Aurora vs Municipal en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

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Aurora vs Municipal, en vivo el minuto a minuto (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del juego entre Aurora y Municipal, válido por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Aurora suma nueve puntos y ocupa el séptimo lugar, producto de tres victorias y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Saúl Phillip ha tenido un comienzo irregular y hasta el momento encontró sus mejores resultados jugando en casa.

Por su parte, Municipal tiene 16 puntos y llega como líder del Apertura 2026, con cinco triunfos, un empate y una derrota. El conjunto dirigido por Mario Acevedo ha mostrado el mejor rendimiento en el comienzo del campeonato nacional, aunque su buen presente contrasta con la temprana eliminación que sufrió en la fase de grupos de la Copa Centroamericana

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Municipal hoy jueves 10 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Aurora y Municipal será el jueves 10 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Aurora vs Municipal para la jornada 8, al momento

Municipal no podrá contar con José Martínez, expulsado en el duelo ante San Pedro, mientras que Aurora no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora : Diego Navas; Carlos Monterroso, Marcos Acosta, Carlos Flores, Klisman García; José Luis Vivas, Pablo Mingorance, Daniel Baján; Andrés Echeverría, Julio César Rodríguez y Víctor Urias. DT : Saúl Phillip.

: Diego Navas; Carlos Monterroso, Marcos Acosta, Carlos Flores, Klisman García; José Luis Vivas, Pablo Mingorance, Daniel Baján; Andrés Echeverría, Julio César Rodríguez y Víctor Urias. : Saúl Phillip. Municipal: Braulio Linares; José Morales, Aubrey David, Yunior Pérez, César Calderón; Jonathan Franco, Cristian Hernández, Rodrigo Saravia; Elvi Elington, Jefry Bantes y Erik López. DT: Mario Acevedo.

MÁS INFORMACIÓN: Mario Acevedo explica qué le faltó a Municipal para vencer a San Pedro

Antecedentes del Aurora vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

15 de marzo de 2026 | Municipal 4-1 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Aurora 2-2 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de octubre de 2025 | Aurora 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Municipal 2-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 2 de abril de 2025 | Municipal 2-0 Aurora | Torneo Clausura 2025

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