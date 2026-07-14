Lionel Scaloni vs David Beckham, la rivalidad que encendió aún más a Argentina e Inglaterra

En un partido de La Liga en la temporada 2003-2004, Scaloni y Beckham protagonizaron un duelo que encendió las pasiones dentro del terreno de juego

Scaloni vs Beckham, otra rivalidad rumbo a semis | Odd Andersen/Richard Pelham AFP

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la final del Mundial 2026, en un partido marcado por la rivalidad entre ambas selecciones y por antecedentes que también alcanzan a sus protagonistas. Uno de ellos ocurrió el 14 de diciembre de 2003, cuando Lionel Scaloni y David Beckham se enfrentaron durante un Real Madrid vs Deportivo La Coruña en el Santiago Bernabéu, en un duelo clave por el título de la temporada 2003-2004 de LaLiga. Nota completa, aquí.