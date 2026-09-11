Marathon vs Alajuelense, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión cuartos de final, goles y resultado en directo

Sigue en vivo las acciones del partido a través del streaming. Marathon vs Alajuelense, en vivo por la Centroamericana 2026 (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto al partido por streaming de Marathon y Alajuelense, válido por una de las llaves de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Marathón llega fortalecido a la serie después de conseguir resultados contundentes y mantenerse en la parte alta del campeonato hondureño. El equipo viene de golear 5-0 a Estrella Roja precisamente en el Estadio Francisco Morazán y también cerró la fase de grupos de la Copa Centroamericana con una victoria 3-0 sobre Real Estelí.

Por su parte, Alajuelense afronta la eliminatoria con la presión de defender el dominio que ha ejercido en la Copa Centroamericana: ganó las ediciones de 2023, 2024 y 2025, con Andrés Carevic, Alexandre Guimarães y Óscar Ramírez como entrenadores, respectivamente. Ismael Rescalvo intentará convertirse en el cuarto técnico consecutivo que conduce a los rojinegros al título, aunque llega a este compromiso después de perder 2-0 el clásico ante Saprissa



MIN 3| ¡GOL DE ALAJUELENSE! El equipo visitante se pone en ventaja muy temprano en el marcador, gracias a un gol de Antony Hernández, en la primera llegada de peligro de los ‘ticos’.

MIN 1 | ¡Inicia el partido! Marathon y Alajuelense, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

18.30 hs: ¡Formaciones confirmadas! Así saltan al campo los equipos de Marathon y Alajuelense, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

¡Arranca el reto de Cuartos de Final para Marathón! 🟢



Presentado por @snacksyummies pic.twitter.com/y6HFnAN2NJ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 11, 2026

¡Así sale LD Alajuelense para la ida! 🔴⚫



Presentado por @snacksyummies pic.twitter.com/w68LIFNki7 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 11, 2026

¿A qué hora juega Marathon vs Alajuelense y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 10 de septiembre?

MÁS INFORMACIÓN: El dardo de Amarini Villatoro tras la debacle de Guatemala en la Copa Centroamericana

El encuentro entre Marathón y Alajuelense se disputará el jueves 10 de septiembre a las 19:06 horas en el estadio Francisco Morazán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y Costa Rica. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Marathon vs Alajuelense, al momento: así salen al partido de hoy

Marathón : Jonathan Rougier; Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, Javier Arriaga; Brian Farioli, Tomás Sorto, Damin Ramírez; Carlos Argueta, Nicolás Messiniti y Carlos Pérez. DT : Silvio Rudman.

: Jonathan Rougier; Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, Javier Arriaga; Brian Farioli, Tomás Sorto, Damin Ramírez; Carlos Argueta, Nicolás Messiniti y Carlos Pérez. : Silvio Rudman. Alajuelense: Washington Ortega; Aaron Salazar, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, John Ruiz; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Últimos resultados y antecedentes del Marathon vs Alajuelense

1 de agosto de 2024 | Alajuelense 3-1 Marathón | Copa Centroamericana 2024

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Marathon vs Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense es en este rubro ampliamente superior ya que, con tres ediciones conquistadas, es el máximo ganador de la competencia.

¿Cómo se juegan las semifinales y el Play-In?

Los cuatro ganadores de los cuartos avanzarán a las semifinales, mientras que los cuatro perdedores todavía conservarán una posibilidad de acceder a la Copa de Campeones Concacaf mediante el Play-In. El cuadro ya determina el camino posterior: el ganador de Olimpia-Firpo se enfrentará al vencedor de Cartaginés-Saprissa, mientras que quien avance de Alajuelense-Marathón irá contra el ganador de Alianza FC-Motagua.

La misma lógica se utilizará para el Play-In entre los eliminados de los cuartos. De esta manera, seis clubes de la Copa Centroamericana 2026 obtendrán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027: los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del repechaje. El campeón centroamericano tendrá un beneficio adicional. Además de levantar el título, conseguirá el pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027, evitando disputar la primera ronda.

Te puede interesar









