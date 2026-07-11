Conor McGregor vs Max Holloway en vivo: resultados en directo de las peleas de la UFC 329 hoy 11 de julio
Conor McGregor regresa a la MMA después de cinco años en medio de polémicas, lesiones, diferencias con las pruebas antidopaje y problemas con UFC
Ryan Gandra vs Zach Reese | Peso mediano | Gana Gandra por TKO
Ryan Gandra logró una victoria fulminante sobre Zach Reese en UFC 329 al imponerse por nocaut técnico en el primer asalto. El peleador estadounidense conectó una poderosa mano izquierda en contragolpe que abrió el camino al triunfo y, pese a una rápida respuesta de Reese con una combinación, Gandra encontró el golpe definitivo que mandó a su rival a la lona. Con una ráfaga de golpes en el suelo, el réferi Mike Beltrán detuvo la pelea a los 1:15 del primer round, en una actuación dominante que dejó su récord en 10-1 en MMA y 2-0 dentro de UFC.
Alessandro Costa vs Cody Durden | Peso mosca | Gana Costa por sumisión
Alessandro Costa obtuvo una contundente victoria por sumisión sobre Cody Durden en el segundo asalto al aplicar un mataleón, luego de aprovechar un error de su rival. Tras un intercambio equilibrado en el inicio del episodio, el brasileño conectó una potente mano derecha que dejó lastimado a Durden, quien cayó al fallar una patada. Costa tomó el control en el suelo, aseguró la espalda y cerró el mataleón, lo que obligó al estadounidense a rendirse.
Pronóstico, momios y favorito: ¿Quién gana entre Conor McGregor y Max Holloway?
De acuerdo con información de Caliente MX, Conor McGregor parte como el menos favorito para llevarse la victoria, con un momio de +200, mientras que Max Holloway aparece como el favorito con una línea de -264. El empate se cotiza en +5000; sin embargo, las ganancias potenciales pueden incrementarse considerablemente al apostar por escenarios específicos, como el round en el que terminará el combate, si el triunfo será por nocaut o si el vencedor se impondrá por decisión de los jueces.
Conor McGregor vs Max Holloway: ¿Quién ganó la primera pelea previo a la revancha?
Conor McGregor se llevó la victoria en el primer enfrentamiento ante Max Holloway por decisión unánime el 17 de agosto de 2013, durante el evento UFC Fight Night 26 celebrado en Boston, cuando ambos eran considerados jóvenes promesas de la división de peso pluma. Los jueces otorgaron tarjetas de 30-27, 30-27 y 30-26 a favor del irlandés, quien dominó gran parte del combate pese a enfrentar una complicada situación física.
Durante el segundo asalto, McGregor sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo obligó a modificar por completo su estrategia. En lugar de mantener el intercambio de golpes de pie, recurrió a la lucha y al jiu-jitsu para controlar a Holloway sobre la lona, donde consiguió cuatro derribos efectivos. Al finalizar la pelea, el irlandés registró 71 golpes totales, de los cuales 53 fueron significativos, mientras que el hawaiano conectó 32 impactos, incluidos 23 significativos, sin lograr un solo derribo. Ese combate marcó la primera ocasión en la carrera del irlandés en la que una pelea llegó a la decisión de los jueces y, tras el triunfo, permaneció cerca de un año fuera de acción para recuperarse de la lesión.
Conor McGregor vs Max Holloway: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con información de la IA, Max Holloway parte como el claro favorito para imponerse en la pelea estelar de UFC 329, de acuerdo con análisis predictivos y tendencias globales de datos. Las simulaciones y algoritmos que evalúan métricas de rendimiento deportivo le otorgan una probabilidad de victoria de entre 65% y 69%, mientras que Conor McGregor cuenta con un margen estimado de entre 31% y 35%. Los modelos sustentan esta proyección en la prolongada inactividad competitiva del irlandés, quien no pelea desde su grave lesión sufrida en 2021, además del impresionante ritmo y volumen de golpeo de Holloway, dueño del récord histórico de golpes significativos conectados en UFC.
Otro aspecto que fortalece el pronóstico es la diferencia de edad y la adaptación al peso welter (170 libras), ya que las proyecciones consideran que el incremento de masa muscular podría afectar el rendimiento de McGregor, de 37 años, frente al ritmo constante de Holloway, de 34. Los escenarios simulados indican que el estadounidense tiene mayores opciones de ganar por decisión o por nocaut técnico entre los asaltos tres y cinco, especialmente si la pelea supera los primeros diez minutos. En contraste, la principal vía de triunfo para McGregor consiste en un nocaut temprano durante los dos primeros rounds gracias a la precisión de su mano izquierda. Aun con ese peligro latente, el consenso algorítmico señala que la consistencia y continuidad de Holloway lo convierten en la apuesta matemática más sólida.
¿A qué hora inicia la función de UFC 329?
La función de artes marciales mixtas de este fin de semana comenzará a las 15:00 horas, tiempo del Centro de México, mientras que la cartelera principal dará inicio cuatro horas después, a las 19:00. En cuanto al esperado combate entre Conor McGregor y Max Holloway, no existe un horario exacto para su inicio, ya que dependerá de la duración de las peleas previas. La velada ha generado una enorme expectativa por marcar el regreso de The Notorious, uno de los peleadores más mediáticos y populares en la historia de las MMA.
México y Centroamérica: 15:00 horas
Estados Unidos Este: 17:00 horas
Estados Unidos Pacífico: 14:00 horas
Colombia: 16:00 horas
Argentina: 18:00 horas
UFC 329 ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Conor McGregor volverá al octágono este sábado para enfrentar a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, con lo que pondrá fin a una ausencia de más de cinco años. El irlandés, de 37 años, llega en una etapa muy distinta de su carrera, después de superar lesiones y atravesar diversos problemas fuera del deporte. Atrás quedó la imagen del peleador que acaparaba la atención por sus provocaciones y declaraciones explosivas; ahora intentará demostrar que aún tiene el nivel para competir entre la élite de UFC en un combate pactado en peso welter.
El enfrentamiento también recupera una historia que comenzó en 2013, cuando McGregor y Holloway cruzaron caminos por primera vez en Boston. Aquella noche, el irlandés se impuso por decisión unánime en un combate que impulsó su ascenso hasta convertirse en el primer doble campeón simultáneo de la UFC. Holloway, por su parte, aprovechó esa derrota como punto de partida para construir una trayectoria que lo llevó a conquistar el título de peso pluma y consolidarse como uno de los mejores peleadores de su generación. 13 años después, ambos volverán a enfrentarse con carreras consolidadas y la oportunidad de añadir un nuevo capítulo a una rivalidad histórica.
Cartelera estelar
Conor McGregor (22-6-0) vs Max Holloway (27-9-0) | Peso welter
Benoît Saint Denis (17-3-0) vs Paddy Pimblett (23-4-0) | Peso ligero
Cory Sandhagen (18-6-0) vs Mario Bautista (17-3-0) | Peso gallo
Brandon Royval (17-9-0) vs Lone’er Kavanagh (10-1-0) | Peso mosca
King Green (35-17-1) vs Terrance McKinney (18-8-0) | Peso ligero
Preliminares
Nikita Krylov (31-11-0) vs Robert Whittaker (27-9-0) | Peso semipesado
Gable Steveson (3-0-0) vs Elisha Ellison (5-2-0) | Peso completo
Cody Garbrandt (15-7-0) vs Adrian Yanez (17-6-1) | Peso gallo
Luke Riley (13-0-0) vs Kai Kamaka III (18-7-1) | Peso pluma
Primeras preliminares
Tracy Cortez (12-3-0) vs Wang Cong (9-1-0) | Peso mosca femenino
Damian Pinas (9-1-0) vs Cesar Almeida (7-2-0) | Peso mediano
Farid Basharat (15-0-0) vs John Garza (6-1-0) | Peso gallo
Ryan Gandra (9-1-0) vs Zach Reese (10-3-0) | Peso mediano
Alessandro Costa (16-5-0) vs Cody Durden (18-10-1) | Peso mosca
¿Quién transmite en vivo UFC 329 y dónde mirar por TV y online?
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Para el resto de Latinoamérica, la cartelera se transmitirá a través de Paramount+ y UFC Fight Pass, plataformas de streaming que requieren de una suscripción mensual activa para acceder al evento de este fin de semana, en una velada que promete emociones de principio a fin.