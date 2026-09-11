Pumas vs León, en vivo: ¡Listos los onces del partido!
Sigue en directo el partido pendiente de la jornada 7 de la Liga MX. Pumas busca reencontrarse con el buen ritmo en el torneo
Alineaciones Pumas vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Estos son los onces para el partido de esta noche en Ciudad Universitaria
Pumas: Navas, Duarte, Nathan, López, Chicote, Herrera, Arteaga, Antuna, Vieora, Morales, Vite
León: García, Moreno, Romaña, Bellón, Mora, Rodríguez, Domínguez, Díaz, Arcila, Cortizo, Alvarado
Antecedentes Pumas vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Pumas y León han protagonizado cinco enfrentamientos recientes con resultados muy cerrados. En este periodo, el conjunto universitario suma dos victorias, mientras que los otros tres partidos terminaron en empate o con un triunfo de Pumas, por lo que la Fiera buscará romper esta racha en su visita al Estadio Olímpico Universitario.
UNAM 1-1 León | Clausura 2026
León 1-1 UNAM | Apertura 2025
León 1-2 UNAM | Clausura 2025
UNAM 4-1 León | Apertura 2024
UNAM 1-0 León | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios colocan a Pumas como ligero favorito para llevarse la victoria, con una cuota de +120. El empate aparece en +250, mientras que un triunfo de León paga +210, por lo que se espera un partido cerrado entre ambos equipos.
¿A qué hora juega Pumas vs León y dónde ver hoy 10 de septiembre la jornada 7 de la Liga MX 2026?
El partido de Pumas y León que fue aplazado se disputará en Ciudad Universitaria en punto de las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El partido se podrá ver en la multiplataforma de VIX.
Pumas vs León, EN VIVO
El Apertura 2026 de la Liga MX retoma su actividad este jueves 10 de septiembre con el partido pendiente de la jornada 7 entre Pumas UNAM y León. El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un encuentro en el que ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con tres puntos importantes en juego para sus aspiraciones dentro del torneo.
Pumas ocupa actualmente el duodécimo lugar de la clasificación con ocho unidades y buscará volver al triunfo después de caer 2-0 ante Tijuana. El conjunto universitario tendrá la oportunidad de aprovechar la localía para acercarse a los puestos de Liguilla.
Por su parte, León marcha en la octava posición con 10 puntos y llega después de conseguir el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 tras vencer 1-0 al América. El resultado también le permitió obtener un boleto para la próxima edición de la Concacaf Champions Cup, pero ahora la Fiera deberá cambiar el enfoque para buscar sumar en Ciudad Universitaria.
Sigue toda la acción de Pumas UNAM vs León, partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026, en nuestro minuto a minuto de Claro Sports.