Firpo vs Olimpia, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión cuartos de final, goles y resultado en directo
No te pierdas ni un solo detalle del partido de ida en el Estadio Cuscatlán
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre el Luis Ángel Firpo de El Salvador ante Olimpia de Honduras en el Estadio Cuscatlán, en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, en busca de dar un golpe con rumbo a las semifinales.
¿A qué hora juega Firpo vs Olimpia y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 10 de septiembre?
El duelo se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre, en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica.
Últimos resultados y antecedentes del Firpo vs Olimpia
El duelo de esta noche será la quinta ocasión en la que Luis Ángel Firpo y Olimpia se vean las caras en su historia. Anteriormente se han visto cuatro veces, donde los Leones de honduras tienen un historial a favor al sumar dos victorias y dos empates. Por lo que los salvadoreños buscarán ganar su primer duelo ante los Melenudos.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Firpo vs Olimpia
Esta es la cuarta edición de la Copa Centroamericana de Concacaf, donde el Alajuelense es amo y dueño de la competencia al haber conquistado las primeras tres y se mantiene con vida en este año para defender su tricampeonato. Es por ello que tanto el Firpo como el Olimpia buscarán avanzar hasta la final para hacerse con el cetro.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana de Concacaf se divide en cuatro grupos dentro de la primera fase. Cada sector está conformado por cinco clubes y avanzan los dos mejores de cada uno. La fase final de la competencia inicia con los cuartos de final y en dicha instancia, así como en la semifinal, avanza el club que más goles marcó en la eliminatoria de ida y vuelta.
En caso de que terminen empatados, se tomará en cuenta la regla de gol de visitante. Si no se defina a un ganador todavía, se llevará a cabo los tiempos extra (15 minutos cada tiempo) o los penales para definir a un club victorioso.