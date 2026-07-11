Conor McGregor vs Max Holloway en vivo: resultados en directo de las peleas de la UFC 329 hoy 11 de julio

Conor McGregor vs Max Holloway: ¿Quién ganó la primera pelea previo a la revancha?

Conor McGregor se llevó la victoria en el primer enfrentamiento ante Max Holloway por decisión unánime el 17 de agosto de 2013, durante el evento UFC Fight Night 26 celebrado en Boston, cuando ambos eran considerados jóvenes promesas de la división de peso pluma. Los jueces otorgaron tarjetas de 30-27, 30-27 y 30-26 a favor del irlandés, quien dominó gran parte del combate pese a enfrentar una complicada situación física.

Durante el segundo asalto, McGregor sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo obligó a modificar por completo su estrategia. En lugar de mantener el intercambio de golpes de pie, recurrió a la lucha y al jiu-jitsu para controlar a Holloway sobre la lona, donde consiguió cuatro derribos efectivos. Al finalizar la pelea, el irlandés registró 71 golpes totales, de los cuales 53 fueron significativos, mientras que el hawaiano conectó 32 impactos, incluidos 23 significativos, sin lograr un solo derribo. Ese combate marcó la primera ocasión en la carrera del irlandés en la que una pelea llegó a la decisión de los jueces y, tras el triunfo, permaneció cerca de un año fuera de acción para recuperarse de la lesión.