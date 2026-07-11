Listo el otro arquero de Millonarios: James Aguirre ya hace parte del ‘Embajador’

Luego de que se concretara su salida del Once Caldas, James Aguirre oficialmente pasa a ser de la nómina de Millonarios.

James Aguirre calentando | Vizzor Image

Luego de que Millonarios anunciara la contratación de Javier Burrai, un día después se conoció al otro portero que llega a las toldas del ‘Embajador’. Se trata de James Aguirre, quien firma con la institución bogotana tras su paso por Once Caldas para así unirse al plantel de Fabián Bustos.

Recordemos que el conjunto capitalino ya había anunciado la salida de Diego Novoa hace unas semanas y el pasado viernes 10 de julio se confirmó la marcha de Guillermo de Amores.Con ese panorama el club debía informar a los respectivos sustitutos, algo que ya hizo de manera oficial.

Inclusive Burrai viajó con ‘Millos’ a territorio peruano para el primer amistoso en el marcado de la celebración de los 80 años ante Universitario. En el caso de Aguirre Once Caldas ya había dado pistas sobre ese traspaso, aunque faltaba que se terminaran de cerrar detalles para que la operación se concretara del todo.

¿Por cuánto tiempo estará James Aguirre en Millonarios?

Según el comunicado oficial del cuadro bogotano, el arquero bumangués firmó por un año. Con 34 años de edad, Aguirre ha custodiado el arco del ‘Leopardo’ y del ‘Blanco Blanco’, pues no ha pasado por más equipos. A lo largo de su carrera ha jugado 224 partidos, ha sacado 77 porterías imbatidas, suma 19.723 minutos y ha recibido 225 goles.

Por ahora habrá que esperar qué rol le va a dar Bustos a James, aunque todo apunta a que sería el segundo arquero de Millonarios. La pulsada se la gana en estos momentos Burrai, pero toca ver con el pasar de los juegos si eso será así o si el colombiano logra ser el inicialista.

Recordemos que en el papel De Amores se perfilaba a ser el titular cuando llegó, pero su rendimiento fue malo y a eso se sumaron las lesiones que tuvo. Novoa terminó siendo el de mayor regularidad, pero no convenció del todo y por ese motivo no se dio su renovación.

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