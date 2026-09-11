Loco Abreu explota contra los rumores que acercaron a Iván Tona al América: “No había nada”

El uruguayo respaldó una eventual salida de Tona si representa una oportunidad de crecimiento para el mediocampista y el club

Sebastián ‘Loco’ Abreu, entrenador de los Xolos de Tijuana, habló sobre los rumores que colocaron a Iván Tona como posible refuerzo del América y cuestionó la manera en que se difundió información sobre una negociación que, según afirmó, nunca existió. El técnico uruguayo puso el foco en las consecuencias que este tipo de versiones pueden generar en los futbolistas, especialmente cuando se trata de jugadores que atraviesan una etapa de crecimiento y buscan consolidarse en el fútbol mexicano.

“¿Sabrá las consecuencias colaterales que puede generar en un ser humano, emocional y psicológicamente, de una información que no tiene ninguna validez?”, cuestionó Abreu en conferencia de prensa, al referirse a la situación de Tona.

El entrenador explicó que para un futbolista, aparecer relacionado con un club de mayor exposición puede generar ilusión y expectativas, por lo que pidió considerar el impacto que pueden tener las versiones que se presentan como hechos sin que exista un acuerdo entre las instituciones.

Abreu niega que haya existido una negociación por Tona

Abreu fue contundente al señalar que no hubo conversaciones entre Xolos y América por el mediocampista. Incluso aseguró que tampoco recibió una llamada de Guillermo Almada, técnico de las Águilas, para consultar sobre las características del futbolista. “No había nada, no hubo nada, y el futbolista sigue tranquilo. Esperemos que siga con este gran nivel que viene demostrando”, afirmó.

El entrenador también consideró que la situación puede ser tomada por Tona desde una perspectiva positiva. Para Abreu, que un jugador aparezca relacionado con un equipo importante puede representar una señal de que su rendimiento comienza a generar atención. “Que lo tome del lado de que, bueno, ‘están hablando de mí, quiere decir que algo bueno estoy haciendo, que algo importante estoy haciendo, que estoy generando una atención diferente’”, explicó.

El ‘Loco’ destaca el crecimiento de Iván Tona

Más allá de los rumores sobre su futuro, Abreu destacó la evolución que ha tenido Tona durante su gestión en Tijuana. El técnico señaló que el mediocampista ha desarrollado nuevas características dentro de su juego y se ha convertido en una pieza importante para el funcionamiento del equipo. “Es un futbolista de diez puntos de los de ‘Tierra y Barrio’ míos”, comentó Abreu, quien también resaltó el trabajo que el jugador ha realizado durante el último año y ocho meses.

El estratega explicó que Tona ha asumido funciones tácticas relevantes dentro de Xolos y que su crecimiento también ha provocado que aparezca en conversaciones relacionadas con la Selección Mexicana. “Se ha reinventado en su característica de futbolista y está haciendo un cinco táctico muy importante para el funcionamiento del equipo”, señaló.

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Para Abreu, la eventual llegada de una oferta concreta no debería ser vista como un problema. El uruguayo considera que los futbolistas deben tener la posibilidad de aprovechar oportunidades que representen un crecimiento profesional.

Abreu no impediría una salida de Tona

El entrenador fue claro al señalar que no se opondría a una eventual transferencia si Tona recibe una propuesta que beneficie tanto al futbolista como al club. Su postura, explicó, parte de su experiencia como jugador y de la responsabilidad que considera tener como entrenador.

“¿Cómo le voy a cortar una posibilidad si lo ayudamos a crecer y a potenciarse, y al club económicamente es una posibilidad muy buena?”, cuestionó.

Abreu explicó que no se sentiría cómodo bloqueando una oportunidad de crecimiento para uno de sus futbolistas, incluso si su salida representara una pérdida deportiva para Xolos. “No me puedo sentir capacitado para cortarle una posibilidad de crecimiento a un futbolista, por más que sé que capaz que perdemos en jerarquía y tenemos que volver a reiniciar”, afirmó.

“La carrera de futbolista es corta”

El técnico de Xolos también recordó una enseñanza que recibió durante su etapa como jugador, cuando tuvo una posibilidad de fichar por San Lorenzo. Aquella experiencia, explicó, influyó en su manera de entender las oportunidades profesionales de los futbolistas. “Usted cuando va al supermercado no le van a dar la leche o el pan con un trofeo, con una medalla, con un cuadro; es con plata, es con dinero”, recordó Abreu sobre las palabras que recibió en aquel momento.

A partir de esa experiencia, el entrenador considera que los jugadores deben aprovechar las oportunidades que consigan mediante su trabajo, debido a que la carrera profesional tiene una duración limitada. “Todo lo que puedas aprovechar dignamente y en base a tu esfuerzo, tu trabajo, aprovéchelo, porque después el fútbol se apaga, las luces se apagan”, señaló.

Abreu dejó así clara su postura sobre el futuro de Tona: mientras no exista una propuesta formal, el mediocampista continuará concentrado en Xolos. Si aparece una oportunidad concreta que permita su crecimiento y represente un beneficio para el club, el técnico aseguró que no buscará impedirla.

“Sería muy egoísta y no me considero una persona egoísta desde ese punto de vista”, explicó Abreu al referirse a la posibilidad de bloquear una transferencia que pudiera representar un avance en la carrera del futbolista.

El técnico concluyó que su perspectiva está marcada por la experiencia que tuvo como jugador y por la intención de que sus futbolistas puedan aprovechar las oportunidades que se presenten, incluso cuando eso implique que Xolos tenga que buscar posteriormente un reemplazo.

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