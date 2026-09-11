Firpo vs Olimpia, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión cuartos de final, goles y resultado en directo

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana de Concacaf se divide en cuatro grupos dentro de la primera fase. Cada sector está conformado por cinco clubes y avanzan los dos mejores de cada uno. La fase final de la competencia inicia con los cuartos de final y en dicha instancia, así como en la semifinal, avanza el club que más goles marcó en la eliminatoria de ida y vuelta.

En caso de que terminen empatados, se tomará en cuenta la regla de gol de visitante. Si no se defina a un ganador todavía, se llevará a cabo los tiempos extra (15 minutos cada tiempo) o los penales para definir a un club victorioso.