Francia pierde a William Saliba por lesión en la semifinal del Mundial 2026

La lesión llegó en un momento complicado para los Bleus, que ya se encontraban abajo en el marcador

Saliba abanadona el duelo por lesión | REUTERS/Hannah Mckay

La selección de Francia sufrió un contratiempo importante durante la semifinal del Mundial 2026 frente a España. Cuando apenas transcurría la primera media hora del encuentro en el Dallas Stadium, el defensor William Saliba tuvo que abandonar el terreno de juego debido a un aparente problema físico, obligando a Didier Deschamps a modificar su línea defensiva.

La lesión llegó en un momento complicado para los Bleus, que ya se encontraban abajo en el marcador tras el penal convertido por Mikel Oyarzabal al minuto 22. El conjunto francés buscaba reaccionar cuando perdió a uno de sus hombres más importantes en la zaga.

La acción ocurrió al minuto 29. Saliba recibió el balón en salida, intentó acomodarse para iniciar una jugada desde el fondo y, sin contacto con algún rival, sintió una molestia que lo obligó a detenerse de inmediato. El central se sentó sobre el césped y pidió asistencia médica mientras sus compañeros observaban con preocupación.

Tras ser atendido por los servicios médicos, el cuerpo técnico determinó que el futbolista no podía continuar en el partido. Todo apunta a que el defensor presentó un dolor en la cadera, por lo que Didier Deschamps decidió no correr riesgos y ordenó su sustitución.

El encargado de ocupar su lugar fue Maxence Lacroix, quien ingresó para reforzar la defensa francesa y tratar de contener los ataques de una selección española que había tomado el control del encuentro desde la ventaja conseguida por Oyarzabal.

La lesión de Saliba se produjo apenas unos minutos después de la pausa de hidratación. Hasta ese momento el encuentro había perdido intensidad, pero el gol de España cambió por completo el panorama y obligó a Francia a adelantar líneas en busca del empate.

El central del Arsenal se había mantenido como uno de los jugadores más sólidos de la selección francesa durante el Mundial 2026 y su salida representa una baja sensible para un equipo que aspira a regresar a una final de la Copa del Mundo. Su evolución dependerá de las evaluaciones médicas que se le practiquen una vez concluido el compromiso.

Francia espera ahora conocer el alcance de la molestia sufrida por Saliba, mientras Lacroix asume la responsabilidad de liderar la defensa en un partido decisivo. Los Bleus intentan sobreponerse tanto al marcador adverso como a la inesperada pérdida de uno de sus referentes en la última línea.

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