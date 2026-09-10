Malacateco vs Antigua en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo el partido a través del minuto a minuto

Malacateco vs Antigua, en vivo el minuto a minuto (clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del juego entre Malacateco vs Antigua, válido por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Malacateco suma ocho puntos y ocupa el noveno lugar, producto de dos victorias, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Carlos Robles ha encontrado en su estadio su principal fortaleza durante este comienzo del Apertura, ya que todos los puntos que consiguió hasta el momento fueron como local. Los Toros llegan además con confianza después de vencer 2-0 a Suchitepéquez.

Por su parte, Antigua GFC tiene 15 puntos y se encuentra en el segundo lugar, con cinco triunfos y apenas una derrota. El conjunto de Mauricio Tapia dejó atrás la eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana y ha logrado sostener un gran rendimiento en el torneo local. Los Coloniales vienen de derrotar 2-1 a Aurora y quedaron a un punto del líderato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco vs Antigua hoy jueves 10 de septiembre de 2026?

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El encuentro entre Malacateco y Antigua GFC será el jueves 10 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Malacateco vs Aurora para la jornada 8, al momento

Malacateco : Miguel Jiménez; Juan Esqueda, Andru Morales, Marlon Chun, Roberto Meneses; Fernando Morales, Andy Soto, José Ochoa; Nelson Andrade, Eliser Quiñones y Vidal Paz. DT : Carlos Robles.

: Miguel Jiménez; Juan Esqueda, Andru Morales, Marlon Chun, Roberto Meneses; Fernando Morales, Andy Soto, José Ochoa; Nelson Andrade, Eliser Quiñones y Vidal Paz. : Carlos Robles. Antigua GFC: Luis Morán; Jorge González, Alexander Robinson, José Ardón; José Gálvez, Óscar Castellanos, José Rosales, Suhander Zúñiga; William Fajardo, Agustín Maziero y José Espinoza. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Malacateco vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

19 de abril de 2026 | Antigua GFC 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Malacateco 2-2 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025 9 de abril de 2025 | Malacateco 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2025

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