros al arco en todos sus partidos del Mundial, mientras que el capitán inglés ha conseguido al menos un disparo a portería en cada compromiso del torneo, confirmando su influencia en el ataque.
El balón parado también puede ser un factor determinante. Noruega ha conseguido tres o más tiros de esquina en todos sus partidos de la Copa del Mundo, mientras que los encuentros de Inglaterra han tenido al menos ocho córners totales, una estadística que refleja el volumen ofensivo de ambos conjuntos.
En el aspecto disciplinario, Noruega llega con una tendencia de control al registrar menos de dos tarjetas en todos sus partidos del Mundial. Inglaterra buscará imponer su experiencia en fases finales, mientras que los noruegos intentarán mantener su histórica participación con Haaland como principal referencia ofensiva.
NORUEGA YA CALIENTA EN MIAMI
Con Erling Haaland como gran figura, la selección de Noruega ya realiza movimientos precompetitivos sobre la cancha del Estadio Miami… ¿será que puedan llegar a semifinales por primera vez en su historia?
Haaland reconoce el poder de Inglaterra antes del duelo en los cuartos del Mundial
Erling Haaland vive un momento especial con la selección de Noruega durante el Mundial 2026, donde lidera al equipo en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años. El delantero reconoció que el duelo de cuartos de final ante Inglaterra tiene un significado distinto por su vínculo con el país, ya que nació ahí y actualmente juega en la Premier League.
El atacante del Manchester City admitió que la clasificación de Noruega a esta instancia superó sus expectativas y destacó la importancia del triunfo ante Brasil para el futbol de su país. Aunque señaló que Inglaterra es una de las favoritas al título, Haaland aseguró que el ambiente en Noruega y la experiencia del Mundial han sido momentos históricos para una selección poco acostumbrada a vivir este tipo de escenarios.
Haaland contra Kane por un boleto a semifinales
Noruega e Inglaterra protagonizarán un duelo por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, pero gran parte de la atención estará puesta en Erling Haaland y Harry Kane, quienes llegan como dos de los máximos goleadores del torneo. El delantero noruego suma siete tantos, mientras que el capitán inglés registra seis, por lo que ambos representan una de las principales amenazas ofensivas de sus selecciones.
Haaland ha sido clave en la histórica participación de Noruega, tras marcar ante Costa de Marfil y firmar un doblete contra Brasil en octavos de final. Kane, por su parte, apareció en momentos importantes para Inglaterra con goles ante República Democrática del Congo y México. Aunque comparten posición, ambos tienen estilos distintos: el noruego destaca por su potencia y capacidad de definición, mientras que el inglés aporta más en la generación de juego.
El enfrentamiento también tendrá impacto en la pelea por la Bota de Oro. Haaland está cerca de los líderes de goleo, mientras Kane busca recortar distancia para mantenerse en la pelea. Sin embargo, el resultado no dependerá únicamente de sus actuaciones, ya que jugadores como Martin Odegaard, Jude Bellingham y Declan Rice serán determinantes para alimentar a sus respectivos delanteros. En Miami, dos de los mejores goleadores del Mundial buscarán llevar a su selección a las semifinales.
Temperaturas extremas en Miami
Ojo a esto. La temperatura será un factor a tomar en cuenta. Se espera un calor impresionante con temperaturas que se evitaron para el Mundial de Qatar en el 2022. Esperamos un juego bastante precavido, en muy pocas ocasiones será de ida y vuelta. Así que el factor físico será determinante para ambos equipos que quieren llegar a semifinales.
Odegaard amenaza a Inglaterra: “Hemos demostrado al mundo que somos un buen equipo”
Martin Odegaard aseguró que Noruega llega con confianza al duelo ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 y consideró que la selección escandinava tiene argumentos para seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. El capitán noruego reconoció que será un partido complicado, aunque destacó que el equipo ha demostrado su capacidad para competir ante cualquier rival.
El mediocampista del Arsenal señaló que varios jugadores noruegos conocen bien a los futbolistas ingleses debido a su experiencia en la Premier League, pero afirmó que el resultado dependerá del desempeño colectivo. Además, habló sobre la adaptación al clima durante el torneo y explicó que, aunque el calor representó un reto al inicio, la selección ya logró acostumbrarse a las condiciones en territorio estadounidense.
Odegaard también destacó a Declan Rice como una de las principales amenazas de Inglaterra, al considerarlo un mediocampista completo con influencia en defensa y ataque. Finalmente, el capitán noruego aseguró que las molestias físicas de algunos compañeros no representan una preocupación y confió en que el equipo llegará en condiciones para buscar el pase a las semifinales.
Alineaciones confirmadas: Noruega vs Inglaterra
Inglaterra presenta su alineación con Declan Rice como titular, después de que el mediocampista fuera aislado por un virus durante los últimos días y se confirmara su disponibilidad para el partido ante Noruega.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guéhi; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon y Noni Madueke.
Noruega presenta su alineación con todo su arsenal ofensivo disponible, encabezado por Erling Haaland y Martin Ødegaard, en busca de avanzar ante Inglaterra.
Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Torbjørn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard, Andreas Schjelderup; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Julian Ryerson.
Noruega venció a Brasil para entrar a los ocho mejores
Dos genialidades de Erling Haaland fueron suficientes para que Noruega derrotara 2-1 a Brasil y lo dejara fuera de la Copa del Mundo 2026, en los octavos de final disputados en Nueva York. Carlo Ancelotti fracasa y la verdeamarella vuelve a quedar fuera de la Copa del Mundo a manos de una selección europea. Aquí la crónica completa de como Haaland eliminó a Brasil del Mundial 2026.
Inglaterra llegó a esta instancia tras eliminar a México
¡Los mariachis callaron! El doblete de Bellingham y un penalti cobrado por Kane dictaron el destino de la selección mexicana en su tercer mundial como anfitrión. nglaterra calló a todo México y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 3-2 en un partido de octavos de final cargado de tensión en el Estadio Azteca. El Tricolor tuvo momentos de dominio, generó ocasiones claras y encontró vida con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero los errores defensivos y la contundencia inglesa terminaron por marcar el rumbo de la eliminatoria. Aquí la crónica completa del triunfo de Inglaterra sobre México
Noruega vs Inglaterra: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a semifinales de final, según la IA?
De acuerdo con los modelos de predicción y análisis estadístico, Inglaterra parte como favorita para vencer a Noruega y avanzar a las semifinales del Mundial 2026, aunque el duelo se presenta con un margen reducido debido al rendimiento mostrado por la selección noruega durante el torneo.
El conjunto inglés llega con una plantilla de mayor experiencia en fases finales de Copas del Mundo y con jugadores de alto impacto como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka. Además, mantiene el invicto en la competición y ha demostrado capacidad para resolver partidos cerrados durante las rondas de eliminación directa.
Sin embargo, Noruega aparece como una de las revelaciones del Mundial 2026. El equipo encabezado por Erling Haaland y Martin Odegaard eliminó a Brasil en octavos de final y cuenta con una ofensiva capaz de cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento. Los modelos consideran que la potencia goleadora de Haaland puede ser una de las principales amenazas para la defensa inglesa.
La IA proyecta un encuentro equilibrado, con Inglaterra ligeramente por encima debido a su experiencia en esta instancia y profundidad de plantilla, aunque Noruega llega con argumentos suficientes para protagonizar otra sorpresa y disputar por primera vez en su historia unas semifinales mundialistas.
Marcador pronosticado: Inglaterra 2-1 Noruega. Se espera un encuentro con goles y momentos de presión para ambos equipos, donde la diferencia podría estar en la experiencia de los ingleses para manejar los minutos finales.
¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra hoy 11 de julio de 2026?
El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará este sábado 11 de julio a las 15:00 horas del centro de México (17:00 horas de Miami). El encuentro podrá verse en México por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX, con transmisión por televisión abierta.
En Estados Unidos, el duelo estará disponible a través de Telemundo y FOX, mientras que en Centroamérica será transmitido por Tigo Sports y FOX. En Colombia podrá seguirse por D Sports y en Argentina por D Sports y Paramount+.
¡Haaland vs Kane buscan llevar a sus equipos a las semifinales!
Miami se despide de la Copa del Mundo 2026 con un duelo entre Noruega e Inglaterra, dos selecciones europeas que buscarán el último boleto a las semifinales del torneo. El Estadio Miami, casa de los Dolphins de la NFL y los Hurricanes de la NCAA, será escenario de un partido que reunirá a grandes figuras internacionales.
El encuentro arrancará a las 15:00 horas del centro de México y tendrá frente a frente a dos de los principales candidatos al título de goleo: Erling Haaland y Harry Kane. Inglaterra llega con paso invicto en el Mundial tras superar la fase de grupos y eliminar a RD Congo y México en las rondas de eliminación, mientras que Noruega vive una participación histórica tras regresar a una Copa del Mundo después de 28 años y dejar fuera a Brasil en octavos de final.
Ambas selecciones disputarán por primera vez un partido de Mundial entre ellas. Su historial previo cuenta con 11 enfrentamientos entre amistosos y eliminatorias, con seis victorias para Inglaterra, dos triunfos de Noruega y tres empates.
El partido podrá seguirse en México por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos estará disponible por Telemundo y FOX. Sigue el minuto a minuto del Noruega vs Inglaterra con alineaciones, goles, estadísticas y todas las acciones del duelo que definirá al último semifinalista del Mundial 2026.