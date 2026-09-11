La dura sentencia del Tuca Ferretti sobre Ancelotti: “Es un muerto”

El entrenador mexicano puso bajo la lupa el proceso del italiano al frente de la Canarinha y cuestionó sus resultados

Tuca Ferretti explota contra Ancelotti y cuestiona su trabajo con Brasil. Imago 7

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti lanzó una fuerte crítica contra Carlo Ancelotti, actual entrenador de la Selección de Brasil, al cuestionar su trabajo al frente de la Canarinha. El técnico mexicano consideró que el italiano no ha respondido a las expectativas que existen alrededor del equipo brasileño y utilizó una expresión contundente para referirse a su desempeño.

Las declaraciones de Ferretti colocaron nuevamente bajo análisis el proceso de Ancelotti con Brasil, especialmente por la exigencia que existe alrededor de una selección acostumbrada a competir por los principales títulos internacionales. El entrenador mexicano cuestionó que el italiano haya logrado trasladar su experiencia en clubes al combinado nacional. LEE LA NOTA COMPLETA

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