Pumas vs León, en vivo: ¡Listos los onces del partido!

Pumas vs León, EN VIVO

El Apertura 2026 de la Liga MX retoma su actividad este jueves 10 de septiembre con el partido pendiente de la jornada 7 entre Pumas UNAM y León. El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un encuentro en el que ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con tres puntos importantes en juego para sus aspiraciones dentro del torneo.

Pumas ocupa actualmente el duodécimo lugar de la clasificación con ocho unidades y buscará volver al triunfo después de caer 2-0 ante Tijuana. El conjunto universitario tendrá la oportunidad de aprovechar la localía para acercarse a los puestos de Liguilla.

Por su parte, León marcha en la octava posición con 10 puntos y llega después de conseguir el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 tras vencer 1-0 al América. El resultado también le permitió obtener un boleto para la próxima edición de la Concacaf Champions Cup, pero ahora la Fiera deberá cambiar el enfoque para buscar sumar en Ciudad Universitaria.

Sigue toda la acción de Pumas UNAM vs León, partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026, en nuestro minuto a minuto de Claro Sports.